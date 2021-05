Biodiversità e bookcrossing: arrivano le arnie-biblioteche

Il paese di Castel del Giudice (in provincia di Isernia) inaugura l’iniziativa “Arnie itineranti”, promuovendo al tempo stesso la biodiversità e la lettura informata, con arnie-biblioteche sparse per il paese e un servizio di bookcrossing gratuito – I dettagli

Le piazze di Castel del Giudice (in provincia di Isernia) si riempiono di arnie itineranti, che accolgono al loro interno non solo api, ma anche e soprattutto libri.

L’iniziativa Arnie narranti, come si legge su Primonumero.it, è stata ideata da Carmine Valentino Mosesso, poeta-contadino originario proprio di Castel del Giudice, in collaborazione con il Comune e e con l’Apiario, ed è stata appena inaugurata in occasione della Giornata mondiale della biodiversità (che cade due giorni dopo la Giornata mondiale delle api).

L’obiettivo è quello di riavvicinare insetti e persone intorno allo stesso territorio, valorizzando nel frattempo i temi legati alla varietà e alla ricchezza dell’ambiente grazie alla lettura.

Da ogni Arnia narrante, infatti, le opere disponibili possono essere prelevate e lette gratuitamente dalla comunità e dai turisti, così come si possono inviare da lontano o portare di persona altri volumi per arricchire la collezione già esistente, in una dimensione che vede il bookcrossing a servizio dell’informazione e della tutela degli ecosistemi.

Le arnie-librerie sono collocate in diversi punti panoramici e nevralgici della cittadina e i testi raccolti grazie a questo progetto arricchiranno gli archivi e la biblioteca comunale.