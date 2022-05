Addio allo scrittore Domingo Villar, il padre del detective Leo Caldas

Si è spento all’età di 51 anni all’ospedale Álvaro Cunqueiro di Vigo Domingo Villar, uno degli scrittori spagnoli contemporanei di noir più apprezzati. Autore di gialli d’autore, ha creato il personaggio di Leo Caldas, un detective galiziano (terra dell’autore). La causa della morte è stata un ictus. Lo scrittore era da alcuni giorni ricoverato in gravi condizioni.

Le opere di Villar sono state tradotte in 15 lingue. L’esordio in Italia è avvenuto con L’ultimo traghetto, il primo romanzo con protagonista Leo Caldas. Il successo si replica con La spiaggia degli annegati, il secondo romanzo di Leo Caldas che, come spesso accade con i gialli, ha fatto affezionare i lettori alla figura del detective.