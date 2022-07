Addio a Eugenio Scalfari, grande giornalista e fondatore de “la Repubblica”

Il mondo del giornalismo è in lutto: all’età di novantotto anni è morto Eugenio Scalfari, giornalista e fondatore del quotidiano nazionale La Repubblica.

Così lo saluta Simonetta Fiori, in un ricordo affettuoso pubblicato proprio sul quotidiano: “Alla fine è arrivata, la Regina ha toccato il suo corpo esile, fragilissimo. E lui non s’è fatto trovare impreparato. Pochi come Eugenio Scalfari sono stati capaci di accogliere la morte con altrettanta vitalità. Fino agli ultimi giorni, prima di scivolare in una sorta di torpore, è stato vigile sul suo paesaggio mentale che andava acquistando profondità e colori diversi. E fino alla fine è rimasto un giornalista, un cronista curioso che ci raccontava la sua traversata vegliarda verso un pianeta a noi sconosciuto”.

Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari inizia a scrivere sin da giovanissimo, mentre è ancora uno studente di giurisprudenza, collaborando con testate come Il Mondo e L’Europeo. Il grande salto avviene nel 1955, quando co-fonda il settimanale L’Espresso, di cui diventa direttore nel 1963.

Uomo di grande cultura e di visione, politico, editorialista, filosofo, scrittore: Eugenio Scalfari non era solo un giornalista, ma un intellettuale a trecentosessanta gradi.

È stato insignito di importanti onorificenze, tra cui quella del “cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana” nel 1996 e quello di “Chevalier de la Légion d’honneur” nel 1999. Altri riconoscimenti e premi sono stati: il Premio Internazionale di Trento “Una vita dedicata al giornalismo”, il Premio Ischia alla carriera, il Premio Guidarello al giornalismo d’autore e il Premio Saint-Vincent.

Tra le sue numerose pubblicazioni, ricordiamo L’ora del blu, Alla ricerca della morale perduta, L’amore, la sfida, il destino. Il tavolo dove si gioca il senso della vita, Per l’alto mare aperto, Scuote l’anima mia Eros, l’autobiografia L’uomo che non credeva in Dio, L’allegria, il pianto, la vita, La ruga sulla fronte, Il labirinto (tutti pubblicati da Einaudi).

Fotografia header: (Photo by Mario Carlini - Iguana Press/Getty Images)