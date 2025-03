In arrivo un inedito di Harper Lee, l’autrice di “Il buio oltre la siepe”

In autunno in libreria “The Land of Sweet Forever: Stories and Essays”, raccolta che includerà diversi racconti inediti scritti negli anni giovanili della leggendaria autrice di “Il buio oltre la siepe”, Harper Lee – I particolari

Harper Lee, nata nel 1926 a Monroeville, in Alabama, è l’autrice del celebre Il buio oltre la siepe, pubblicato per la prima volta nel 1960, e di Va’, metti una sentinella, uscito nel luglio 2015. La scrittrice, venuta a mancare il 19 febbraio 2016, ha ricevuto il Premio Pulitzer, la Medaglia Presidenziale della Libertà e numerosi altri riconoscimenti letterari.

Il 21 ottobre 2025 sarà in libreria (in Italia per Feltrinelli) The Land of Sweet Forever – Stories and Essays, raccolta che include diversi racconti inediti della leggendaria autrice. L’introduzione sarà curata da Casey Cep, biografa autorizzata di Harper Lee.

The Land of Sweet Forever contiene otto racconti scritti a metà degli anni ’50, prima che Harper Lee iniziasse a lavorare a quello che sarebbe diventato Il buio oltre la siepe. In quel periodo, l’autrice sottoponeva i suoi racconti a riviste e periodici.

I dattiloscritti di questi testi sono stati ritrovati tra le carte che Lee lasciò nel suo appartamento di New York al momento della sua morte, nel 2016. Nel 2024, gli eredi hanno deciso di pubblicare questi racconti insieme a otto saggi di Lee, apparsi in varie pubblicazioni tra il 1961 e il 2006, ora raccolti per la prima volta e riportati all’attenzione del pubblico.

Questa raccolta “offre una prospettiva affascinante su una delle menti letterarie più iconiche e uniche d’America”. Dai cortili delle scuole dell’Alabama dell’infanzia di Lee alle tavole calde e ai cinema della Manhattan degli anni ’50, dalle sue riflessioni sull’educazione dei bambini a un delizioso resoconto di Gregory Peck sul set del film Il buio oltre la siepe, The Land of Sweet Forever “amplia la nostra comprensione del talento straordinario di Harper Lee“.

Edwin Conner, nipote di Harper Lee, ha dichiarato: “Come membro della famiglia di Harper Lee, posso dire con certezza che siamo entusiasti della pubblicazione di questi saggi e, soprattutto, dei racconti, di cui conoscevamo l’esistenza ma che sono stati scoperti solo di recente. Lei non era solo la nostra amata zia, ma anche una grande scrittrice americana, e non si potrà mai sapere abbastanza su come sia arrivata al successo.”

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Michael Dean, rappresentante dell’erede di Harper Lee presso Andrew Nurnberg Associates, sottolinea in una nota: “I racconti e i saggi raccolti in The Land of Sweet Forever risuonano con l’inconfondibile voce di Harper Lee e ci avvicinano come mai prima alla vita e all’opera di una delle più grandi autrici del Novecento”.

Fotografia header: Portrait of American novelist Harper Lee smokes a cigarette as she sits on the porch of her parents home, Monroeville, Alabama, May 1961. Lee's novel 'To Kill a Mockingbird' was award the 1961 Pulitzer Prize in Fiction the previous month. (Photo by Donald Uhrbrock/Getty Images)