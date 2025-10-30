Miss Bee sta per tornare: l’anteprima dal quarto capitolo della serie di Alessia Gazzola

Scarica in anteprima su ilLibraio.it un estratto da “Miss Bee e il giardino avvelenato”, quarto capitolo della fortunata serie firmata da Alessia Gazzola, che torna in libreria dal 25 novembre e che è protagonista anche al Premio Letterario Eroine d’oggi – I particolari

Miss Bee sta per tornare…

Protagonista della nuova serie bestseller di Alessia Gazzola, con i primi tre capitoli (Miss Bee e il cadavere in biblioteca, Miss Bee e il principe d’inverno e Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata, tutti pubblicati da Longanesi) ha conquistato lettori e lettrici, e si appresta a tornare sugli scaffali il 25 novembre 2025 con il quarto atteso capitolo, Miss Bee e il giardino avvelenato, di cui proponiamo un estratto in anteprima, tratto dal secondo capitolo.

La trama del quarto libro della serie, Miss Bee e il giardino avvelenato

Veniamo alla trama del nuovo libro della serie, che porta a Londra, nell’agosto 1925: reduce da un evento imprevedibile che le ha stravolto l’esistenza, a poco più di vent’an­ni la giovane Beatrice Bernabò, alias Miss Bee, si trova in una situazione inedita. Una nuova vita le si spalanca davanti agli occhi… O almeno dovrebbe. Perché anche quando Miss Bee cerca di tenersi lontana dai guai, sono i guai ad andare a cercare lei, questa volta sotto forma di un invito inatteso nel Norfolk, presso la storica dimora di un vecchio amico dell’ispettore Archer Blackburn. E così, poco dopo l’inizio di quello che doveva essere un piacevole soggiorno in una meravigliosa residenza nobiliare immersa in un giardino da favola, Miss Bee si ritroverà invischiata in un enigma che riguarda da vicino una sua vecchia conoscenza, e che da subito rivela contorni ancor più foschi del solito, così come fosco le appare il suo presente sentimentale, per tacer del futuro… A complicare ulteriormente le cose, c’è qualcuno che tanta parte ha avuto nel turbolento passato amoroso di Beatrice, ovvero Sua Signoria Julian Lennox, visconte di Warthmore. Riuscirà Beatrice ad accantonare passioni ed emozioni e a portare alla luce la verità?

Il premio

Miss Bee non ha conquistato solo pubblico e critica, ma anche libraie, che l’hanno candidata all’edizione 2025 del Premio Letterario Eroine d’oggi del magazine iO Donna, in compagnia di altre amatissime eroine (qui i particolari, e i libri selezionati quest’anno). Per votare, basta inviare una mail segnalando la propria preferenza a: iodonnapremioletterario@rcs.it. L’eroina vincitrice del premio sarà svelata a BookCity Milano il 15 novembre.

Fotografia header: Alessia Gazzola nella foto di Yuma Martellanz