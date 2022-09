Addio allo scrittore Javier Marías

All’età di settant’anni è morto lo scrittore spagnolo Javier Marías, tra i maggiori autori contemporanei, celebre per romanzi come “Tutte le anime”, “Gli innamoramenti”, “Berta Isla” e “Domani nella battaglia pensa a me”

All’età di settant’anni è morto Javier Marías, scrittore spagnolo celebre per romanzi come Tutte le anime, Gli innamoramenti, Berta Isla, Domani nella battaglia pensa a me e Un cuore così bianco, titoli che ne hanno consacrato la fama internazionale (in Italia sono tutti pubblicati da Einaudi).

Nato a Madrid il 20 settembre del 1951, Marías è stato più volte menzionato come possibile vincitore del Premio Nobel per la Letteratura, mentre altri numerosi riconoscimenti letterari gli sono stati assegnati per il suo talento: il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il premio Rómulo Gallegos, il Prix Femina Etranger, solo per citarne alcuni.

Tra i più illustri nomi contemporanei, Marías – che oltre a essere scrittore, è stato anche giornalista e traduttore – si è distinto per uno stile unico, in cui realtà e finzione si mescolano, insinuando nel lettore l’inattendibilità narrativa.

È sicuramente l’amore uno dei temi più esplorati della sua produzione letteraria. Ma sarebbe impossibile circoscrivere a una sola sfera i romanzi di Marías: le sue opere sono così complesse e vaste da non poter essere ridotte a un identikit sommario. Egli stesso, come riporta un articolo del Guardian, dichiara: “Non ho mai avuto un progetto letterario e sento di aver improvvisato per tutta la mia carriera. Ma posso riconoscere alcuni temi ricorrenti: tradimento, segretezza, l’impossibilità di conoscere le cose, le persone, o se stessi. Vi sono anche la persuasione, il matrimonio e l’amore”.

Nella sua più recente pubblicazione, Tomás Nevinson, torna il coprotagonista del suo precedente libro, Berta Isla.