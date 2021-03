Tre libri su Dante e sulla Divina Commedia in vista del Dantedì

Per prepararci al prossimo Dantedì, in programma il 25 marzo 2021, e nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, abbiamo selezionato tre libri che ci permettono di conoscere nuove sfumature non solo del Sommo Poeta, ma anche e soprattutto del suo capolavoro: la “Divina Commedia”

Iniziative, progetti e pubblicazioni di ogni genere: quest’anno il Dantedì, in programma il 25 marzo per celebrare la figura di Dante Alighieri e il suo pellegrinaggio letterario nell’aldilà, sarà particolarmente ricca di eventi, nel 700esimo anniversario dalla morte (leggi l’approfondimento in merito su ilLibraio.it).

Per prepararci a questa giornata storica, abbiamo selezionato tre libri arrivati da poco in libreria che, tra la biografia, la critica letteraria e la saggistica, ci permettono di conoscere nuove sfumature non solo del Sommo Poeta che ha inventato l’Italia e la lingua italiana, ma anche e soprattutto del suo capolavoro, la Divina Commedia, capace ancora oggi di raccontarci qualcosa di noi e dei tempi in cui viviamo.

Autore: Alessandro Barbero, storico e divulgatore capace di far appassionare alla storia anche i più diffidenti.

Editore: Laterza.

Genere: biografia (già bestseller).

Pagine: 361.

Consigliato a… chi vuole approfondire la figura del Sommo Poeta in modo accurato e mai noioso.

Trama: in quest’opera viene ricostruita la vita di Dante, il poeta creatore di un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo: il Medioevo. L’autore segue il poeta dalla sua adolescenza, affrontando anche le lacrime e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sua vita, e presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, per permettere a chi legge di farsi una propria idea e di arrivare per proprio conto a una conclusione.

Cosa ci è piaciuto di più: il ritratto di Dante così meticoloso nella ricerca e nell’interpretazione, attento a dare giustificazione di affermazioni e di ipotesi, ma che grazie alla sua ricchezza stilistica si fa leggere come un romanzo.

Autore: Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera e scrittore.

Editore: Mondadori.

Genere: saggio.

Pagine: 288, di quelle che a libro finito fanno esclamare: “di già?”.

Consigliato a… chi vuole osservare la Divina Commedia da una prospettiva insolita, attuale e ricca di spunti.

Trama: Dante è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua, ci ha dato soprattutto un’idea di noi stessi e del nostro Paese. In quest’opera Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito il viaggio di Dante nell’Inferno e, allo stesso tempo, ha deciso di raccontare con frequenti incursioni nella storia e nell’attualità l’altro viaggio di Dante: quello in Italia.

Cosa ci è piaciuto di più: la severità di Dante verso i suoi contemporanei, ma contemporaneamente la sua esaltazione dell’umanità italiana, della nostra capacità di resistere e di rinascere dopo sventure, guerre ed epidemie.

Inferno, Purgatorio e Paradiso secondo Vittorio Sermonti

Autore: Vittorio Sermonti, con la supervisione di Gianfranco Contini e la revisione di Cesare Segre.

Editore: Garzanti (che pubblica postumi i tre volumi).

Genere: a metà tra il saggio e il commento.

Pagine: rispettivamente 688, 640 e 656.

Consigliato a… chi ha nostalgia delle letture pubbliche di Sermonti e vuole farsi guidare da lui nel viaggio dantesco fra la luce e il mistero.

Trama: questo “racconto-commento” della Divina Commedia si pone un obiettivo solo apparentemente modesto, che secondo lo stesso Sermonti consisteva nel “consentire a un qualunque italiano dotato di cultura media, intelligenza e un po’ di passione di percorrere il più gran libro scritto in italiano senza interrompere continuamente l’avventura per approvvigionarsi di notizie, delucidazioni e varianti nei battiscopa di note”.

Cosa ci è piaciuto di più: la prosa raffinata e colloquiale, accurata e ironica di Sermonti, che dà forma non al Dante della scuola o della tradizione, bensì al Dante emerso da un fedele percorso di studio e approfondimento.

