Da “occhi spaccanti” a “romantasy”: i neologismi e le nuove parole del 2025 per la Treccani

“Tornanza”, “droga degli zombie”, “allucinazione dell’intelligenza artificiale”, “ingiocabile”, “pro-Pal”, “occhi spaccanti”. Questi alcuni dei neologismi raccolti nel “libro dell’anno Treccani 2025”, il volume che, come ogni anno, si occupa di riassumere i 365 giorni appena trascorsi, attraverso gli eventi che hanno contraddistinto l’annata e i nuovi termini coniati dal mondo della politica, della cronaca, dello sport…

Anche quest’anno è in uscita per la Treccani Libri Il libro dell’Anno Treccani 2025, che raccoglie i momenti più salienti di quest’annata che sta volgendo al termine.

“Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno complesso – racconta il direttore Marcello Sorgi, già Direttore del Tg1 e del quotidiano La Stampa di cui è tuttora editorialista – grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso sul presente”.

Il volume comprende 1169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini.

Al suo interno è presente anche la consueta sezione dedicata ai neologismi: Le parole dell’anno. Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nella scelta dei neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel volume, pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Omaggi anche al mondo dello sport, come con ingiocabile – “detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile” – un tributo al tennista Jannik Sinner. Ancora, tra i selezionati compaiono termini come tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell’intelligenza artificiale, keybox, ma anche la qualunque e occhi spaccanti.

Molte delle nuove parole sono legate alla politica, interna e internazionale – come pro-Pal (“chi sostiene la causa politica del popolo palestinese”) oppure alla cronaca – come maranza (“negli usi attuali, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga”), droga degli zombie (“denominazione giornalistica del medicinale Fentanyl, un oppiaceo analgesico smerciato illegalmente e assunto come droga potente”), tornanza (“l’azione, il fatto di ritornare nel luogo d’origine”), kiss cam (“la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano”) – e alla tecnologia – allucinazione della intelligenza artificiale (“l’informazione errata prodotta da un sistema di intelligenza artificiale”), tra le altre.

I linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana spiegano che non sempre le parole selezionate: “conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il nostro lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso del 2025, hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre”.

Presenti parole provenienti anche dal mondo dello spettacolo e della letteratura come: la qualunque (“una cosa qualunque che viene detta a sproposito”) – che rende merito all’attore e comico Antonio Albanese, creatore del personaggio televisivo e cinematografico Cetto La Qualunque -, romantasy (“genere di narrativa che intreccia storie d’amore appassionate e temi tipici del fantasy avventuroso”) e occhi spaccanti (“occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso”, citando Raoul Bova).

Tornando, invece, alla sezione dedicata agli avvenimenti più rilevanti del 2025, Il libro dell’Anno ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura: il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni e, più in generale, il ruolo dell’Europa in uno scenario globale alla ricerca di nuovi equilibri e alleanze, l’assegnazione dei Nobel, le principali rassegne di arte, musica e cinema.

Giunto alla sua ventiseiesima edizione, il Libro dell’Anno segnala anche le diverse ricorrenze storiche e culturali: dagli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale in Europa al centenario dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, celebrato alla presenza del Presidente della Repubblica; completano il quadro le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche, prima fra tutte l’intelligenza artificiale, il cui sviluppo alimenta accese rivalità geopolitiche e solleva nuovi dilemmi etici.