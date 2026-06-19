esame di maturità 2026 seconda prova
Scuola

Maturità 2026, al classico per la seconda prova c’è Marco Fabio Quintiliano

Scuola
di Redazione Il Libraio 19.06.2026

Al Classico, per la versione di latino della seconda prova degli Esami di Maturità 2026, è stata scelta l’Institutio oratoria di Quintiliano – I particolari

Dopo la prima prova di ieri, per 527.747 studentesse e studenti ammessi agli Esami di Maturità 2026 è tempo di seconda prova. Al Classico, per la versione di latino, è stata scelta l’Institutio oratoria di Quintiliano, autore proposto già tre volte per lo scritto di latino, l’ultima nel 2013.

viva il latino

Stando alle indiscrezioni di Repubblica.it, nel brano “l’autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali“.

Iscrizione a Il Libraio Scuola
Una nuova newsletter sul mondo della scuola

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Iscriviti ora a Il Libraio Scuola Iscriviti ora a Il Libraio Scuola!

Dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l’educazione del figlio Geta, si tratta dell’unica opera di Marco Fabio Quintiliano a esserci giunta integralmente. Databile tra il 90 e il 96 d.C., si può considerare un manuale di pedagogia e retorica.

Quiz: quanto ne sai di letteratura latina?

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Libri consigliati

News Correlate

Simonetta Tassinari

In Svezia una festa fragorosa per festeggiare non solo la Maturità, ma il momento in cui si prende il largo

Gli svedesi possono apparire silenziosi, ordinati, quasi trattenuti per undici mesi all’anno, ma q…

Scuola
Valentina Buzzi

La "fatica" è passata di moda? No, ma va presentata in modo nuovo

Tra le tracce della prima prova della Maturità 2026, anche quella ispirata al libro "Alzarsi all’…

Scuola
Redazione Il Libraio

Esami di Maturità 2026: ecco le tracce della prima prova

Per 527.747 studentesse e studenti ammessi, è l'ora della prima prova dell'Esame di Maturità 2026.…

Scuola

Lista di libri

Tutte le nostre proposte