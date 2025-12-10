Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice “I love shopping” e altri successi

Sophie Kinsella è venuta a mancare poco prima di compiere 56 anni. Autrice di “I love shopping” e altri bestseller, era malata da tempo – I particolari

“Ciao Sophie. È stato un onore essere stati il tuo editore in Italia. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo. Tutte le persone della Mondadori”, si legge sui profili social della casa editrice. Lettrici e lettori in tutto il mondo sono in lutto per la morte di Sophie Kinsella, autrice del bestseller I love shopping e di altri successi, che nella primavera del 2024 aveva parlato pubblicamente della sua malattia: “Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Sto facendo la chemioterapia”

Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, nome di battesimo Townley, era nata a Londra il 12 dicembre 1969, ed è venuta a mancare nella capitale britannica poco prima di compiere 56 anni. Madre di cinque figli, aveva debuttato nel 2000 con I love shopping (primo capitolo della sua serie più celebre, The Secret Dreamworld of a Shopaholic, che vede per protagonista l’amatissima Becky Bloomwood).

Tra i suoi romanzi, Sai tenere un segreto? (2003), La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013), Dov’è finita Audrey? – il suo primo romanzo young adult (2015) -, La mia vita non proprio perfetta (2017), Sorprendimi! (2018), La famiglia prima di tutto! (2019), Amo la mia vita (2020) e Attenti all’intrusa! (2021). Dal 2018 ha scritto la serie per bambini Io e Fata Mammetta.

Ha anche pubblicato Sono esaurita e, nell’autunno 2024, il suo ultimo testo, Cosa si prova (“Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia“) in cui Eve, la protagonista, una famosa scrittrice, un giorno si sveglia in un letto di ospedale senza ricordare come ci sia finita. Il marito, sempre presente, le spiega che è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverle un grosso tumore maligno al cervello…

Sulla pagina Instagram della scrittrice (da cui è tratta l’immagine in alto, ndr), si legge: “Non possiamo immaginare come sarà il domani senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, che ha affrontato con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva ottenuto uno straordinario successo nella sua carriera. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore che riceveva. Ci mancherà così tanto, abbiamo il cuore spezzato”.

Fotografia header: Foto di Sophie Kinsella dalla pagina Instagram della scritrice