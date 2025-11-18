“L’altro ispettore”: la serie tv tratta dal libro che racconta il tema della sicurezza sul lavoro

Sui media, purtroppo, quotidianamente si continua a parlare di morti sul lavoro. In Italia, dall’inizio dell’anno, se ne contano più di 700.

Temi come la cultura della sicurezza, le regole da rispettare e i dispositivi di protezione da usare sono affidati a una figura specifica: l’ispettore del lavoro, che è responsabile della vigilanza e del rispetto delle norme. Ma quali sono i compiti legati a questo ruolo? E quali le responsabilità?

A volte la narrativa (e le serie tv) possono venire incontro ai nostri dubbi e a raccontare un contesto in cui non mancano le complessità e i problemi. Infatti, è proprio un ispettore del lavoro il protagonista del nuovo romanzo edito da Corbaccio L’altro ispettore – Vietato pensare che porta la firma del calabrese Pasquale Sgrò e dai cui è stata tratta la nuova fiction Rai, dal 2 dicembre in prima serata su Rai1.

Il libro L’altro ispettore – Vietato pensare

La trama del libro ruota attorno all’ispettore del lavoro trentottenne Domenico Dodaro, trasferitosi a Lucca, città dov’è cresciuto, a seguito della morte della moglie.

Due elementi che il protagonista ha in comune con l’autore, anch’egli (ex) ispettore del lavoro e attualmente cittadino lucchese. Lucca è, per Domenico, un posto sicuro: qui c’è sua madre, che può occuparsi di sua figlia Mimì, sua sorella Lucrezia e Alessandro, l’amico di famiglia divenuto paraplegico in seguito a un incidente in cantiere dove lo stesso padre del protagonista aveva perso la vita molti anni prima.

Senza nemmeno avere il tempo di ambientarsi e riprendere i contatti con i vecchi amici e i suoi luoghi d’infanzia, il lavoro chiama: una giovane operaia tessile e ballerina, Karina Bogdani, perde la vita, stritolata dall’orditoio di un’industria della zona.

L’ispettore, con ancora gli scatoloni da aprire e le memorie dolorose legate alla città da affrontare, si ritrova così immerso in un’indagine in cui i confini tra lecito e consentito sono labili; un’indagine che porterà alla luce le crepe di un sistema lavorativo senza scrupoli.

Ad accompagnare Dodaro nelle sue investigazioni, la PM Raffaella Pacini, sua compagna di classe al liceo e protagonista di tanti ricordi, che condivide con lui la stessa sete di verità e giustizia.

La serie tratta da L’altro ispettore

L’ispettore Domenico Dodaro avrà molto presto anche un volto. È infatti arrivo dal 2 dicembre in prima serata su Rai1 la fiction L’altro ispettore, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò.

La serie tv, le cui puntate saranno basate su sei storie vere di incidenti sul lavoro, porta l’attenzione del pubblico su “un tema che andava affrontato“, queste le parole di Leonardo Ferrara, responsabile della serialità per l’offerta digitale di Rai Fiction.

Per la produttrice Gloria Giorgianni “si tratta di un tema tragicamente attuale ed era importante portarlo in prima serata su Rai1”.

Nel cast. Alessio Vassallo, che interpreta il protagonista, e Cesare Bocci, nel ruolo dell’amico Alessandro Lanciani, entrambi già noti al pubblico, che li ha potuti apprezzare nelle serie legate all’universo del commissario Montalbano. Al loro fianco Francesca Inaudi (Kostas), che interpreta la PM Raffaella Pacini.

La serie, ambientata nella città toscana, è diretta da Paola Randi e scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto.

Il progetto, una co-produzione Rai Fiction–Anele, vede il tema degli incidenti sul lavoro trattato per la prima volta in una fiction Rai.

Inoltre, le comparse utilizzate sono dei veri operai, con cui il cast e la troupe hanno potuto confrontarsi sul tema.