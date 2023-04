“L’amante cinese”, tra ossessione amorosa e inganni virtuali

Si può riconquistare l’amore perduto con una falsa identità su un sito d’incontri? Parte da questa domanda L’amante cinese, nuovo romanzo del giornalista e autore Antonio Armano, in libreria per Gallucci Bros.

Alta, occhi verdi, capelli neri, Julia è una giovane pittrice inglese, tormentata e squattrinata. Un torrido sabato d’agosto, Antonio la incontra per un’intervista. I due finiscono a vivere in una cascina disabitata, tra notti in mezzo a foto di avi altrui e mattine passate a dipingere o scrivere in una specie di stagione sospesa.

Il subentrare della routine, i tradimenti, le difficoltà economiche spingono Julia a chiudere con Antonio. Lui non ci sta e, sfruttando la passione della pittrice per l’Oriente, la contatta fingendosi un cinese sul sito di incontri al quale si è iscritta.

Quella narrata nel libro è una storia in cui il succedersi degli eventi si intreccia all’ossessione amorosa, svelando la precarietà dei legami, l’illusione del lavoro, gli inganni di una dimensione, quella virtuale, così forte da prendere il sopravvento sulla realtà.