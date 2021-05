Due sorelle aprono la libreria “Kitaxe”: il coraggio e l’entusiasmo di Antonella e Bruna Rossi

Quando a San Donato Milanese ha chiuso dopo tanto tempo l’unica libreria del territorio, la Zig Zag, non tutti si sono dati per vinti.

E così, a riportare i libri nel Comune lombardo dopo un anno e mezzo, sono state due sorelle, Antonella e Bruna Rossi che, nella sede del vecchio punto vendita (via Libertà n.10) hanno inaugurato la libreria Kitaxe, nuovo luogo di ritrovo per gli amanti della lettura, che deve il nome al verbo greco “guardare“.

Così, da insegnante di yoga e da casalinga, le due donne si sono lanciate in un’avventura dapprima di formazione e poi di ristrutturazione dei locali; e, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, dal mese di maggio riportano la cultura nella comunità locale.

“Può sembrare strano che alla mia età, 67 anni, venga voglia di iniziare una nuova attività, ma i libri fanno parte della mia vita da sempre ed è stato naturale pensare di prendere il testimone della precedente libreria”, ha raccontato Bruna all’edizione di Milano del Corriere della Sera.

Per i primi ordini spiegano di essersi fatte aiutare “dagli amici, che ci hanno suggerito i loro titoli preferiti”, mentre adesso la loro offerta spazierà “dalla narrativa alla saggistica, senza dimenticare i gialli […] e i libri per bambini e ragazzi, da sfogliare in un angolo colorato e accogliente”.