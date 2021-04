A Cagliari apre una libreria esoterica

L’apertura di una libreria in tempi di pandemia è sempre una grande notizia. In particolare, a Cagliari, ha aperto il “Grimorio”, un luogo per gli appassionati dell’esoterismo e per chi desidera conoscere meglio discipline come l’alchimia, la cabala, i tarocchi, la cartomanzia e l’astrologia…

Libri, cristalli, incensi, ma anche pietre, erbe, statue e oggetti vari: le librerie esoteriche sono luoghi affascinanti, dove si possono trovare articoli provenienti dalle più antiche tradizioni filosofiche, manuali che non si vedono spesso in giro e che ci portano a scoprire dottrine come l’alchimia, la cabala, i tarocchi, la cartomanzia e l’astrologia.

Se vi venisse voglia di esplorare il mondo dell’esoterismo e foste nei dintorni di Cagliari, in particolare in via Pitzolo 18, è il Grimorio il posto giusto per voi. Una nuova libreria che, come riporta Sardiniapost, desidera diventare un punto di riferimento per tutti coloro che sono appassionati del genere, ma anche un luogo di ricerca per chi è interessato a percorsi di crescita personale.

Il nome deriva da una tipologia di testi di magia scritti tra la fine del Medioevo e l’inizio del XVIII secolo: il grimorio era un libro dove erano contenuti incantesimi, formule per invocare spiriti, pratiche per creare talismani. E infatti, tra gli scaffali della libreria, sarà possibile fare incetta di essenze per la meditazione, tarocchi e antiche rune, oltre naturalmente a numerosi titoli del settore.

L’apertura di una libreria in tempi di pandemia è sempre una bella notizia, che infonde speranza per il futuro. Per ora non ci sono notizie sul calendario di eventi ma, da quanto raccontato, il locale è dotato di uno spazio per incontri e presentazioni (per quando si potrà) per approfondire le antiche e moderne discipline del benessere.