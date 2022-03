I libri, si sa, sono il regalo perfetto per ogni occasione, donandone uno non si sbaglia mai. Ma sono anche il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi, perché a volte tramite la lettura riusciamo a superare i momenti difficili e a ritrovare il nostro benessere mentale.

Per questo abbiamo selezionato tre nuovi libri per affrontare i periodi più bui: il saggio sulla risoluzione dei problemi personali di Wayne W. Dyer, il terzo capitolo ambientato nella caffetteria più famosa di Tokyo di Toshikazu Kawaguchi e il romanzo sulla salute psichica di Meg Mason.

Autore: Wayne W. Dyer (1940-2015), professore, psicoterapeuta e scrittore, è stato autore di numerosi libri di successo in tutto il mondo. È stato docente alla St. John’s University di New York e ha insegnato alla Wayne State University.

Editore: Corbaccio, traduzione di Anna Talò.

Genere: un saggio sul benessere e sul pensiero positivo.

Pagine: 224.

Trama: “quando cambi il modo in cui guardi alle cose, le cose che guardi cambiano”. Sulla base di questo principio ispiratore, alcuni degli insegnamenti più classici di Dyer assumono nuova luce. Una raccolta di precetti universali del maestro del pensiero positivo. Perché è nel momento presente che puoi realizzare la vera felicità…

Consigliato a… chi vuole ottenere, attraverso una serie di lezioni e discorsi tenuti da Wayne Dyer in due decenni, uno sguardo fresco e nuovo sui suoi insegnamenti.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di offrire una soluzione ai problemi che tutti noi incontriamo e di indirizzarci, come società, ad accogliere le sfide, per quanto difficili, che ci pone il presente in cui viviamo.

Autore: Toshikazu Kawaguchi è nato a Osaka, in Giappone, nel 1971, dove lavora come sceneggiatore e regista. Con Finché il caffè è caldo, suo romanzo d’esordio, ha vinto il Suginami Drama Festival. Vero e proprio caso editoriale, dal 2020 i suoi romanzi sono da anni protagonisti delle classifiche italiane dopo aver scalato quelle giapponesi e inglesi.

Editore: Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra.

Genere: terzo capitolo delle storie cult dell’autore giapponese.

Pagine: 180.

Trama: nel cuore di Tokyo c’è una piccola caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni lontane. Per vivere quest’esperienza unica basta seguire poche e semplici regole: accomodarsi e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l’altro. L’importante è fare attenzione che non si raffreddi. Per nessuna ragione.

Consigliato a… chi vuole tornare tra i vicoli di Tokyo, in una caffetteria molto speciale, tra atmosfere oniriche e suggestive.

Cosa ci è piaciuto di più: con questo libro Kawaguchi invita i lettori a scoprire che la felicità si nasconde ovunque se solo impariamo a guardare con il cuore.

Autrice: Meg Mason ha iniziato la sua carriera come giornalista, scrivendo per The Financial Times e per The Times a Londra. Poi per alcune riviste come Vogue, ELLE, Marie Claire, GQ, Sunday Style e The New Yorker. Ora vive a Sidney con il marito e le due figlie e scrive libri.

Editore: HarperCollins Italia, traduzione di Chiara Ujka

Genere: romanzo sull’importanza della salute mentale.

Pagine: 384.

Trama: non passa giorno senza che a Martha Friel venga costantemente ripetuto quanto è intelligente e bella, una scrittrice brillante, amatissima da Patrick, il marito, che la venera da quando si sono conosciuti da piccoli. Un dono, come dice sempre sua madre. E allora perché la sua vita è in pezzi? Forse, questo è il suo sospetto, c’è qualcosa di molto sbagliato in lei. Eppure questa è la sua occasione per ritrovare un senso e capire se rassegnarsi a essere un caso disperato o tentare di scrivere un nuovo, migliore, finale per se stessa.

Consigliato a… chi, attraverso l’ironia pungente dell’autrice, vuole riflettere su un tema di forte discussione e dibattito (soprattutto a seguito della pandemia), ossia il benessere mentale e la salute psichica degli individui.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Mason di raccontare in maniera vera e originale una donna di oggi, ma anche di narrare il disagio mentale, l’incomprensione e la confusione del non ritrovarsi.

(articolo in collaborazione con Upday)