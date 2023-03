Festival letterari, premi e fiere del libro 2023: il calendario fino all’inverno

Un calendario, in costante aggiornamento, dedicato ai festival letterari del 2023, alle fiere del libro e ai premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia – Lo speciale de ilLibraio.it, ricco di appuntamenti in tutta Italia

La primavera è alle porte e con essa prende il via anche la stagione dei festival letterari, delle fiere del libro e dei premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia (vero che non mancano le rassegne invernali!). Anche il 2023 si prevede ricchissimo di appuntamenti da Nord a Sud, in città e in provincia, al mare, in collina e in montagna.

Quando parliamo di festival letterari e fiere del libro parliamo di manifestazioni frequentate complessivamente da centinaia di migliaia di lettrici e lettori di ogni età, sia semplici appassionati sia addetti ai lavori.

Qui di seguito proponiamo una selezione, in costante aggiornamento e che ovviamente non ha la pretesa di essere esaustiva (impossibile elencare tutte le centinaia di appuntamenti che si tengono ogni anno nel nostro Paese!) di alcune delle rassegne dedicate al mondo della lettura (e della cultura) che si terranno dalla primavera all’inverno 2023.

Un calendario “letterario”, che integreremo di settimana in settimana con nuovi dettagli, utile a prendere nota degli appuntamenti a cui proprio non si vuole mancare, in modo da potersi organizzare con anticipo (a proposito, per segnalare nuovi eventi o aggiornamenti legati alle manifestazioni segnalate, l’indirizzo mail a cui scrivere è digital@illibraio.it).

Festival letterari 2023 – Marzo

Triestebookfest

Il 3 e il 4 marzo avrà luogo una serie di incontri per l’anteprima di Triestebookfest, rassegna sulla poesia, sul mistero e su storie sconfinate per bambini. Su triestebookfest.com è in arrivo il programma con tutti i dettagli.

Feminism

Feminism, la fiera dell’editoria delle donne, si terrà alla Casa Internazionale delle Donne di Roma dal 3 al 6 marzo. Qui il programma della manifestazione, che quest’anno vede le autrici protagoniste di dialoghi che tratteranno di “Corpi, guerra, r/esistenze. Ma soprattutto donna, vita, libertà: le madrine di quest’anno sono idealmente tutte le donne iraniane”. Saranno presenti più di 60 case editrici e un centinaio di autrici. L’evento è anche il primo appuntamento delle celebrazioni per il ventennale di Archivia, la cui collezione comprende 43 fondi archivistici (dai primi decenni del ‘900 ad oggi), una biblioteca di 30mila volumi; pubblicazioni periodiche del femminismo e della cultura di genere nelle sue varie declinazioni, manoscritti, tesi di laurea, 35mila fotografie, manifesti, una fonoteca e una videoteca che abbracciano un arco temporale di 30 anni in cui sono custoditi rari documenti del femminismo degli anni ’70 e del movimento lesbico degli anni ’80.

Book Pride Milano

Dal 10 al 12 marzo, al SuperStudio Maxi di Milano, la settima edizione di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana. Con più di 180 marchi editoriali presenti e circa 300 tra ospiti e autori, protagonisti di 250 incontri. Dettagli e protagonisti nel nostro articolo. Info e programma completo su bookpride.net.

Pensavo Peccioli

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo a Peccioli (Pisa) torna con la terza edizione di Pensavo Peccioli, il festival organizzato dal Post, nato per discutere in una dimensione piccola e concreta i cambiamenti in atto, nel contesto di un borgo toscano fortemente proiettato verso il futuro. In programma incontri, presentazioni, reading e appuntamenti con la rassegna stampa del mattino, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri (curatore del festival), Francesco Costa e Michele Serra. Sono molti gli ospiti annunciati per la terza edizione: Franco Arminio, Elisabeth Asbrink, Amedeo Balbi, Giuseppe Battiston, Sonia Bergamasco, Diego Bianchi “Zoro”, Stefano Boeri, Matteo Caccia, Mario Calabresi, Stefano Cipolla, Gherardo Colombo, Daniela Collu, Francesco Costa, Gian Arturo Ferrari, Vera Gheno, Paolo Giordano, Ludovica Lugli, Massimo Mantellini, Annalisa Monfreda, Stefano Nazzi, Olivier Norek, Paolo Nori, Giacomo Papi, Francesco Piccolo, Agnese Pini, Rosella Postorino, Azzurra Rinaldi, Michele Serra, Marino Sinibaldi, Giulia Siviero, Alessandra Tedesco, Gaia Tortora, Chiara Valerio, Walter Veltroni e Giovanna Zucconi. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito pensavopeccioli.it

I Boreali

Dal 17 al 19 marzo l’edizione 2023 dei Boreali, al Teatro Franco parenti e al Cinemino di Milano. La manifestazione è organizzata dalla casa editrice Iperborea. Il programma su iboreali.it/2023/.

Biennale Democrazia

Dal 22 al 26 marzo torna a Torino Biennale Democrazia, l’ottava edizione della manifestazione ideata e diretta da Gustavo Zagrebelsky, che porta avanti una riflessione sulla democrazia e sul suo stato di salute. Il tema di quest’anno è “Ai confini della libertà” e prevede più di 100 incontri, con oltre 200 fra ospiti e moderatori italiani e internazionali, in 17 sedi diffuse nella città. Tra i tanti protagonisti, Alessandro Barbero, Alice Borgna, Luca Bottura, Annalisa Camilli, Barbara Carnevali, Maria Chiara Carrozza, Carolyn Christov-Bakargiev, Gherardo Colombo, Francesco Costa, Silvana Dalmazzone, Serena Danna, Giancarlo De Cataldo, Concita De Gregorio, Ida Dominijanni, Federico Faloppa, Marianna Filandri, Francesco Filippi, Marcello Flores, Paolo Flores d’Arcais, Franco Gabrielli, Enrico Galiano, Ilaria Gaspari, Vera Gheno, Massimo Giannini, Daniele Giglioli, Paolo Giordano, Enrico Giovannini, Elena Granaglia, Maria Laura Lanzillo, Davide Livermore, Simona Malvezzi, Francesca Mannocchi, Massimo Mantellini, Fabrizio Maronta, Fabio Merlini, Matteo Nucci, Damiano Palano, Antonio Pascale, Valentina Pazé, Laura Pepe, Mauro Pescio, Simone Pieranni, Carlo Pietrini, Veronica Raimo, Enrica Rigo, Vanessa Roghi, Silvia Romani, Cecilia Sala, Matteo Saudino, Igiaba Scego, Simonetta Sciandivasci, Luca Scuccimarra, Antonio Scurati, Giorgia Serughetti, Walter Siti, Luca Sofri, Valdo Spini, Sofia Ventura, Valeria Verdolini, Paola Viganò, Stefano Visentin, Chiara Volpato e Loris Zanatta. Potete trovare il programma e su biennaledemocrazia.it

Libri Come

A Roma, dal 23 al 26 marzo, la 14esima edizione Libri Come, la festa del Libro e della Lettura. Una serie di incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli e mostre a tema “potere“. Tra gli ospiti, Niccolò Ammaniti, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Zarifa Ghafari, Paolo Giordano, David Grossman, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Ian McEwan, Valerij Paniuškin, Daniel Pennac, Katja Petrowskaja, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Massimo Recalcati, Walter Siti, Chiara Valerio e Zerocalcare. Il programma e gli aggiornamenti su auditorium.com

Festival Treviso Giallo

Dal 23 al 26 marzo torna a Treviso, nella sede del Museo di Santa Caterina, la quinta edizione del Festival Treviso Giallo. Ad anticipare l’evento ci saranno due importanti anteprime: il 6 marzo Donato Carrisi presenterà il suo ultimo romanzo, La casa delle luci (Longanesi), mentre l’8 marzo si terrà un incontro con il regista Davide Ferrario, in cui si proietterà il film Umberto Eco – La Biblioteca del mondo. Sono molti gli ospiti attesi durante il festival: Antonia Arslan, Tullio Avoledo, Cinzia Bomoll, Vincenzo Cantarella, Enrico Corradini, Riccardo De Palo, Diego De Silva, Patrizia Debicke, Paolo Di Stefano, Fulvio Ervas, Gabriella Genisi, Veit Heinichen, Giulio Marra, Abel Souto Miguel, Federico Moro, Enrico Pandiani, Beatrice Peruffo, Patrizia Rinaldi, Fabrizio Roncone, Maria Scoglio, Guido Sgardoli, Grazia Verasani, Guido Vianello e Gino Vignali. Il programma e le informazioni su trevisogiallo.it

Incroci di Civiltà

Dal 29 marzo all’1 aprile avrà luogo la 16esima edizione di Incroci di Civiltà, Festival Internazionale di Letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia. Programma e aggiornamenti su unive.it

Festival letterari 2023 – Aprile

Festival Éntula

Anche quest’anno in Sardegna, fino a fine anno, ha luogo il Festival Éntula: i prossimi appuntamenti e tutte le informazioni su entula.liberos.it

Festival del Giornalismo

Dal 19 al 23 aprile l’appuntamento annuale con il Festival del Giornalismo, con tanti ospiti internazionali. Programma e aggiornamenti su festivaldelgiornalismo.com.

Festival of Italian Literature in London

Spostiamoci a Londra, dove il 21 e 22 aprile si tiene il Festival of Italian Literature in London. Aggiornamenti su fill.org.uk.

Festival letterari 2023 – Maggio

Catania Book Festival

Dal 5 al 7 maggio torna Catania Book Festival, la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania. Un’occasione per incontrare autori, autrici, editori, artisti e interpreti per una tre giorni di approfondimenti, workshop e panel. Aggiornamenti e programma su Cataniabookfestival.com

Buk – Festival della piccola e media editoria

Il 6 e il 7 maggio al Chiostro San Paolo di Modena si terrà la 16esima edizione di Buk – Festival della piccola e media editoria. Programma e aggiornamenti su Bukfestival.it

Salone Internazionale del Libro di Torino

Da giovedì 18 a lunedì 22 maggio torna al Lingotto Fiere il Salone del libro di Torino, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel mondo del libro, diretto da Nicola Lagioia. La 35esima edizione del Salone, che omaggia Lewis Carrol con il tema Attraverso lo specchio, riapre con tanti incontri, aree tematiche e ospiti d’accezione, italiani e stranieri. Svetlana Aleksievič, Peter Cameron e Mark Z. Danielewski sono solo alcuni dei nomi già annunciati (qui il nostro articolo con i dettagli)… Potete trovare il programma e seguire gli aggiornamenti sul sito salonelibro.it

Premio Campiello

Venerdì 26 maggio la Giuria dei Letterati si riunisce a Padova per selezionare la cinquina finalista del Premio Campiello 2023 e annunciare il Premio Opera Prima.

Dialoghi di Pistoia

Dal 26 al 28 maggio torna con la 14esima edizione Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo. Il tema di quest’anno è “Umani e non umani. Noi siamo natura”. Studiosi e intellettuali di diversa estrazione si confronteranno su un concetto chiave della contemporaneità, alla ricerca di una nuova visione di un futuro sostenibile che permetta di rispondere alla crisi climatica in atto. Programma e aggiornamenti su Dialoghidipistoia.it

Premio letterario Gregor Von Rezzori

Si attende la selezione di narrativa straniera per il Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione. Istituito nel 2007 per ricordare lo scrittore austriaco Gregor Von Rezzori, il premio è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena nata nel 2000 per volontà di Beatrice Monti della Corte, vedova dell’autore. Informazioni e aggiornamenti su premiogregorvonrezzori.org

Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Ricordiamo l’appuntamento in Salento con il Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalarmonia.it

Festival letterari 2023 – Giugno

La grande invasione

Dall’1 al 4 giugno si terrà a Ivrea l’undicesima edizione de La grande invasione. La cittadina in provincia di Torino, nominata “Capitale italiana del libro” nel 2022 anche grazie al successo di questa manifestazione, torna a colorarsi con incontri ed eventi per un vasto pubblico di lettrici e lettori. Programma e aggiornamenti in arrivo su Lagrandeinvasione.it

Una Marina di Libri

Dall’8 all’11 giugno torna a Palermo, in Parco Villa Filippina, il Festival del libro Una Marina di Libri. La quattordicesima edizione dell’evento, con la direzione artistica di Gaetano Savatteri, propone quest’anno il tema “Il fascino dell’eresia”. Il programma e gli aggiornamenti su unamarinadilibri.it

Libro Aperto

Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi è in programma il 9, 10 e 11 Giugno a Baronissi (Salerno). È realizzato dall’Associazione Libro Aperto e promosso dal Comune di Baronissi, dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl. I giovani lettori saranno immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli e incontri con gli autori dei libri in gara. Programma e aggiornamenti in arrivo su libroapertofestival.it

Taobuk

Dal 15 al 19 giugno torna a Taormina la 13esima edizione di Taobuk, festival ideato e diretto da Antonella Ferrara (e di cui ilLibraio.it è media partner). Quest’anno la rassegna condurrà una serie di incontri a tema “le Libertà”. Oltre 200 protagonisti per condividere insieme al pubblico le riflessioni legate all’evoluzione e ai mutamenti, spesso dettati dall’imponderabilità di cause e scenari. I vincitori dei Taobuk Awards 2023 sono lo scrittore e divulgatore scientifico statunitense David Quammen, l’autrice di romanzi bestseller Joyce Carol Oates, la scrittrice iraniana Azar Nafisi e la vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura del 2022: Annie Ernaux. Programma e aggiornamenti su Taobuk.it

Mare di Libri

Dal 16 al 18 giugno a Rimini torna Mare di Libri, il festival di letteratura dedicato ai ragazzi e alle ragazze. Un appuntamento annuale per tutti i giovani appassionati di libri e lettura, che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. Programma e aggiornamenti su maredilibri.it

Salerno Letteratura

Dal 17 al 24 giugno si terrà l’undicesima edizione di Salerno Letteratura. Programma e aggiornamenti in arrivo su Salernoletteratura.com

Passaggi Festival

Dal 21 al 25 giugno, torna Passaggi Festival, l’undicesima edizione del festival letterario in programma a Fano. Cinque giorni di incontri fra lettori e autori, nel centro storico e nel lungomare della città marchigiana, dove gli eventi si susseguiranno dal mattino a mezzanotte. La serie di incontri di quest’anno sarà dedicata al tema “Chiedi alla vertigine”. Programma e aggiornamenti in arrivo su Passaggifestival.it

Rovigoracconta

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2023, a Rovigo si attende Rovigoracconta, festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri, con scrittori, giornalisti, nuove grandi scoperte ed esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona. Una serie di eventi ideata e organizzata dall’Associazione Liquirizia, giunta quest’anno alla nona edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Rovigoracconta.it

Il giugno dei libri

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2023, si attende il ritorno al Villaggio Barona di Milano de Il giugno dei libri, rassegna ideata da BooktoMi e Occasioni d’Incontro, patrocinata dal Municipio 6.

Premio Strega

Il 7 giugno a Benevento, al Teatro Romano, in presenza dei dodici candidati e del pubblico, si conoscerà la cinquina del Premio Strega 2023.

Procida racconta

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2023, si attende il ritorno a Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, del festival letterario Procida Racconta, giunto quest’anno alla settima edizione. Un progetto di Nutrimenti e Chiara Gamberale, direttrice artistica. Programma e aggiornamenti in arrivo su nutrimenti.net

La città dei lettori

In attesa delle prime date ufficiali, dalla primavera all’autunno in Toscana si attende la sesta edizione del festival itinerante La città dei lettori, diffuso su diversi comuni toscani, grandi e piccoli. “Leggere cambia tutto” è il motto che accompagna questo progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Programma e aggiornamenti in arrivo su lacittadeilettori.it

A Tutto Volume

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2023, si attende il ritorno di A Tutto Volume, il festival letterario di Ragusa, giunto quest’anno alla 14esima edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Atuttovolume.com

Emporio Letterario di Pienza

L’Emporio Letterario di Pienza è un festival organizzato dall’Associazione culturale Compagnia del Teatro Caffeina in collaborazione con il Comune di Pienza. Nella cornice della Val d’Orcia in programma presentazioni di libri, lectiones magistrales, approfondimenti sul mondo della letteratura, dell’editoria, del giornalismo culturale e di ogni altra forma di espressione. Il direttore artistico è Giorgio Nisini. Programma e aggiornamenti in arrivo su Caffeinafestival.it

Le conversazioni

Si attende per l’estate anche il consueto appuntamento a Capri con il festival Le conversazioni. Programma e aggiornamenti in arrivo su leconversazioni.it

La Milanesiana

In estate l’appuntamento con La Milanesiana, la rassegna itinerante ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Spazio a letteratura, concerti, mostre, cinema, teatro, scienza, economia a sport. Programma e aggiornamenti in arrivo su Lamilanesiana.eu

Salento Book Festival

Si attende anche nel 2023 Salento Book Festival, la rassegna itinerante pugliese legata ai libri, che porta tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare alcune delle scrittrici e degli scrittori più amati insieme a personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo. Programma e aggiornamenti in arrivo su Salentobookfestival.it

Gita Al Faro

In attesa di comunicazioni ufficiali per l’edizione 2023, si attende il ritorno di Gita Al Faro, il festival letterario dell’isola di Ventotene. Programma e aggiornamenti in arrivo su Gitaalfaro.it

Festival letterari 2023 – Luglio

Premio Strega

Giovedì 6 luglio, la finalissima del Premio Strega 2023 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

Riminicomix

Dal 13 al 16 luglio a Rimini, nel Parco Federico Fellini, torna Riminicomix, il festival all’insegna di fumetti, manga e cosplay. Programma e aggiornamenti in arrivo su Riminicomix.it

Premio Bancarella

Domenica 16 luglio, a Pontremoli, l’appuntamento con la finale del Premio Bancarella, riconoscimento che nel 2022 ha festeggiato i 70 anni dalla nascita. Informazioni e aggiornamenti su premiobancarella.it

Il Libro Possibile

In Puglia si attende la 22esima edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare e a Vieste numerosi ospiti, tra scrittrici, scrittori, alte cariche istituzionali, scienziati, imprenditori, giornalisti, protagonisti dello spettacolo, della musica e dei social. Programma e aggiornamenti in arrivo su Libropossibile.com

LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma

Si attende anche il ritorno di LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capitale nell’ambito dell’Estate Romana, a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzata da Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori. Informazioni e aggiornamenti in arrivo su zetema.it

Elba Book Festival

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2023, si attende il ritorno di Elba Book Festival, la rassegna dell’editoria indipendente che si tiene a Rio nell’Elba. Programma e aggiornamenti in arrivo su Elbabookfestival.com

Festival letterari 2023 – Agosto

Capalbio Libri

In Toscana si attende il ritorno a Capalbio, presso l’Anfiteatro del Leccio, del festival Capalbio Libri. Programma e aggiornamenti in arrivo su Capalbiolibri.it

Sentieri e Pensieri

Ad agosto torna il festival letterario Sentieri e Pensieri, diretto da Bruno Gambarotta (e di cui ilLibraio.it è media partner). Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Programma e aggiornamenti in arrivo su Santamariamaggiore.info/sentieri

Festival letterari 2023 – Settembre

Festival della Mente

Torna dall’1 al 3 settembre il Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Si svolge a Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Il programma e i biglietti saranno disponibili dalla metà di luglio, per altre informazioni consultare Festivaldellamente.it

Festivaletteratura

La 26esima edizione del Festivaletteratura si terrà da mercoledì 6 a domenica 10 settembre. Istituito per la prima volta 1997, è uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi. Una cinque giorni di incontri con autori, reading, percorsi guidati, spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo, che ha luogo a Mantova. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivaletteratura.it/it

Festival della Comunicazione

Dal 7 al 10 settembre, a Camogli, la nuova edizione del Festival della Comunicazione, quest’anno dedicato al tema della memoria, di cui ilLibraio.it è media partner. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalcomunicazione.it

Pordenonelegge

Dal 13 al 17 settembre torna Pordenonelegge – Festa del libro e degli autori, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it e giunto quest’anno alla 24esima edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pordenonelegge.it

Premio Campiello

Presso il Teatro La Fenice di Venezia, sabato 16 settembre, l’appuntamento con le premiazioni della 61esima edizione del Premio Campiello.

Librixia – Fiera del libro di Brescia

Librixia – Fiera del libro di Brescia 2023, evento realizzato da Confartigianato Imprese Brescia attraverso il proprio circolo culturale Ancos e Comune di Brescia, si terrà quest’anno da sabato 23 settembre sino a domenica 1 ottobre. Nove giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, reading ed eventi con molte novità. Aggiornamenti su librixia.eu.

Pisa Book Festiva

A Pisa, agli Arsenali Repubblicani, al Museo delle Navi e a Palazzo Blu, dal 28 settembre al primo ottobre 2023 una nuova edizione del Pisa Book Festival, la fiera per lettrici e lettori di ogni età. Aggiornamenti su pisabookfestival.com.

CaLibro Africa Festival

Dal 28 settembre all’1 ottobre ha luogo a Città di Castello, tra Umbria e Toscana, CaLibro Africa Festival, un fine settimana d’incontri, concerti, proiezioni e altri eventi, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. Un’idea che nasce dall’incontro fra Edizioni E/O e CaLibro Festival. Il programma e gli aggiornamenti su calibrofestival.com.

LetterAltura

Si attende, in attesa di comunicazioni ufficiali sugli appuntamenti del 2023, il ritorno di LetterAltura, festival letterario di Verbania. Programma e aggiornamenti in arrivo su Associazioneletteraltura.com

Torino Spiritualità

In attesa di comunicazioni ufficiali sugli appuntamenti del 2023, si attende il ritorno del festival Torino Spiritualità, progetto del Circolo dei lettori di Torino. Programma e informazioni in arrivo su torinospiritualita.org

Festival letterari 2023 – Ottobre

Premio Lattes Grinzane 2023

Sabato 14 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba (ingresso libero fino a esaurimento posti), si saprà chi sarà il vincitore del Premio Lattes Grinzane 2023, scelto da 400 studenti provenienti da tutta Italia.

Festival di Internazionale

Si attende il ritorno dell’appuntamento con il Festival di Internazionale. Un weekend con giornalisti da tutto il mondo, incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Programma e aggiornamenti in arrivo su Internazionale.it/festival

Portici di Carta

Si attende anche per il 2023 Portici di Carta, la manifestazione letteraria del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Città di Torino che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una festa della comunità del libro con incontri, letture, passeggiate, azioni pittoriche, dediche, laboratori.

Rassegna Letteraria della Città di Vigevano

Si attende il ritorno della Rassegna Letteraria della Città di Vigevano, quest’anno alla 22esima edizione. L’evento culturale, sotto la direzione artistica di Ermanno Paccagnini, è un’occasione per incontrare scrittori e giornalisti e per condividere spunti di riflessione e confronto. Consulente editoriale della Rassegna è la giornalista e conduttrice di Radio24 Alessandra Tedesco. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

inQuiete

In attesa di comunicazioni ufficiali sulla settima edizione, si attende il ritorno di inQuiete, il Festival delle scrittrici che ha luogo a Roma, nel quartiere del Pigneto. Info e programma in arrivo su inquietefestival.it

Festival del Giornalismo Culturale

A ottobre a Urbino il Festival del Giornalismo Culturale. Aggiornamenti in arrivo su festivalgiornalismoculturale.it.

Festival letterari 2023 – Novembre

Lucca Comics & Games

Dall’1 al 5 novembre torna l’appuntamento cardine per il mondo del fumetto, anime, manga e cosplay: l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games. Programma e aggiornamenti in arrivo su Luccacomicsandgames.com

Microeditoria

Dal 3 al 5 novembre Villa Mazzotti Biancinelli di Chiari, in provincia di Brescia, ospiterà il mondo della piccola e media editoria e i suoi lettori con La fiera della Microeditoria. Un weekend d’autunno all’insegna della cultura e dell’arte, ma anche dello svago e dell’intrattenimento. Curata dall’Associazione Culturale l’Impronta, in collaborazione con il Comune di Chiari e il patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, del Consiglio Regionale della Lombardia e della Consigliera Regionale di Parità. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.microeditoria.it

Bookcity

A novembre torna a Milano Bookcity, un evento condiviso tra tutti i protagonisti del mondo editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di incontri diffusi sul territorio urbano temi come il libro, la lettura e i lettori (manifestazione di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, ndr). Programma e aggiornamenti in arrivo su Bookcitymilano.it

Scrittorincittà

Si aspetta nel 2023 il ritorno di Scrittorincittà, festival letterario di Cuneo giunto quest’anno alla sua XXV edizione. Il programma e gli aggiornamenti in arrivo su scrittorincitta.it

Pazza Idea

Dal 24 al 26 novembre torna a Cagliari Pazza Idea, festival letterario che nel 2022 aveva presentato il tema “Officina Futuro”. Anche per la 12esima edizione si propone come uno spazio di incontri, dibattiti, mostre, lectio magistralis, reading, workshop e performance. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pazzaidea.org

Festival letterari 2023 – Dicembre

Noir in Festival

Anche nel 2023 si aspetta il ritorno di Noir in Festival, la rassegna invernale, alla 33esima edizione, che si svolge tra il quartier generale di Università IULM, il Cinema Arlecchino della Cineteca di Milano e la Libreria Rizzoli Galleria. Programma e aggiornamenti in arrivo su noirfest.com

Più libri Più Liberi

Dal 6 al 10 dicembre 2023 alla Nuvola di Roma torna l’appuntamento con Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, promossa dall’Associazione Italiana Editori e diretta da Chiara Valerio. C’è una novità: un ciclo di anticipazioni di avvicinamento alla fiera a ingresso gratuito; il progetto nasce per dare voce alla piccola e media editoria attraverso una serie di incontri con autori italiani e stranieri che si svolgeranno da marzo fino a novembre, con cadenza mensile. Il pubblico di Più libri più liberi avrà quindi così l’occasione di ritrovarsi fuori dai confini della Nuvola. Si comincia il 12 marzo alle ore 11.30 presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea con Ijeoma Oluo, scrittrice e giornalista americana. In dialogo con lei Maura Gancitano di Tlon, e la scrittrice e docente Gaja Cenciarelli. Programma e aggiornamenti su plpl.it.