Il festival itinerante “La città dei lettori” 2023: da maggio a ottobre 18 tappe

Da 12 a 18 comuni coinvolti e oltre 100 ospiti per una carrellata di eventi, presentazioni e incontri con alcuni tra i protagonisti della letteratura contemporanea, da maggio a ottobre 2023.

Crescono i numeri de La città dei lettori, il festival itinerante che da sei anni porta in Toscana autori, traduttori e curatori con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura.

“Leggere cambia tutto”: questo il motto che accompagna il progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, che nel 2023 cresce ancora: 6 nuove tappe, per l’adesione al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana, e una novità.

La prima edizione de La città dei giovani lettori

Dal 4 al 6 maggio a Firenze la prima edizione de La città dei giovani lettori, manifestazione tutta dedicata al libro per bambini, ragazzi, teen e young adult che catalizzerà a Villa Bardini illustratori, editori, scrittori e divulgatori.

“Portare il piacere della lettura in tutto il territorio toscano: questa è stata fin dal primo momento la volontà de La città dei lettori“, dice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’Associazione Wimbledon APS: “Una manifestazione cresciuta grazie alla grande accoglienza dei lettori che ci seguono in tutte le tappe, alla fiducia delle Istituzioni che ci accolgono sui loro territori, al sostegno dei partner e alla preziosa collaborazione di Fondazione CR Firenze, con cui abbiamo progettato questo iter culturale. Leggere cambia tutto: lo abbiamo sempre sostenuto e lo ribadiamo oggi, con il nuovo percorso de La città dei lettori”.

Il calendario si aprirà con l’arrivo del festival per la prima volta a Prato, dal 25 al 27 maggio, per continuare poi con la sesta edizione della kermesse fiorentina, dal 7 all’11 giugno.

Ancora prime edizioni a Poggibonsi (Siena) dal 15 al 16 giugno, e a San Miniato (Pisa) dal 17 al 18 giugno, mentre per il terzo anno consecutivo si confermano Grosseto, dal 21 al 22 giugno, e Arezzo, dal 24 al 25 giugno.

Montaione (Firenze) diventerà città dei lettori per la prima volta dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (Pisa) il 2 luglio e a Montelupo Fiorentino (Firenze) dal 6 al 7 luglio.

Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (Siena) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (Firenze) dal 1 al 3 settembre, terza per Calenzano (Firenze) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (Firenze) dal 13 al 14 settembre.

Un’ulterioreprima edizione a Piombino (Livorno) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (Firenze), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi secondo a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e primo a Cavriglia (Arezzo) in date da destinarsi.

Un cartellone fittissimo che prenderà il via dopo la consegna del Premio La città dei lettori: riconoscimento alla prima edizione sostenuto da Unicoop Firenze nato durante l’edizione 2022 del festival che quest’anno va ad Alba Donati, con il romanzo La libreria sulla collina (Einaudi).

L’autrice è stata selezionata, sia per meriti letterari sia per empatia con il pubblico, da una giuria popolare composta dagli oltre 700 iscritti ai 27 circoli di lettura Unicoop Firenze: nella rosa dei finalisti anche Sacha Naspini, Luca Ricci, Alessia Gazzola, Simone Innocenti ed Elena Stancanelli. Il premio, consegnato proprio presso la libreria che dà il titolo al libro, la “Libreria sopra la penna” a Lucignana (Lucca), oltre all’invito alla prossima edizione de La città dei lettori, prevede un premio in denaro e un soggiorno presso Le Lappe Relais, in località Rimontoli, nel cuore del Chianti.

Quest’anno il progetto La città dei lettoriè patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Polizia di Stato (nelle date fiorentine del progetto), dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e dai comuni toscani che partecipano al progetto.