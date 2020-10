deGENERat∃: incontri per discutere di gender equality

“Come mandare, al giorno d’oggi, una mail professionale efficace e al tempo stesso piena di commenti sessisti? Come sabotare il proprio matrimonio con pochi accorti commenti alle notizie del telegiornale? Come mandare a stendere il primo appuntamento con la persona che ti piace non appena ti racconta di essere bisessuale? Aggressività e cinismo sono diventati mainstream e i gattini non vanno proprio più di moda, ma non è detto che tutti sappiano essere scorretti e pieni di pregiudizi come il mondo richiede. Noi proponiamo di (non) adottare lo stesso identico approccio, per (non) diventare persone discutibili — e farlo con grandissima ironia”.

deGENERat∃ è un progetto di divulgazione e ascolto sistematico, a cura di Giuli Muscatelli e Domitilla Pirro, che inaugura il suo cammino con tre incontri dal vivo presso il Circolo dei Lettori di Torino (Degenerate: Cronache dalla dittatura del politicamente corretto, 28 ottobre e 9 dicembre 2020, 10 febbraio 2021), Si discuterà di parità di genere (generi!) e inclusione sociale con piglio ironico e strutturato.

Gli obiettivi? “Più d’uno. Informare sulla gender equality con un linguaggio comprensibile, che possa arrivare a tutti; formare senza salire in cattedra né giudicare gli approcci altrui — e bando ai manuali, per favore; ascoltare e raccogliere contributi da parte di tutte quelle persone che, checché se ne dica, non hanno ancora voce. E fare la rivoluzione. Pacifica e inclusiva”.

Per partecipare fisicamente agli eventi al Circolo, i posti sono limitati: la prenotazione è obbligatoria rivolgendosi al +39 011 8904401 oppure a info@circololettori.it. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming dal canale IG @circololettori.