Dal 9 marzo attiva (con un taglio) la Carta del Docente: spetterà anche ai precari

Dopo ritardi e polemiche, la Carta del Docente 2025/2026 verrà attivata a partire dal 9 marzo e sarà disponibile anche per gli insegnanti precari e il personale educativo. L’importo complessivo scende a 383 euro – I particolari

Dopo ritardi e polemiche, è arrivata l’ufficialità: la Carta del Docente 2025/2026 verrà attivata a partire dal 9 marzo. Sono diverse le novità legate al Bonus Docenti, che per la prima volta vede come beneficiari anche le insegnanti e gli insegnati precari e il personale educativo.

I nuovi beneficiari

A partire dal prossimo lunedì, dunque, potranno fare richiesta dell’importo i docenti con supplenza annuale fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile, i docenti con contratto fino al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche, oltre il personale educativo di convitti ed educandati.

Altre novità riguardano l’importo totale e le categorie d’acquisto: il bonus passerà da 500 a 383 euro: il motivo risiede nell'”ampliamento della platea complessiva di beneficiari di oltre 1 milione di docenti“, come si legge nella nota del Ministero.

Le categorie di spesa ammissibili

Altra novità riguarda le categorie di spesa ammissibili: “Accanto all’acquisto di libri, riviste, alle attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software, sono stati previsti, per la prima volta, anche servizi di trasporto di persone e l’acquisto di strumenti musicali“.

Il Ministero ha comunicato anche un investimento extra di 281 milioni di euro, dedicato “alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti”.

Infine, un’ultima novità riguarda la possibilità dell’utilizzo dell’importo per dispositivi hardware e software: in questo ambito la Carta potrà essere utilizzata solamente con cadenza quadriennale. Ciò significa che per ogni dispositivo (tablet o pc) comprato con bonus si dovranno aspettare 4 anni per poter acquistarne uno nuovo.