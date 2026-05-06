Premi Pulitzer 2026: ecco i vincitori. Nella “fiction” si impone Daniel Kraus
Narrativa

Premi Pulitzer 2026: ecco i vincitori. Nella “fiction” si impone Daniel Kraus

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di Redazione Il Libraio 06.05.2026

Sono stati assegnati i premi Pulitzer 2026, tra i più prestigiosi riconoscimenti statunitensi in ambito giornalistico e letterario… – Ecco i vincitori nelle diverse categorie

Sono stati assegnati i premi Pulitzer 2026, tra i più prestigiosi riconoscimenti statunitensi in ambito giornalistico e letterario.

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Il premio giornalistico più rilevante quest’anno se lo è aggiudicato il Washington Post, per una serie di inchieste legate all’amministrazione di Donald Trump (a firmare la maggior parte degli articoli premiati è stata la giornalista Hannah Natanson), e anche il New York Times ha ottenuto tre Pulizter.

Nella “fiction” a vincere il Pulitzer 2026 è stato Angel Down di Daniel Kraus (Atria Books), già autore di Whalefall – Nella balena, uscito in Italia per Ne/On.

copertina di Angel down

La casa editrice Ne/On ha da poco annunciato che il libro arriverà in libreria dopo l’estate 2026.

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Il premio per la critica è stato ottenuto da Mark Lamster del Dallas Morning News, mentre nella categoria “opinioni” ha vinto Masha Gessen del New York Times.

Nella categoria “Drama” ha trionfato Liberation di Bess Wohl, e in quella “Storia” We the People: A History of the U.S. Constitution di Jill Lepore (Liveright); e ancora, nella categoria “Biography” il premio è andato a Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution di Amanda Vaill (Farrar, Straus and Giroux) e nella categoria “Memoir or Autobiography” la vittoria è andata a Things in Nature Merely Grow di Yiyun Li (Farrar, Straus and Giroux). Il memoir Le cose in natura semplicemente crescono uscirà a settembre in Italia per NN con la prefazione di Andrea Bajani e la traduzione di Laura Noulian.

Nella poesia si è imposta la raccolta Ars Poeticas di Juliana Spahr (Wesleyan University Press), e nella “General Nonfiction” la vittoria è andata a There Is No Place for Us: Working and Homeless in America di Brian Goldstone (Crown).

Premi Pulitzer 2026

Istituita nel 1917, l’onorificenza venne su lascito del giornalista Joseph Pulitzer, ed è gestita dalla Columbia University di New York.

L’associazione conferisce ogni anno 22 premi annuali, e i vincitori e le vincitrici di ogni categoria riceveno anche un premio in denaro pari a 15mila dollari.

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