“Miss Fallaci”: su Rai1 Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci

Come abbiamo raccontato, soffermandoci sulla sua carriera giornalistica e, soprattutto, sui suoi numerosi libri (bestseller), Oriana Fallaci (Firenze, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006) è stata una delle giornaliste italiane più conosciute (e discusse) al mondo.

Certo non una personalità semplice, quella di Oriana Fallaci, “divisiva” anche negli ultimi anni della sua esistenza.

Ora, a raccontarla, dal 18 febbraio arriva la mini-serie tv Miss Fallaci: 8 episodi, in onda in prima serata su Rai1 (e su RaiPlay).

A interpretare Oriana Fallaci in Miss Fallaci, prodotta da Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings, è Miriam Leone, che a Vogue ha raccontato: “Oriana Fallaci non si definiva femminista, ma secondo me non c’è cosa più femminista di una donna indipendente che porta avanti il suo pensiero, la sua passione e il suo lavoro”.

Miss Fallaci è ambientata alla fine degli anni ’50, agli inizi della carriera della giornalista e autrice, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per L’Europeo.

La serie, diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, si basa in particolare su due dei primi libri della scrittrice, I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, e sulle interviste della Fallaci.

Il regista Ribuoli ha sottolineato: “Mentre mi immergevo in quegli anni così lontani e così diversi dai nostri, ho cercato di prelevare Oriana e di portarla qui insieme a noi, per conoscerla, anzi scoprirla in quella sua fase giovanile in cui desiderava essere sé stessa, in cui voleva incessantemente e inderogabilmente essere Oriana Fallaci. Ho cercato di mostrare come non fosse solo ‘la più grande scassa c… del giornalismo italiano’, come un suo emerito collega mi ha riferito, ma di raccontare che la sua ‘terribile antipatia‘ fosse invece rivelatrice della determinazione di una donna del suo tempo, per farsi spazio nel mondo dei maschi. Nonostante questo, Oriana non odiava gli uomini, anzi li sapeva amare profondamente, se meritivano la sua stima. Miriam Leone ha condotto la battaglia con la stessa tenacia, ostinazione e passione che Oriana metteva in ogni cosa che faceva”

Nel cast, con Miriam Leone Leone, anche Maurizio Lastrico, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Francesca Agostini, Francesco Colella, Davide Tucci e altre attrici e attori.