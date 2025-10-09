Promozione libraria, il Gruppo Mondadori punta su LYR. Ecco cosa cambia per ALI e Libromania

Il Gruppo Mondadori annuncia la nascita di LYR, una nuova realtà attiva nell’ambito della promozione libraria, che “ha l’obiettivo di valorizzare i punti di forza delle due reti che operano nella promozione editoriale, ALI Promozione e Libromania, gestendole attraverso una strategia che possa offrire agli editori un servizio ancora più efficace, capillare e orientato al futuro” – I particolari

Il Gruppo Mondadori annuncia la nascita di LYR, una nuova realtà attiva nell’ambito della promozione libraria, che “ha l’obiettivo di valorizzare i punti di forza delle due reti del Gruppo Mondadori che operano nella promozione editoriale, ALI Promozione e Libromania, gestendole attraverso una strategia che possa offrire agli editori un servizio ancora più efficace, capillare e orientato al futuro”.

Il nome scelto, LYR, “ispirato a un sistema stellare, richiama simbolicamente l’unione di entità distinte ed esprime la missione delle due reti della nuova realtà: lavorare insieme, rimanendo complementari, per generare valore lungo tutta la filiera del libro”.

Nel comunicato di Segrate si sottolineano i punti di forza del progetto: il “focus sui contenuti indipendenti”, la “forte relazione con gli editori”, una “profonda conoscenza del territorio” e “creatività, grazie a una squadra giovane e progetti consolidati con cui si è distinta fino ad oggi sul mercato ALI Promozione (rinominata Alpha)”; si parla inoltre di un team “dinamico”, con una trentennale esperienza sui vari canali di vendita, e di una “comprovata competenza sui canali online di Libromania (rinominata Epsylon), realtà storicamente organizzata per supportare editori generalisti e specializzati”.

Tra le novità in arrivo con il progetto LYR, la “focalizzazione sui diversi tipi di clienti: per dare il libro giusto al libraio giusto, tramite un’organizzazione strutturata e motivata per mappare l’offerta”. E si cita anche “lo sviluppo e relazione con il territorio: per supportare librerie, biblioteche e scuole nella scelta dei libri, promuovendo una reciproca soddisfazione”. Si punta inoltre allo sviluppo di “nuovi tool e format per editori, agenti e librai“.

LYR potenzierà una serie di attività, tra cui servizi di consulenza gestionale, strumenti per il giro vendita, progetti per le scuole e le biblioteche, contenuti per editori e librerie. Tra le novità, anche le iniziative di Risguardi – la rivista ideata e prodotta da ALI Promozione e rivolta a librai e librerie – e il festival diffuso a essa collegato.