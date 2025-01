Nel 2025 i “mattoni” letti da (e con) Ilenia Zodiaco saranno 6 classici del ‘900 italiano

“Il progetto dei Mattoni è nato per rendere ancora più partecipe la comunità di lettori che mi seguiva sui social. Notavo un certo interesse, ogni volta che affrontavo l’argomento ‘classici’ nei miei video su YouTube, e nei commenti emergeva spesso il rimpianto di non averne letti tanti, o per mancanza di iniziativa o per timore reverenziale. Ho pensato che forse sarebbe bastata una piccola spinta, creando uno spazio online e una cornice di interpretazione, per incoraggiare i più timidi a cimentarsi nella lettura condivisa”. Così Ilenia Zodiaco, content creator e divulgatrice tra le più seguite in ambito libri, ci spiega com’è nata l’idea dei Mattoni.

Bookinfluencer con oltre 100mila iscritti su YouTube e più di 75mila follower su Instagram, protagonista anche su TikTok, Facebook, e con la newsletter Inside Books (prodotta in collaborazione con NightReview e NR edizioni), la siciliana Zodiaco (già collaboratrice del nostro sito e ideatrice di podcast e gruppi di lettura online e dal vivo) nel 2025 ha deciso di puntare sulla letteratura italiana del ‘900.

A questo proposito argomenta: “Uno dei propositi del percorso dei Mattoni è riuscire ad avvicinare le persone alla lettura dei classici, superando i tanti pregiudizi che attorniano la letteratura ‘alta’ e riuscendo a togliere autori e autrici più attuali che mai dalle teche impolverate dove purtroppo sono stati riposti. I libri parlano a tutti e devono poter arrivare a tutti. Solo così la cultura può diventare davvero partecipata (e quindi sostenuta e incoraggiata). Per questo motivo, è giusto non soltanto dare visibilità ad autori e autrici poco noti, ma anche rileggere i classici che magari studiamo a scuola superficialmente, ma senza il senso di costrizione delle letture obbligatorie, bensì con la libertà di poter ‘smontare’ e ‘rimontare’ insieme – magari in maniera inedita e sorprendente – i pezzi della nostra identità culturale”.

E veniamo ai Mattoni italiani selezionati da Ilenia Zodiaco e annunciati, come di consueto, al mattino dell’1 gennaio. Si parte con La storia di Elsa Morante (gennaio-febbraio); poi toccherà a Canne al vento di Grazia Deledda (marzo-aprile), Gli indifferenti di Alberto Moravia (maggio-giugno), L’arte della gioia di Goliarda Sapienza (luglio-agosto), Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio (settembre-ottobre) e infine Camere separate di Pier Vittorio Tondelli (novembre-dicembre), romanzo cult che dovrebbe diventare un film diretto da Luca Guadagnino.

Ma come si è evoluto nel tempo il progetto dei Mattoni? Zodiaco ricorda: “Abbiamo iniziato nel 2020 – prima che fosse annunciato il lockdown! – con autori popolari che hanno, però, la nomea di essere criptici e ‘pesanti’, da qui l’uso ironico del termine ‘mattoni’. Prima ci sono stati i russi, poi i francesi, quindi gli inglesi, e nel 2024 gli americani… nel 2025 torniamo in Italia, affrontando il nostro Novecento“.

Quanto alla risposta della community, “da subito è stata sorprendente. Tanto che il progetto è cresciuto di anno in anno, arrivando a collaborare con la libreria Hoepli di Milano grazie alla quale ogni due mesi (sì, il gruppo di lettura è ‘lento’, ogni anno leggiamo sei titoli) riusciamo a far aggregare almeno un centinaio di persone per ogni tappa. Ma è online che la partecipazione è più sentita, segno inequivocabile che i classici non smettono di avere il loro fascino, ma anche che leggere, alla fin fine, non è un’attività completamente solitaria”.

Per Ilenia Zodiaco, infatti, “oggi più che mai le persone sentono il bisogno di appartenenza a gruppi e realtà non effimere“, e “ricercano attivamente dei valori culturali condivisi che diano un senso di radicamento maggiore in questi tempi segnati dalla precarietà“.

Inoltre, “penso che sia diffusa la percezione che gli spazi dedicati alla letteratura e all’arte siano sempre meno, fagocitati da un intrattenimento onnipresente. La reazione di una parte di lettori e lettrici è quella di munirsi di strumenti critici per interpretare un mondo a cui tengono, ma che sentono sempre meno rilevante. Moltissime persone sono contente di continuare a ‘studiare’ e imparare dai libri, perché quel tipo di soddisfazione non è uguale a un generico senso di distrazione e irrealtà che ci regala lo scrolling infinito sui social“.

Come anticipato, negli ultimi anni Zodiaco ha puntato anche su progetti digitali più “lenti”, come la newsletter Inside Books: “Non si può negare che ci sia una fetta di popolazione sempre più stanca delle dinamiche performative e competitive dei social, che desidera e cerca spazi di approfondimento più ‘protetti’ e curati. La newsletter è rivolta a chi non vuole perdersi i contenuti che ama per colpa degli algoritmi e che vuole leggere contenuti più lunghi e ricchi, senza i limiti dei social (di spazio, di tempo, etc.). Per ogni tappa ho pensato, quindi, di aggiungere un numero della mia newsletter, Inside Books, dedicato proprio a ciascun titolo dei Mattoni con un’analisi scritta, inclusa una corposa bibliografia. E poi anche alcuni approfondimenti speciali su tematiche trasversali. La newsletter è uno spazio che, a differenza dei social, appartiene più agli autori e meno alle tendenze”.