“Cosa si prova”: l’8 ottobre il nuovo libro, autobiografico, di Sophie Kinsella (sulla malattia)

“Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia…”. L’8 ottobre in uscita “Cosa si prova”, il nuovo libro di Sophie Kinsella, che ad aprile ha parlato pubblicamente della sua malattia – I particolari

Lo scorso aprile ha colpito tante lettrici e lettori nel mondo la notizia della confessione da parte di Sophie Kinsella, autrice di I love shopping e di altri bestseller, legata alla sua malattia. Su Instagram la scrittrice ha spiegato: “Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Sto facendo la chemioterapia”.

La novità è che è stata appena annunciata l’uscita del nuovo libro di Sophie Kinsella, Cosa si prova, che l’autrice ha così definito: “Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia“.

Cosa si prova è in uscita in Italia, in contemporanea mondiale, l’8 ottobre.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

In una nota Cosa si prova viene definito “un libro indimenticabile, commuovente e positivo, una gemma preziosa sul valore della vita raccontato con voce unica e inimitabile da una grande autrice che si trova ad affrontare una diagnosi terribile e impara a vivere e ad amare nuovamente”.

La trama? Eve, una famosa scrittrice, un giorno si sveglia in un letto di ospedale senza ricordare come ci sia finita. Il marito, sempre presente, le spiega che è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverle un grosso tumore maligno al cervello.

Mentre impara nuovamente a camminare, parlare e scrivere, Eve deve fare i conti con la sua diagnosi e combattere la malattia trovando anche il modo di spiegare quanto le sta accadendo ai suoi amati figli. Inizia a richiamare alla memoria ciò che conta davvero per lei: le lunghe camminate con la sua mano stretta a quella del marito, le serate passate a fare dei giochi con la sua famiglia, senza mai rinunciare a comprare il vestito che le piace.

Il romanzo breve, composto da brevi capitoli, e ognuno dei quali è un tentativo di rispondere al tipo di domande impossibili che sono riconoscibili da tutti coloro che navigano nel labirinto del dolore.