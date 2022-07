Lo scrittore Maurizio De Giovanni colpito da un infarto: è fuori pericolo

Il celebre scrittore Maurizio De Giovanni (64 anni) è stato colto da un infarto la scorsa notte. Immediatamente ricoverato al Cardarelli di Napoli, è stato sottoposto ad angioplastica. Come riporta Repubblica Napoli, l’operazione è riuscita e l’autore partenopeo è già in fase di ripresa. In un video pubblicato dall’Ansa, il direttore di Cardiologia dell’ospedale, Ciro Mauro, leggendo il bollettino del paziente ha infatti dichiarato che “le condizioni cliniche sono stabili”.

Rimane ancora sotto osservazione per il decorso post-operatorio, sotto la cura del personale medico.

Tanti i messaggi di vicinanza e di incoraggiamento.

Inevitabile in queste ore l’apprensione tra i suoi numerosi lettori. Le opere di De Giovanni, tra cui la serie del Commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzofalcone, sono bestseller e protagoniste anche in tv.