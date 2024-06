Esami di Maturità 2024: ecco le tracce della prima prova, con Pirandello, Ungaretti e Rita Levi Montalcini

Ci siamo, gli Esami di Maturità 2024 sono cominciati, e per 526mila maturandi è l’ora della prima prova scritta. Finita dunque l’attesa per le tracce elaborate dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Come ha spiegato il ministro Valditara, tra l’altro, le tracce della Maturità “sono state scelte a marzo”.

DA PIRANDELLO A UNGARETTI: ECCO LE TRACCE DELLA MATURITA’ 2024

Tra i grandi della letteratura protagonisti della Maturità quest’anno troviamo il Premio Nobel Luigi Pirandello (con Quaderni di Serafino Gubbio operatore, testo del 1916 ancora attuale, sulle conseguenze del progresso tecnologico) e il grande poeta Giuseppe Ungaretti, con Pellegrinaggio.

Qui il testo di Ungaretti

Pellegrinaggio

(Valloncello dell’Albero Isolato il 16 agosto 1916 – da L’allegria)

In agguato

in queste budella

di macerie

ore e ore 5

ho strascicato

la mia carcassa

usata dal fango

come una suola

o come un seme

di spinalba

Ungaretti

uomo di pena

ti basta un’illusione

per farti coraggio

Un riflettore

di là

mette un mare

nella nebbia

Spazio poi a una traccia su Storia d’Europa di Giuseppe Galasso e a Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini.

Protagonista anche Maurizio Caminito, con il brano (del 2014, all’inizio dell’esplosione dei social dunque) Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet.

Tra i temi proposti, inoltre, Maria Agostina Cabiddu (costituzionalista) con l’Equilibrio del terrore (il testo proposto è tratto dalla rivista dell’associazione italiana costituzionalisti, l’Intuizione dei costituenti), e Nicoletta Polla-Mattiot (tra le fondatrici dell’Accademia del silenzio) con un brano da Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…