Il ritorno di tre maestri del giallo e del noir contemporaneo

Charlotte Link, Gianrico Carofiglio e Don Winslow: tre scrittori contemporanei molto diversi tra loro, ma uniti da un lato dall’affetto di lettrici e lettori, e dall’altro dalla capacità di dar vita a trame che non lasciano scampo. Tre nomi importanti del noir contemporaneo, appena tornati in libreria.

Senza colpa

Autrice: Charlotte Link, scrittrice tedesca di bestseller, che ha all’attivo romanzi storici, storie psicologiche e thriller

Editore: Corbaccio (traduzione di Maria Alessandra Petrelli)

Genere: thriller

Pagine: 396, e la tensione cresce di capitolo in capitolo…

Consigliato a… chi già da tempo segue le indagini dell’ispettore di Scotland Yarde Kate Linville, e a chi ama le narrazioni noir che costringono a tenere sempre alta l’attenzione

Trama: “due donne vittime di un’aggressione. Un odio antico che si trasforma in vendetta”: questa, in sintesi, la trama del nuovo giallo dell’autrice de La palude. Tutto ha inizio quando Kate Linville si trova sul treno che la conduce al commissariato nello Yorkshire dov’è stata chiamata a lavorare. Una donna, inseguita da un aggressore armato, le chiede aiuto. Nel frattempo la cittadina costiera è sconvolta da quanto è successo a un’insegnante, che rischia la paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire le ha sparato…

Cosa ci è piaciuto di più: la complessità dell’indagine che Kate Linville è chiamata a risolvere, e i tanti segreti (e misteri) che arrivano dal passato, in un thriller contemporaneo in cui non ci sono cali

La disciplina di Penelope

Autore: Gianrico Carofiglio, tra gli autori italiani di oggi più prolifici e letti

Editore: Mondadori

Genere: noir alla Carofiglio

Pagine: 192

Consigliato a… chi dell’autore di Testimone inconsapevole e Ragionevoli dubbi non perde un libro, e non vede l’ora di conoscere la sua nuova investigatrice

Trama: lo scrittore ed ex magistrato barese debutta nella collana Giallo Mondadori con un nuovo personaggio, Penelope, una donna al tempo stesso “durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente umanità”. La protagonista è stata messa da parte: era un pubblico ministero, poi ha sbagliato qualcosa, qualcuno l’ha voluta fregare. La verità sta nel mezzo e non ha importanza…

Cosa ci è piaciuto di più: come ha scritto nella sua recensione per ilLibraio.it Francesca Cingoli, in questo suo nuovo giallo l’ideatore dell’avvocato Guerrieri e di altri noti personaggi seriali “fa lezione di investigazione, con una struttura che guarda alle serie tv, rifuggendone cliché e spettacolarizzazioni…”

Ultima notte a Manhattan

Autore: Don Winslow, ex investigatore privato e scrittore (di successo), che in passato è stato, tra le altre cose, attore, regista e guida nei safari

Editore: Einaudi Stile Libero (traduzione di Alfredo Colitto)

Genere: noir

Pagine: 360

Consigliato a… chi segue già da tempo lo scrittore americano, e a chi ha voglia di immergersi nella New York di fine anni ’50, quando la metropoli era all’apice del suo fulgore

Trama: “un detective privato, un politico troppo ambizioso, una donna bellissima. E un omicidio che è solo un tassello di un disegno più vasto, un complotto ordito da chi sa di potere tutto”. Così, in sintesi, un romanzo che conferma tutte le doti narrative di Don Winslow, protagonista del genere crime

Cosa ci è piaciuto di più: i personaggi. A partire dall’affascinante Madeleine Keneally, la “principessa d’America”, pronta a diventare la nuova First Lady

