“Talee”, una nuova collana di memoir per “leggere il mondo con occhi diversi”

“Talee”, la nuova collana di memoir della casa editrice Sonda, propone “I prodigi della mente elettrica” di Pria Anand, in cui la neurologa racconta i sintomi insoliti manifestati dai propri pazienti. In precedenza, sono state pubblicate le testimonianze di una giovane giornalista cresciuta nella Striscia di Gaza e di un’attivista leader di una comunità indigena

Da qualche mese è nato un nuovo progetto in casa Sonda: si tratta di Talee, una nuova collana di memoir nata per “leggere il mondo con occhi diversi“. I suoi volumi accolgono voci di provenienze geografiche diverse, offrendo chiavi di lettura su avvenimenti che oggi non sono più solo temi da interpretare, ma urgenze su cui intervenire.

I prodigi della mente elettrica – Una neurologa alle prese con le stranezze e le meraviglie del nostro cervello di Pria Anand (tradotto da Elisabetta Craveri, in arrivo il 16 ottobre) è il terzo titolo della collana. L’autrice – specializzata in malattie neuroinfettive e in neuroimmunologia presso il Boston Medical Center – si domanda cosa accada quando il cervello riscrive la realtà. Analizzandone sintomi, percezioni e comportamenti, racconta le storie di pazienti che si presentano con sintomi insoliti.

Come nella composizione di un puzzle, Anand mette insieme le avvisaglie date dai corpi e dalle menti dei pazienti, mostrando come anche i segnali più inconsueti possano rivelare qualcosa sulla natura umana e sull’identità, ma anche sul modo in cui il cervello percepisce la realtà in cui viviamo.

Così, intrecciando il proprio percorso professionale con le storie dei suoi pazienti, Pria Anand accompagna chi legge dall’ospedale di Boston all’India, da un’isola ai Caraibi alla Repubblica di Guinea.

Come detto, I prodigi della mente elettrica è l’ultima uscita di Talee: le prime due sono state pubblicate rispettivamente a marzo e ad aprile di quest’anno.

A inaugurare la collana è stato infatti Gli occhi di Gaza – Un diario dei 45 giorni che hanno cambiato per sempre la vita del popolo palestinese (tradotto da Anna Rusconi), il diario di Plestia Alaqad, una giovane giornalista nata nella Striscia di Gaza che alla fine del novembre 2023 è diventata un volto conosciuto sui social con il nome di “Eyes of Gaza”, account su cui condivideva gli spaccati di una quotidianità scandita da invasioni e bombardamenti israeliani. I suoi scritti testimoniano l’urgenza di denunciare gli orrori della violenza perpetrata ai danni di un popolo “che continua a vivere”.

È il racconto del popolo Waorani e della loro leader Nemonte Nenquimo, che combatte contro le conseguenze legate al cambiamento climatico nella sua terra natia, il secondo volume della collana (nella traduzione di Laura Bernaschi), Un giorno saremo giaguari – Perché il destino dei popoli dell’Amazzonia è anche il destino di tutti noi. Nenquimo, infatti, è cresciuta nella foresta pluviale amazzonica dell’Ecuador, dove gli anziani le hanno trasmesso la cultura delle medicine vegetali e le tradizioni dello sciamanesimo, e ha guidato un’alleanza di nazioni indigene, conducendo il suo popolo a una vittoria storica contro le grandi compagnie petrolifere.

Il nome della collana non è casuale: la talea è il frammento di una pianta, tagliato e messo nel terreno o nell’acqua, in grado di fare le radici da solo e creare una nuova vita: “Piccole talee nate dalla pianta madre della storia della casa editrice e delle tematiche che l’hanno caratterizzata negli anni, che metteranno radici forti”.