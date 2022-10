“Emersioni”: una rivista per parlare di cose difficili (e di sfruttamento)

A Milano e provincia decine di organizzazioni contrastano ogni giorno fenomeni come la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, l’accattonaggio e le economie illegali, sostenendo persone vulnerabili e discriminate. Eppure queste organizzazioni spesso non riescono a parlare del proprio lavoro.

La rivista digitale (a numero unico) Emersioni – Storie e percorsi dallo sfruttamento all’autonomia (si può scaricare gratuitamente qui), promossa da Città Metropolitana di Milano nell’ambito del progetto a contrasto della tratta di esseri umani Derive e Approdi, insieme all’organizzazione indipendente di ricerca e trasformazione sociale Codici ricerca e intervento e all’agenzia per la trasformazione culturale cheFare, punta proprio a dare voce a questo mondo “attraverso l’uso di un linguaggio fruibile da un pubblico giovane e dalle persone non addette ai lavori”.

Si tratta di una rivista prodotta da un gruppo di quindici persone tra i 18 e i 25 anni all’interno di un laboratorio giornalistico (condotto da Giuliano Battiston), mentre il progetto grafico e l’impaginazione è a cura di Parco Studio.

Emersioni raccoglie reportage, ritratti, interviste, illustrazioni, foto, approfondimenti e un glossario sul fenomeno del grave sfruttamento. Tra i temi, la prostituzione di strada, lo sfruttamento dei rider, gli approfondimenti su una casa rifugio per vittime di tratta o sul gioco di ruolo che aiuta le persone migranti a raggiungere l’autonomia socio-economica.

“Coordinare Emersioni è stata una formidabile esperienza di apprendimento. Dai ragazzi e dalle ragazze della redazione ho imparato a guardare la società con sguardo diverso, più ‘fresco’ ma esigente; dalle operatrici di Derive e Approdi, gli strumenti di intervento; dalle vite dei più vulnerabili, la capacità di riconquistare l’autonomia, dentro un progetto collettivo”, ha spiegato Battiston nel corso della presentazione milanese del progetto. Mentre Susanna Galli, Direzione Politiche del Lavoro e Welfare P.O. Formazione, Pari opportunità e Terzo settore della Città Metropolitana di Milano, ha aggiunto: “Con questa azione del progetto Derive e Approdi desideravamo ‘dare parola’ alle vittime di grave sfruttamento, al sentire dei professionisti, per provare a cambiare le percezioni e la conoscenza di un fenomeno spesso oscuro e controverso. I ragazzi hanno fatto di più hanno cambiato noi”.

Federica Vittori, responsabile progetti ed empowerment di cheFare, ha sottolineato: “Mettendo in contatto gli operatori e le operatrici della rete che ogni giorno sostiene persone vulnerabili e discriminate con un gruppo di ragazzi e ragazze interessati a imparare a raccontare tematiche sociali difficili, il progetto Emersioni offre una risposta concreta al bisogno di tradurre la complessità che ci circonda in maniera chiara e accessibile, ma non semplicistica”.

“Emersioni ha creato un ponte. Uno spazio di dialogo e ricerca in cui una redazione giovanile ha incontrato persone che vivono condizioni di sfruttamento ed esclusione, ma anche una comunità di professionisti e professioniste che da anni operano per promuovere emancipazione e diritti. Storie di dolore, di fatica, di cambiamento, esplorate a partire da punti di vista diversi da quelli degli addetti ai lavori. Un’esperienza che ci ricorda che parlare e scrivere di questioni sociali complesse è sempre possibile e più che mai necessario”, ha concluso Andrea Rampini, presidente di Codici ricerca e intervento.

Fotografia header: Uno degli scatti del fotoreportage Una casa per ricominciare - foto di Ylenia Rosanna De Luca