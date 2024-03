“Intermezzo”: a novembre il nuovo romanzo di Sally Rooney

A novembre “Intermezzo”, il nuovo libro della scrittrice irlandese Sally Rooney, autrice di romanzi cult come “Parlarne tra amici”, “Persone normali” e “Dove sei, mondo bello”

Tornerà nelle librerie italiane a novembre la scrittrice Sally Rooney, con Intermezzo, il suo atteso nuovo romanzo, che sarà pubblicato da Einaudi.

Intermezzo è presentato dall’editore come una storia di fratelli e amanti, di intimità familiari e romantiche, di relazioni che non si adattano del tutto alle strutture convenzionali, e che diventano anche occasione per scoprire quanto una vita può resistere senza rompersi. Un libro che porta dunque i “connotati” che hanno reso celebre la scrittura di Sally Rooney: bellezza e profondità, dolore e speranza di un’intera generazione.

L’irlandese Rooney è l’autrice dei bestseller Parlarne tra amici, dove riflette sulle relazioni, sulla mente e il corpo delle giovani (qui l’intervista all’autrice), Persone normali – romanzo dove l’autrice parla di relazioni – e Dove sei, mondo bello, in cui Rooney mette in scena il tratto più caratteristico della generazione dei Millennials: l’overthinking.

Le sue opere sono tradotte in oltre quaranta lingue. Dai primi due romanzi sono stati tratti adattamenti televisivi per la BBC.