Il camper di “Ticket to Read” verso il Salone di Torino, tra cuori selvaggi

Il viaggio solitario della speaker e curatrice di eventi Margherita Schirmacher, che anche quest’anno è in partenza verso il Salone del Libro di Torino a bordo di un camper. Lungo il tragitto incontrerà scrittrici, scrittori e cuori selvaggi – I particolari su “Ticket to Read”, trasmissione radiofonica e spazio eventi su quattro ruote

Si accendono i motori di Ticket to Read, la trasmissione radiofonica e spazio eventi su quattro ruote. L’11 maggio la lettrice e speaker radiofonica Margherita Schirmacher partirà a bordo di un camper Chausson per un on the road per l’Italia con direzione Torino con la sola compagnia di una selezione libri degli editori che esporranno al Salone Internazionale del del Libro e raccoglierà le storie delle realtà e “cuori selvaggi” che raggiungerà lungo il percorso.

Cuori selvaggi è proprio il tema dell’edizione 2022 del Salone. A loro sarà dedicato questo viaggio verso la kermesse culturale e il programma di eventi speciali che si terranno presso il camper di Ticket to Read, ad animare l’area esterna del Salone.

Prima di arrivare a Torino il camper si fermerà nel bosco di Vitorchiano, nell’oasi di animali e piante Mama Natu, che si sostiene attraverso progetti musicali, passando poi per Sarteano, dove vive Rossa Rossellini dopo aver abbandonato la città per dedicarsi a uno stile di vita autosostenibile.

Sosterà a Figline Valdarno per raccogliere la testimonianza di uno dei primi viaggiatori italiani in camper e poi dall’alpinista e speleologo Andrea Gobetti e molti altri.

A ogni cuore selvaggio Margherita Schirmacher regalerà un libro di uno degli editori che esporranno al Salone e terrà un’intervista, che sarà poi resa disponibile come podcast su tutte le principali piattaforme.

Una volta arrivato al Salone, il camper di Ticket to Read sarà parcheggiato davanti allo spazio Oval e aprirà il portellone laterale intrattenendo il pubblico ogni giorno con le sue selezioni musicali e – dalle 17 alle 19 – con un ciclo di interviste agli ospiti del Salone in diretta su Radio Kaos Italy, che racconteranno “quali libri li hanno trasformati in viaggiatori dai cuori selvaggi”.

Eccoe di alcuni dei primi ospiti che si siederanno sotto al tendalino dello spazio eventi del camper di Ticket to Read:

Giovedì 19 si apre la due ore di diretta con l’attivista e podcaster Sara Fregosi (Ho sempre amato troppo, Sperling & Kupfer) e con Gaia Rayneri, autrice di Un libro di guarigione (Harper Collins).

Nella giornata di venerdì 20 interverranno l’attivista Carlotta Vagnoli, autrice di Memoria delle mie puttane allegre (Marsilio) e Ilaria Gaspari, autrice di A Berlino – Con Ingeborg Bachmann nella città divisa (Giulio Perrone Editore).

Sabato 21 alle 17 il pubblico del Salone e i radioascoltatori di Radio Kaos Italy potranno ascoltare le storie dei cuori selvaggi di Francesca Cavallo, autrice di Ho un fuoco nel cassetto (Salani). Dalle 17.30 un’intervista alla viaggiatrice nelle emozioni Elisa Casseri con il suo Grand Tour Sentimentale, ed. Solferino). Dalle 18 sarà amore, con il poeta e performer Guido Catalano autore del libro Amare Male (Rizzoli) e dell’omonimo podcast con Chora. Il tutto accompagnato dalle note del cantautore torinese Bianco, ospite speciale.

Domenica 22 sarà la volta dell’autrice e musicista Francesca Scotti che vive tra Italia e Giappone – il suo ultimo libro è Il tempo delle tartarughe Hacca Edizioni, e lunedì 23 della studiosa Cristina Accornero, autrice de L’azienda Olivetti e la cultura. Tra responsabilità e creatività (1919-1992), edito da Donzelli.

Ogni ospite sarà chiamato da Schirmacher a parlare di libertà, trasformazione, di sogni.

Il viaggio è un progetto di Ticket to Read e del Salone, realizzato con la collaborazione di “Viaggio in Italia con Chausson”

Fotografia header: Margherita Schirmacher, foto di Francesco Gregori