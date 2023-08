One Piece: su Netflix la serie tratta dal manga dei record

La serie tv live-action di “One Piece”, su Netflix dal 31 agosto, ripercorre in otto episodi le avventure di Monkey D. Rufy, protagonista dagli strabilianti poteri “elastici” che, con l’aiuto della sua stramba ciurma, vuole affermarsi come Re dei Pirati. Ripercorriamo il fenomeno culturale creato da Eiichirō Oda (dal manga all’anime, passando per i lungometraggi come One Piece Red), che ha scalato le classifiche mondiali costruendo un seguito appassionato che va oltre le frontiere geografiche…

Il 31 agosto arriva su Netflix l’atteso live-action di One Piece, l’adattamento televisivo “in carne e ossa” dell’omonimo manga cult di Eiichirō Oda, remake del celebre anime. La serie tv, creata da Matt Owens e Steven Maeda con la supervisione dello stesso Oda, ripercorre in otto episodi le avventure di Monkey D. Rufy, il protagonista che ha assunto strabilianti poteri “elastici” dopo aver inavvertitamente ingerito il Frutto del Diavolo Gom Gom.

ONE PIECE: IL MANGA DEI RECORD

I primi volumi di One Piece sono stati pubblicati nel 1997 dalla casa editrice giapponese Shūeisha sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump e il manga è tuttora in corso di pubblicazione. Questa longevità senza pari ha permesso alla serie di aggiudicarsi, nel giugno 2015, un Guinness World Record per il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie a fumetti da un singolo autore.

Dal 2001 la casa editrice Star Comics, nella collana Young, pubblica l’edizione italiana in albi corrispondenti ai volumi originali (è in corso, inoltre, una ristampa trimestrale intitolata One Piece New Edition, cominciata il 20 febbraio 2008 per la collana Greatest).

Il successo dell’opera di Oda l’ha reso oggi il manga più venduto nella storia, raggiungendo oltre 500 milioni di copie.

La storia segue le peripezie dell’ambizioso ed esuberante pirata Rufy, che con il suo strambo equipaggio si mette alla ricerca di un leggendario tesoro nascosto, noto proprio come One Piece. Questo lungo e pericoloso viaggio è motivato dal fatto che il “pezzo mancante”, nascosto secondo le leggende dal grande Gol D. Roger, garantirebbe a chi lo trovasse il titolo di Re dei Pirati.

“Il suo nome era Gold Roger, il Re dei pirati. Le sue parole in punto di morte spinsero la gente verso il mare. I miei tesori…? Se li volete, sono vostri… Cercateli. Ho lasciato tutto in un certo posto. E così in tutto il mondo iniziò l’era dei pirati” (l’inizio del manga di One Piece, ndr).

Entrano così a far parte della compagnia di Cappello di paglia personaggi iconici come Roronoa Zoro, un tenace spadaccino, la furba ladra Nami, il cecchino Usop e Sanji, un cuoco con un debole per le donne. Ma anche Chopper, Nico Robin, Franky, Brook e Jinbe si uniscono a Rufy per intraprendere numerose avventure, trovare alleati e affrontare avversari pirati e ufficiali della Marina che hanno come unico compito quello di fermarli.

Oltre al suo intrattenimento coinvolgente, One Piece ha affrontato negli anni temi universali come l’amicizia, la lealtà, il coraggio e la ricerca del proprio destino. Questi elementi hanno reso il manga accessibile e rilevante per un pubblico globale, travalicando il fattore generazionale e costruendo un seguito appassionato che va ben oltre le frontiere geografiche.

IL FENOMENO CULTURALE

La serie ha trascinato i fan in una saga epica fatta di avventure travolgenti, amicizie profonde e sfide travagliate. Ogni personaggio ha contribuito a plasmare il mondo di One Piece e a costruire una narrazione calamitante. L’opera è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, spaziando dalla pagina stampata a svariate forme di intrattenimento, incluse serie animate, lungometraggi, videogiochi e merchandising.

Il manga ha ispirato negli anni il celebre anime realizzato da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono detenuti da Mediaset con 628 episodi doppiati. La serie è visibile, con sottotitoli in italiano e con un account premium, anche attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Per quanto riguarda la filmografia è invece doveroso citare One Piece Red il Film, lungometraggio diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation nel 2022. Si tratta del quindicesimo adattamento cinematografico basato sulla serie anime e manga di Eiichirō Oda. È stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021, in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. La sua prima uscita mondiale è stata al Nippon Budokan di Tokyo il 22 luglio 2022, per celebrare il venticinquesimo anniversario del manga.