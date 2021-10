“Volevo dirti delle stelle”: l’amore secondo Roberto Emanuelli

Autore di libri di successo tra cui Davanti agli occhi, E allora baciami e Buonanotte a te (tutti editi da Rizzoli), Roberto Emanuelli torna in libreria con una nuova storia d’amore: Volevo dirti delle stelle (Sperling&Kupfer).

L’autore romano – molto seguito sui social – aveva già abituato il suo pubblico di lettrici e lettori a racconti appassionati e coinvolgenti, e questa volta ci fa fare la conoscenza di Claudia e Matteo, una coppia in crisi, unita da oltre vent’anni. Si erano conosciuti all’università: lui, studente alto e gentile, occhi blu e faccia da bravo ragazzo. Lei di origine spagnole, i capelli ricci, la pelle ambrata e una passione incontenibile per le parole. Insieme inseguivano la stessa rivoluzione: mettere l’amore al centro della propria vita.

Eppure, quell’ideale giovanile si è scontrato con la dura realtà, trasformandosi in un’illusione. Claudia non riesce nemmeno a ricordare i sogni che l’animavano un tempo, e anche Matteo stenta a riconoscersi nel riflesso dello specchio: quello che adesso vede, infatti, è un uomo disposto a giocare un gioco pericoloso con Greta, che ha diciannove anni, e tutta la sfrontatezza e la fragilità di una ragazza della sua età.

E mentre le loro vite assumono, nel giro di pochi mesi, traiettorie che nessuno avrebbe potuto immaginare, Claudia, Greta e Matteo cercano di trovare una risposta alla stessa domanda: l’amore vince sempre, o a volte non può che rivelarsi un terribile errore?

“L’amore è questo: un percorso che nasce nel nostro cuore, e fa in modo che due anime possano riconoscersi, specchiarsi, vibrare, toccarsi e fondersi in una sola entità emotiva. E nessuna distanza potrà mai dividerle. Perché non esiste distanza nella geografia immateriale dei sentimenti. Perché le anime, quando si fondono, superano i concetti di limite, di confine, di serparazione. Questo è l’amore. E se butti via tutto questo per un po’ di divertimento, per un po’ di appagante fisicità fine a se stessa, ecco, non te lo meriti l’amore…”.

Con il suo nuovo romanzo, Emanuelli ci propone una rappresentazione dell’amore al giorno d’oggi, di come viene vissuto da generazioni anche molto distanti tra loro, e di tutte le forme che può assumere. La gelosia, il tradimento, il desiderio, il romanticismo, il pericolo. Perché, per quanto meraviglioso, l’amore è un sentimento travolgente e imprevedibile, che comporta sempre dei rischi ai quali è impossibile sottrarsi.