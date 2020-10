“ContemporaneA”: parole e storie di donne” nel festival di Biella

Sono più di venti le donne scrittrici, traduttrici, giornaliste, economiste, musiciste, storiche, sociolinguiste e vivaiste che la città di Biella si prepara a ospitare il 10 e 11 ottobre per la prima edizione del festival ContemporaneA. Parole e storie di donne. Uno spazio nato online lo scorso giugno e pronto a farsi conoscere, finalmente dal vivo, sempre con la cura di Irene Finiguerra e Barbara Masoni.

IL PROGRAMMA

Ogni mattina la giornata si apre con la rassegna stampa Giornali a colazione. Sabato 10 Roberta Scorranese firma del Corriere della Sera, racconta come si sta evolvendo la professione insieme a Simona Romagnoli, giornalista de La Stampa per la redazione di Biella. Domenica 11 commentano le notizie del giorno Francesca Angeleri (Corriere della Sera, Donna Moderna, Alias) e Roberto Azzoni, direttore dell’Eco di Biella.

Quattro gli appuntamenti con il Caffè con le ragazze. Sabato mattina, la giornalista Simonetta Fiori, che da trent’anni si occupa per La Repubblica di temi culturali, presenta La testa e il cuore. L’amore in trenta storie (Guanda, 2020), mentre al pomeriggio il caffè è in compagnia di Florencia Di Stefano-Abichain, traduttrice del libro L’atlante delle donne di Joni Seager (ADD Editore, 2020) e nota su Instagram come Florenciafacose. Argentina di origine, da anni vive a Milano e lavora come speaker radiofonica. Domenica la redattrice e traduttrice Alice Basso racconta del suo ultimo romanzo Il morso della vipera (Garzanti, 2020), mentre l’incontro pomeridiano è con Anna Peyron, fondatrice di un vivaio specializzato nella coltivazione di rose antiche e botaniche, ortensie, clematidi, piante e bulbi per amatori e autrice di Il romanzo della rosa (ADD Editore, 2020).

Sabato 10 al Ristorante Antico Comune di Biella un pranzo speciale con la poetessa e scrittrice Elena Varvello, dal titolo Tu chi sei? Le vite degli altri. La scrittura di Elizabeth Strout (15 €, solo su prenotazione a segreteria.contemporanea@gmail.com).

Non solo letteratura, con la sociolinguista Vera Gheno, specializzata in comunicazione digitale e autrice di apprezzati libri sull’uso della lingua italiana (l’ultimo, pubblicato da Longanesi nel 2020 è Parole contro la paura), con la giornalista Ritanna Armeni per la presentazione di Mara. Una donna del Novecento (Ponte alle Grazie, 2020), con Mariangela Pira, voce dell’economia su Sky Tg24 per capire come la pandemia ha infettato l’economia globale. Altri incontri molto attesi sono quelli con Silvia Zanella, che prende le mosse dal suo ultimo libro Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani, 2020), con Rossana De Michele, tra le creatrici di Storielibere.Fm, e con Alice Cappagli, violoncellista nell’orchestra del Teatro alla Scala per quasi quarant’anni.

Torna anche il format Scrittori per scrittrici. Tra gli autori a raccontare dal vivo il rapporto con la loro scrittrice preferita ci sono Andrea Pomella che con Anni luce nel 2018 è stato finalista nella dozzina del Premio Strega, Simone Tempia, ideatore del personaggio del maggiordomo immaginario Lloyd, capace di trovare una risposta ai dilemmi quotidiani del suo sir, Nicolò Targhetta, scrittore e creatore della pagina Non è successo niente e Raffaele Riba, scrittore e insegnante presso la Scuola Holden.

Giovedì 15 ottobre è in programma un ulteriore appuntamento con ContemporaneA: 25 anni di passione per l’arte: dalla Collezione alla Fondazione. Incontro con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d’arte e fondatrice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino con sedi a Madrid e Guarene, membro di varie istituzioni d’arte internazionali. L’incontro sarà alle 21 a Palazzo Gromo Losa.

Il progetto nasce all’interno dell’associazione biellese BI-BOx da un’idea di Irene Finiguerra e Barbara Masoni, in collaborazione con la libreria Giovannacci e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’illustrazione e il progetto grafico è a cura di Chiara Fucà.

COS’È CONTEMPORANEA. PAROLE E STORIE DI DONNE?

ContemporaneA, come si spiega nella presentazione, è un progetto che fin dalla sua nascita si è presentato con una doppia anima, online e analogica, e un solo obiettivo: quello di essere uno spazio per tutte le donne (e non solo) dove confrontarsi, sognare e progettare, dove ascoltare gli interventi di scrittrici, artiste, imprenditrici. È così che, nell’ambito della rubrica social Caffè con le ragazze, in questi due mesi hanno raccontato sé stesse e il proprio lavoro autrici come Giusi Marchetta, Costanza Rizzacasa D’Orsogna, Marta Barone, Bea Buozzi, Marilù Oliva, Carola Benedetto e Luciana Cilento. Non solo scrittrici: sono intervenute anche professioniste del mondo dell’arte e della cultura come la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, la regista Irene Dionisio, la tatuatrice Silvia Maschio, le ideatrici del progetto Senzarossetto Giulia Cuter e Giulia Perona, la manager musicale Katia Giampaolo, le giornaliste Ritanna Armeni, Simonetta Fiori, Cristina Manfredi. Non sono mancate le voci maschili, grazie alla rubrica Scrittori per scrittrici, attraverso cui alcuni tra i più amati nomi della narrativa italiana hanno raccontato con brevi video la propria autrice preferita.