Addio a Massimo Cotto, amato conduttore (e scrittore) rock

Il mondo della radio e degli appassionati di rock è in lutto per la morte, a 62 anni, di Massimo Cotto. Cotto era ricoverato da due settimane nell’ospedale di Asti, la sua città.

È stata la sua radio, Virgin, a dare l’annuncio della scomparsa: “Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di ROCK Bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and talk con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”.

Commovente anche il ricordo della moglie, Chiara Buratti (che posta sui social una foto della coppia, ndr): “Questa è la tua foto preferita. È di fine aprile, siamo a Colmar io, te e mia mamma Ozzy. Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari. Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme. Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti 1che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto”.

Piemontese, figlio unico, promessa del basket, a 16 anni Cotto ha lasciato la pallacanestro per la radio e la musica. Il suo esordio come dj alla sede Rai di Torino è del 1983.

Protagonista anche a teatro e in tv (come conduttore e autore), Cotto è stato un giornalista appassionato (firmando pezzi e interviste per diverse testate) e autore di numerosi libri.

Tra libri firmati, co-firmati, curati (e prefazioni), il suo nome compare su quasi 80 libri! Tra questi,

il recente Non ho ucciso l’Uomo Ragno di Mauro Repetto (Mondadori, 2023, che ha visto Cotto in veste di co-autore), Rock is the answer (Marsilio, 2021), Decamerock (Marsilio, 2020) e Rock Therapy (Marsilio, 2017).