Difficilmente nelle conferenze stampa legate a fiction o programmi tv trovano spazio polemiche o momenti di tensioni. Non è stato certo il caso della presentazione della quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv in quattro puntate, che torna su Rai1, in prima serata, domenica 23 febbraio.

Il botta e risposta tra l’attrice che interpeta Imma Tataranni, Vanessa Scalera, e l’autrice dei libri che hanno ispirato la fiction, Mariolina Venezia, non è certo passato inosservato…

A Scalera è stato fatto notare di non aver ringraziato, dal palco di Sanremo, la scrittrice: “Me ne sono proprio dimenticata! Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, con quelli che scrivono la serie tv. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario. Mi sono proprio dimenticata”.

Chiamata a quel punto a intervenire in conferenza stampa, Mariolina Venezia ha però osservato: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati, perché la gratitudine che viene tanto sponsorizzata è spesso il primo passo per i clan e per quella che si può chiamare mafia (…) Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Vanessa è libera ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e piace a tutti”.

Inevitabile, a questo punto, la controrisposta di Vanessa Scalera: “Non voglio entrare nella tua volgare polemica, ma ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza. Devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste, non ti devo nulla. Ricordo ancora le tue parole poco carine nei confronti degli attori…”.

La quarta stagione della serie tv

Prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission, la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vedrà ancora una volta la protagonista “risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e un forte senso di giustizia“.

Nel cast troviamo anche Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma, Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora, Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello.

I nuovi episodi, come si spiega nella presentazione, alternano le indagini sui singoli casi con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, “una donna professionalmente incorruttibile, implacabile, dissacrante, ma di grande umanità e graffiante ironia, di cui ormai si conoscono i valori, il senso di giustizia, il bisogno di verità, ma anche i conflitti interni, i desideri nascosti e le fragilità”.

I libri di Mariolina Venezia

Mariolina Venezia, nata a Matera, vive a Roma, dove lavora per cinema, teatro e televisione. Con Einaudi ha pubblicato Mille anni che sto qui, vincitore del Premio Campiello 2007. E sempre per Einaudi ha in seguito pubblicato proprio le indagini di Imma Tataranni: Come piante tra i sassi (2009, 2018 e 2021), Maltempo, Rione Serra Venerdì, Via del Riscatto e Ecchecavolo.