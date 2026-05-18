Dal 27 maggio su Netflix “Due spicci”, la nuova serie tv creata, scritta e diretta dal fumettista romano Zerocalcare. Tornano i personaggi di Zero, Cinghiale e l’Armadillo – come sempre doppiato da Valerio Mastrandrea – questa volta alle prese con la gestione di un locale – I particolari

Michele Rech, in arte Zerocalcare, sta per tornare sul piccolo schermo con un progetto molto atteso: dal 27 maggio sarà infatti disponibile su Netflix la nuova serie tv del fumettista, intitolata Due spicci.

La serie, composta da 8 episodi, è creata, scritta e diretta dall’artista romano, e prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing, la casa editrice che pubblica quasi tutti i lavori di Rech.

Due spicci è il terzo prodotto di animazione del fumettista, e vede come protagonisti personaggi noti e amati al pubblico italiano (ma non solo), come Zero, Cinghiale e l’immancabile Armadillo, proiezione della coscienza del protagonista.

A precederla c’erano state Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), tutte prodotte da Movimenti Production e disponibili su Netflix. Ma attenzione: le 3 serie hanno in comune solo gli iconici personaggi nati dalla matita del disegnatore romano, ma raccontano trame e vicende non collegate tra loro.

La serie è stata presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, in occasione del panel “Zerocalcare – Due spicci e non solo”, dove sono stati mostrati i primi 6 minuti del primo episodio.

“La serie è crepuscolare perché io stesso sto in un periodo dell’esistenza un po’ così” ha affermato il fumettista dal palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli del Centro Congressi Lingotto. “Io sono cresciuto con valori molto forti riguardo alla collettività, ed è vero che ci si salva solo insieme. Arrivato a 40 anni mi sono accorto che si incontrano però situazioni in cui il fatto di stare insieme, essere amici a volte non basta per avere il lieto fine. Io ho tanto questa sensazione in questo momento della mia vita, e volevo che la serie rispecchiasse questo aspetto”.

Due spicci: l’anteprima al Circo Massimo

La serie tv debutterà in anteprima il 24 maggio al Circo Massimo, in un evento a ingresso gratuito che comincerà a partire dalle 17.00.

Il pubblico parteciperà a una serie di giochi arcade per poter sbloccare un’anteprima della serie. La serata sarà accompagnata da un’esibizione dal vivo di Giancane, che da anni collabora con Zerocalcare e le cui canzoni hanno accompagnato tutte le produzioni animate del fumettista (compresa l’ultima, come vedremo).

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Due spicci: la trama

Al centro della nuova serie tv dell’autore di La profezia dell’armadillo c’è un piccolo locale, gestito da Zero e Cinghiale. Ma ecco che problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. A ingarbugliare le cose, il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese, che costringeranno tutti a fare i conti con scelte difficili.

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Due spicci: il cast e la colonna sonora

Zerocalcare torna a dare voce a tutti i suoi personaggi, ad eccezione dell’Armadillo, doppiato dall’ormai immancabile Valerio Matrandrea.

Novità, invece, per la colonna sonora: il cantautore romano Coez firma per la serie il brano inedito Ci vuole una laurea (le cui note si possono già ascoltare nel trailer).

Ad accompagnarlo un nome che invece è ben noto ai fan dei progetti del fumettista: Giancane, autore della sigla di Due spicci con la canzone Non ti riconosco più (che si potrà ascoltare in radio e su tutte le piattaforme dal 22 maggio) e di altri brani strumentali.