Il calendario 2023 di chi ama leggere: in regalo con ilLibraio.it

Un anno ricchissimo di letture si sta per concludere. Dodici mesi in cui abbiamo cercato di fare del nostro meglio per consigliarvi ogni giorno sul nostro sito, i nostri social e le nostre newsletter, romanzi e saggi appassionanti e interessanti, e per proporre tantissime notizie e approfondimenti sul mondo della lettura.

Ci teniamo a ringraziarvi per la vostra fiducia e per la costanza con cui ogni giorno ci seguite; per questo abbiamo pensato a un piccolo regalo: un calendario da scaricare dedicato al 2023, che gioca con alcune abitudini e “vizi” in cui chi ama leggere può facilmente riconoscersi…

L’auspicio, ovviamente, è che sin da gennaio la lettura trovi molto spazio nelle nostre giornate, e che il 2023 sia un anno di tante nuove scoperte letterarie, da potersi appuntare mese per mese per riviverle poi a fine anno, quando sarà il momento di cambiare nuovamente calendario.

Oltre agli impegni personali, questo calendario del 2023 potrebbe ospitare anche le uscite editoriali che non volete perdere, gli appuntamenti letterari con i vostri autori preferiti, le date del vostro bookclub, gli obiettivi di lettura oppure ancora i festival a cui partecipare.

Su ogni pagina inoltre abbiamo lasciato nuove idee per allargare l’orizzonte delle proprie letture: vi invitiamo quindi a inquadrare i QR code con la fotocamera del telefono (o a cliccare sulla versione digitale) per scoprire gli spunti che vi abbiamo lasciato di mese in mese.

Il calendario è stato realizzato con Canva