“The perfect couple – La coppia perfetta”, il libro che ha ispirato la serie Netflix in uscita il 5 settembre

Un romanzo sui molti modi in cui la famiglia può riempire la nostra vita di amore… se non ci uccide prima. In libreria il romanzo “The Perfect Couple – La coppia perfetta” di Elin Hilderbrand, da cui è tratta la mini-serie con Nicole Kidman in arrivo il 5 settembre su Netflix – I dettagli

Un cadavere e diversi segreti inconfessabili… Il 5 settembre arriva sulla piattaforma di streaming Netflix The Perfect Couple – La coppia perfetta, serie (in sei episodi, diretta da Susanne Bier) con protagonista Nicole Kidman, affiancata da Dakota Fanning, Liev Schreiber ed Eve Hewson.

La serie è tratta dal romanzo-bestseller di Elin Hilderbrand, in libreria per TimeCrime (Fanucci) nella traduzione di Stefania Vaccaro.

The Perfect Couple – La coppia perfetta è firmato da un’autrice prolifica (con all’attivo trenta romanzi), ed è un romanzo sui molti modi in cui la famiglia può riempire la nostra vita di amore… se non ci uccide prima.

La trama? L’estate è la stagione dei matrimoni a Nantucket: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune come il sole che tramonta a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury si annuncia come un evento da ricordare, definito memorabile: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una cerimonia sontuosa, nella loro tenuta sull’oceano.

Ma quando un cadavere viene ritrovato nel porto di Nantucket poche ore prima del matrimonio, tutti i partecipanti diventano improvvisamente dei sospettati. Il capo della polizia, Ed Kapenash, interroga gli sposi, una famosa scrittrice di gialli e persino un membro della sua famiglia, e più indaga più porta alla luce segreti.

Scopre così che ogni matrimonio è un campo minato e che nessuna coppia è perfetta…