Del Vecchio editore lancia la collana “altreforme”

Del Vecchio editore propone “altreforme”, una collana dedicata a forme narrative ibride, che intrecciano la scrittura saggistica, la narrazione finzionale e il racconto di sé. I primi titoli proposti sono “Manuale per aspiranti impostori” di Walter Serner e “Viaggio a Flatz” di Jean Paul – I dettagli

Del Vecchio editore presenta altreforme, una nuova collana dedicata a forme narrative ibride, che intrecciano la scrittura saggistica, la narrazione finzionale e il racconto di sé (il nome si ricollega ad altre collane dell’editore: formelunghe, dedicata al romanzo e formebrevi, che si focalizza su racconti, brevi saggi, reportage e raccolte di pensieri).

La collana si propone di porre attenzione all’ironia e alle tematiche di tipo sociale tramite testi che si soffermano su argomenti di valenza universale, come il pacifismo, il rapporto tra individuo e stato, la religione, l’esperienza del disagio.

altreforme si svilupperà sia in cartaceo che in ebook, e i primi titoli a inaugurarla saranno Manuale per aspiranti impostori di Walter Serner e Viaggio a Flatz di Jean Paul.

Manuale per aspiranti impostori è una raccolta di aforismi irriverente. L’opera rientra nei canoni della produzione di Serner che, vittima della persecuzione nazista, nel secolo scorso si impegnò nella satira di una società che si rifiutava di vedere i segnali del suo stesso cedimento. La raccolta presenta due sezioni: il Manifesto dadaista con cui l’autore prese le distanze da una parte dello stesso movimento e Manuale per aspiranti impostori, che presenta motti umoristici sul tema sociale e politico.

Viaggio a Flätz di Jean Paul, scritto nel 1807, divenuto classico dell’umorismo ottocentesco, si pone come una satira della codardia. È un racconto a lungo osteggiato della censura ispirato al pacifismo. Dotato di un apparato di note brillante e ironico, il testo si presenta insieme a Confessioni del diavolo a un uomo di stato, in cui Paul prende di mira la vanità del suo tempo, ma soprattutto l’imminenza della guerra e del dolore che ne segue.