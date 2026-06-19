Maturità 2026, al classico per la seconda prova c’è Marco Fabio Quintiliano

Dopo la prima prova di ieri, per 527.747 studentesse e studenti ammessi agli Esami di Maturità 2026 è tempo di seconda prova. Al Classico, per la versione di latino, è stata scelta l’Institutio oratoria di Quintiliano, autore proposto già tre volte per lo scritto di latino, l’ultima nel 2013.

Stando alle indiscrezioni di Repubblica.it, nel brano “l’autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali“.

Dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l’educazione del figlio Geta, si tratta dell’unica opera di Marco Fabio Quintiliano a esserci giunta integralmente. Databile tra il 90 e il 96 d.C., si può considerare un manuale di pedagogia e retorica.

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