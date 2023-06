Addio allo scrittore Luca Di Fulvio

Morto a 66 anni lo scrittore e drammaturgo Luca Di Fulvio. Era malato di SLA, come lui stesso ha raccontato. I suoi libri erano apprezzati anche in Francia e Germania

“Luca non c’è più, ma resterà sempre con me, con noi ❤️ Grazie a tutti voi per l’affetto di questi anni e per aver accolto le sue storie”, ha scritto la moglie Elisa su Instagram, comunicando la morte, a 66 anni, dello scrittore e drammaturgo Luca Di Fulvio.

Era malato di SLA, come lui stesso ha raccontato. E in tanti in queste ore lo ricordano con commozione.

Tra i suoi romanzi troviamo L’impagliatore (Mursia, 2000, ripubblicato da Einaudi nel 2004), che fu portato al cinema dal regista Eros Pugliesi con il titolo Occhi di cristallo.

I suoi libri sono molto apprezzati all’estero, in particolare in Francia e in Germania.

Il suo primo romanzo, Zelter, era stato pubblicato nel 1996. Ha poi scritto, tra gli altri, La scala di Dioniso (2006, Mondadori) e La gang dei sogni (2008, Mondadori).

Rizzoli ha poi proposto due suoi libri pubblicati in Germania, La ragazza che toccava il cielo e Il bambino che trovò il sole di notte.

Di Fulvio, fondatore della compagnia teatrale “La Festa Mobile”, nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse case editrici come consulente editoriale.

“Il destino è un qualcosa che ha sempre attraversato i miei libri. C’è una parte che ha a che fare strettamente con la narrativa, nella quale il destino è un po’ la storia ‘obbligata’ che l’eroe persegue o alla quale si ribella. Un aspetto romantico ed epico. Il concetto di destino immagino sia nato con l’uomo. È la storia che gli dei hanno scritto per noi. Nel destino credo che inconsciamente cerchiamo una ragione all’esistenza. Una specie di geometria che giustifica le domande alle quali non c’è risposta. L’altro aspetto del destino – e questo ha a che fare con la mia sfera personale – è quello della scelta. Scegliersi il proprio destino. Tracciare la propria via. E questo aspetto giustifica noi stessi, singolarmente. I miei personaggi lottano sempre per avere un destino. Così come io lotto nella vita quotidiana per scegliermi il mio destino“, aveva raccontato nel 2005 intervistato da Mangialibri.