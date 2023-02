Le prime anticipazioni su “Attraverso lo specchio”, la nuova edizione del Salone del Libro di Torino

In attesa di trovare un accordo sulla futura direzione della manifestazione, dopo settimane di scontri e voci, è stata presentata l’edizione 2023 del Salone del libro di Torino, che sarà ancora diretta da Nicola Lagioia e che si terrà dal 18 al 22 maggio. Il tema scelto è “Attraverso lo specchio”, un omaggio all’universo geniale dell’autore britannico Lewis Carroll. Tra le novità di quest’anno: un’area dedicata al Self Publishing, un nuovo spazio sul tetto del Salone, un progetto dedicato ai festival letterari di tutta Italia, e tanti ritorni: dall’area sport all’area fumetti, passando per il Bosco degli scrittori – I dettagli e i nomi di alcuni ospiti in anteprima

Dopo settimane di voci, nomi, discussioni e polemiche, ancora non è stato trovato un accordo sul nome della direttrice o del direttore del Salone del Libro di Torino per le edizioni 2024, 2025 e 2026, e lo scontro è ormai diventato anche politico. Così, si è arrivati alla prima delle due conferenze stampa in vista dell’edizione 2023 della manifestazione, ancora diretta da Nicola Lagioia, senza che sia stata fatta chiarezza sul futuro della rassegna.

Nell’attesa che si arrivi a una soluzione, veniamo dunque al tema e alle novità sul Salone del libro che sono state annunciate dall’attuale direttore Lagioia.

Dopo la grande partecipazione della scorsa primavera, il Salone Internazionale del Libro di Torino torna tra i padiglioni del Lingotto Fiere da giovedì 18 a lunedì 22 maggio.

Cinque giorni per festeggiare trentacinque anni di storie, narrate da autori e autrici italiani e internazionali, curate dai numerosi editori e raccontate a una moltitudine di lettori e lettrici che – ogni mese di maggio – hanno un luogo a cui fare ritorno.

Attraverso lo specchio è il tema della XXXV edizione. Negli ultimi anni l’umanità si è relazionata con una prepotente, a tratti distopica, realtà che ha domandato a ciascuno uno sforzo di analisi, più che d’inventiva. Ma è l’immaginazione, esercitata con coraggio, la forza che da sempre spinge l’uomo oltre la banalità, la quotidianità, oltre la realtà stessa. Con questo omaggio all’universo geniale dell’autore britannico Lewis Carroll, il Salone invita la sua comunità di lettori a fare un salto dentro nuovi mondi, attraversandoli con i piedi ancorati a terra e nel presente, ma con la testa tra le pagine, si spiega nella presentazione.

Il manifesto di Attraverso lo specchio

L’illustrazione creata da Elisa Talentino è il racconto di un viaggio tra reale e fantastico, tra veglia e sogno. Una giovane ragazza varca il confine del tangibile e incontra il suo doppio in una dimensione fantastica. L’attraversamento della soglia avviene da un prato, che muta in abito vivo e abitato nell’altra sé stessa. L’immagine è un invito a lasciarsi attraversare dalla meraviglia che ci porta “dall’altra parte”, in mondi ancora sconosciuti, si sottolinea ancora.

La XXXV edizione è stata presentata presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo da Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Giovanna Solimando, Responsabile delle relazioni istituzionali per il Salone del Libro e da Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. La conferenza stampa di presentazione è stata tradotta in LIS, Lingua dei Segni Italiana, da Anna Di Domizio.

Le prime anticipazioni sul programma

In queste settimane il programma di Attraverso lo specchio – che sarà reso pubblico nella sua

interezza ad aprile – sta prendendo forma e includerà svariati appuntamenti: primo tra tutti il tradizionale evento di pre-inaugurazione organizzato in collaborazione con Rai Radio3 previsto per la serata di mercoledì 17 maggio. Saranno altrettanto numerosi gli autori e le autrici provenienti da tutto il mondo che raggiungeranno Torino. Qui di seguito alcuni nomi in anteprima.

La XXXV edizione verrà ufficialmente inaugurata dalle parole della giornalista e scrittrice Svetlana

Aleksievič, nata in Ucraina nel 1948 da padre bielorusso e madre ucraina, edita in Italia da

Bompiani. Aleksievič è nota soprattutto per essere stata cronista per i connazionali dei principali eventi dell’Unione Sovietica nella seconda metà del XX secolo. Fortemente critica nei confronti del regime dittatoriale in Bielorussia, è stata perseguitata dal presidente Aleksandr Lukašenko e la sua opera è stata bandita dal paese. Dopo dodici anni all’estero è tornata a Minsk. Per i suoi libri, tradotti in più di quaranta lingue, ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2015. L’incontro di apertura vedrà Svetlana Aleksievič in dialogo con Loredana Lipperini.

Arriverà a Torino lo scrittore statunitense Peter Cameron con la sua raccolta di racconti Aria,

pubblicata per la prima volta da Adelphi e tradotta da Giuseppina Oneto. In un mondo percorso da

una vena sotterranea di dolore, e tra sprazzi della malinconica ironia dell’amatissimo Un giorno

questo dolore ti sarà utile (Adelphi, 2007), incontreremo personaggi alle prese con le svolte spiazzanti della vita, che li costringono a reinventarsi e a trovare nuovi modi per comunicare con le persone che amano.

Mark Z. Danielewski, autore dell’acclamato caso letterario Casa di foglie (66thand2nd, 2019), sarà al Lingotto con il suo Only Revolutions, finalista al National Book Award, tradotto per la prima volta in Italia e pubblicato da 66thand2nd. Il testo – che si può leggere in un verso oppure nell’altro, dove si mescolano narrazione tradizionale, flusso di coscienza ed elementi poetici – racconta l’avventura senza tempo di Hailey e Sam, sedicenni per sempre, in un’eterna estate della storia americana.

Una voce radicale e libera, ribelle e femminista. L’autrice francese Virginie Despentes parteciperà

al prossimo Salone del Libro con Caro Stronzo, in uscita a maggio per Fandango Libri (editore anche di King Kong Theory, 2019). L’inaspettato romanzo epistolare – in vetta alle classifiche francesi per oltre cinque settimane – presenta una triangolazione di esseri umani immersi in un universo dominato dalla rete e dalle dipendenze, condannati ad armeggiare come meglio possono con le loro ansie, nevrosi, paure. Un romanzo di rabbia e accettazione.

Non mancherà Barry Gifford che con le sue oltre quaranta opere tradotte in più di trenta lingue ha

mostrato un mondo libero e selvaggio, ma con una profonda comprensione della vita, come

dichiarato dal celebre regista David Lynch. Dal sodalizio professionale tra i due sono nati numerosi

film e serie tv tra cui Hotel Room (1993), le cui sceneggiature scritte da Gifford sono state raccolte

nel volume Camera d’albergo in uscita ad aprile per Jimenez Edizioni, con prefazione di Sandro Veronesi.

Ospite al Salone del Libro di Torino anche Paco Roca che, insieme allo storico Robert Coale,

presenterà la nuova edizione de I solchi del destino, edito da Tunué. Uno dei maggiori esponenti del fumetto contemporaneo, autore dell’anno a Lucca Comics & Games 2022, Roca è diventato uno

degli autori di riferimento con Rughe (Tunué, 2009), largamente considerato un capolavoro del

fumetto e vincitore di numerosi premi internazionali. Maestro nella narrazione della memoria individuale e collettiva, Paco Roca descriverà al Salone una pagina drammatica della storia del ‘900.

Il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka porterà a Torino il nuovo romanzo Cronache dalla terra dei felici, pubblicato da La nave di Teseo. Una meditazione satirica e irriverente su come il potere e l’avidità possono corrompere l’anima di una nazione. È un romanzo che si legge come un giallo mentre lancia un’accusa feroce di corruzione politica e sociale.

50 anni fa fondava la Lonely Planet, la guida che ha cambiato il nostro modo di viaggiare. Tony

Wheeler, protagonista di una delle grandi rivoluzioni culturali del Novecento, sarà al Salone del Libro per celebrare questo importante anniversario che ci ricorda che viaggiare non è solo un divertimento o un lusso ma un bisogno primario per la crescita umana, politica e sociale di qualsiasi individuo.

Autori internazionali ma anche italiani si intervalleranno all’interno della programmazione del Salone, accompagnando le loro opere più recenti. Lo scrittore e storico Alessandro Barbero porterà al Salone Brick for stone, prossimamente in uscita per Sellerio Editore. A partire dai fatti connessi all’11 settembre, il romanzo mescola farsa e tragedia, contaminando il vero con l’invenzione letteraria più sfrontata. Nella costruzione di questo romanzo Barbero sceglie di rivedere il paradigma classico dello storico e di lasciare posto alla libertà che solo la letteratura e il romanzesco possono donare.

Al Salone sarà presentato La mia vita con Dalì di Amanda Lear, edito dal Saggiatore, un racconto di arte e di passione, l’incontro tra due destini che hanno saputo sconcertare il mondo, che lo hanno reso più visionario e che hanno cambiato il modo di pensare la parola «amore».

Torna al Salone del Libro la scrittrice Melania G. Mazzucco per raccontare Self-portrait – Il museo del mondo delle donne edito da Einaudi. Da Artemisia Gentileschi a Plautilla Briccia (“l’architettrice”), da Frida Kahlo a Georgia O’Keeffe, fino a Carol Rama, Louise Bourgeois e Marlene Dumas, l’autrice crea una galleria di capolavori e un percorso collettivo, tutto femminile, nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell’arte, superando i ruoli che la società e la cultura del tempo hanno sempre assegnato loro.

Con le sue 3 medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali, 37 medaglie europee, e 129 titoli assoluti

italiani, arriverà al Lingotto Federica Pellegrini. Una delle più grandi atlete italiane di sempre, a un anno dal suo ritiro, presenterà – in dialogo con Elena Stancanelli – la sua autobiografia letteraria edita da La nave di Teseo da cui emergono passione, fatica e tenacia di una nuotatrice amata e temuta in tutto il mondo.

“… e quel che Alice vi trovò”. Il tema del Salone di quest’anno invita a esplorare i mondi che si trovano oltre lo specchio, proprio in questa cornice si inserisce la sezione …e quel che Alice vi trovò, l’insieme degli incontri di approfondimento proposti dal gruppo dei consulenti del Salone. Ciascuno di questi appuntamenti illuminerà un mondo possibile, la conquista di una diversa prospettiva, la necessità di un ribaltamento, l’urgenza di una nuova consapevolezza. Questa sezione verrà curata da: Paola Caridi, Ilide Carmignani, Mattia Carratello, Giuseppe Culicchia, Claudia Durastanti, Fabio Geda, Alessandro Grazioli, Helena Janeczek, Loredana Lipperini, Giordano Meacci, Eros Miari, Francesco Pacifico, Valeria Parrella, Alessia Polli, Rebecca Servadio, Lucia Sorbera, Annamaria Testa. Spirito guida, sempre, Alessandro Leogrande.

Si rinnova inoltre l’appuntamento con l’AutoreInvisibile, la sezione dedicata alla traduzione curata da Ilide Carmignani, e con Festa Mobile segmento sui classici del passato e su quelli contemporanei curato da Giuseppe Culicchia.

Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Italo Calvino, lo scrittore verrà ricordato al Salone del Libro attraverso specifiche iniziative pensate in collaborazione con la casa editrice Mondadori.

Attraverso il Salone: spazi, novità e ritorni

Come Alice al morso del biscotto anche il Salone del Libro cresce e si espande. Quest’anno verranno superati i 110 mila metri quadri complessivi grazie anche all’aggiunta di una nuova area.

Sul tetto del Salone

Agli storici padiglioni 1, 2, 3, all’Oval con la sua area esterna e al Centro Congressi – dove torna il Rights Centre – si unisce a maggio la Pista 500, progetto artistico di Pinacoteca Agnelli sull’iconica pista di collaudo delle automobili FIAT sul tetto del Lingotto. A 28 metri d’altezza, con un giardino pensile unico in Europa, arricchito da opere d’arte site-specific, la Pista 500 offre un sorprendente punto di vista sul panorama urbano e sull’arco alpino. Dalla Pista 500 si accede alla Pinacoteca Agnelli, con la sua leggendaria collezione e le sue mostre temporanee, a Casa 500, spazio dedicato alla storia della mitica utilitaria, e al FIATCafé500, il nuovo bar panoramico affacciato sulla curva parabolica. Grazie a questa nuova collaborazione i lettori e le lettrici potranno assistere sul tetto del Lingotto a presentazioni ed eventi nelle giornate di sabato 20 e domenica 21.

La regione ospite

Sarà la Sardegna la regione ospite della XXXV edizione del Salone del Libro.

In una congiunzione con l’Albania – Paese ospite di quest’anno – l’Adriatico e il Tirreno si uniranno idealmente, valorizzando ancora di più la straordinaria cultura mediterranea. Non mancherà al Lingotto dunque lo spazio espositivo incentrato sulla Sardegna, un’isola che racchiude infinite storie tramandate nel tempo e che si prepara a raccontarle al pubblico del Salone insieme alle iniziative e ai progetti sostenuti dal territorio nel settore editoriale e culturale, si sottolinea nel comunicato.

Luci sui Festival

È stato lanciato a dicembre un nuovo progetto del Salone del Libro dedicato ai festival letterari piccoli, medi e grandi di tutta Italia. L’obiettivo è quello di mettere in connessione e dare visibilità a manifestazioni e eventi culturali che ogni anno su tutto il nostro territorio danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori e autrici hanno la possibilità di ritrovarsi e di arricchirsi. Il Salone accenderà i riflettori e darà spazio – sui propri canali di comunicazione e sugli schermi delle sale, tra i padiglioni – a tutti i festival che, da Nord a Sud e nelle Isole, in provincia, in città, al mare e in montagna, illuminano con la letteratura il nostro Paese. Saranno selezionati un massimo di 30 festival, che avranno luogo nel 2023, in base alla provenienza e alle dimensioni: dando voce alle realtà provenienti da tutta Italia. I festival dovranno avere alle spalle almeno due edizioni già svolte. Le candidature potranno pervenire fino al 14 febbraio, per maggiori informazioni: festival@salonelibro.it.

Ritorna il Bosco degli Scrittori

Dopo il riscontro positivo dello scorso anno, alberi e piante tornano a ossigenare il padiglione Oval grazie ad Aboca Edizioni. Quello che al suo primo anno è stato un bosco diviene ora una foresta, passando dai 200 metri quadri del 2022 ai 330 previsti per il prossimo maggio. I lettori saranno circondati da migliaia di specie vegetali – un sottobosco di piccoli cespugli ed arbusti ma anche alberi a medio e alto fusto, oltre a terra, rocce, piccoli promontori e veri specchi d’acqua – sia mentre percorreranno l’area espositiva dedicata alle pubblicazioni di Aboca Edizioni che quando si fermeranno ad ascoltare autori e autrici in uno speciale auditorium immerso nel verde in cui si rifletterà ogni giorno sui grandi temi ambientali. Quest’anno il tema portante sarà quello della “biodiversità” e sarà sviluppato grazie alla stretta collaborazione con il National Biodiversity Future Center; l’ambizioso progetto, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del PNRR, renderà il Bosco degli Scrittori una piattaforma di comunicazione e riflessione sulla ricchezza della vita sul Pianeta. Al termine del Salone le piante utilizzate nello stand saranno impiegate per piantumazioni selettive, andando a contribuire alla rigenerazione di aree urbane.

Area Nuovi Editori

Dalla sua creazione nel 2007, oltre 400 case editrici – molte delle quali ormai presenti stabilmente nel panorama editoriale – sono state coinvolte in questa iniziativa del Salone del Libro. Il progetto, incentrato sulle start-up editoriali nate da meno di due anni, prosegue nella sua missione di supportare quella che sarà l’editoria del futuro e destinerà, anche il prossimo maggio, una sala incontri dedicata a queste nuove realtà editoriali e una tariffa speciale per accedere al Lingotto.

Area Sport

Con l’inizio della seconda stagione del podcast Fuoriclasse – Lo sport raccontato dal Salone e messa in archivio con grande successo e partecipazione di pubblico la prima edizione del Premio di letteratura sportiva Gianni Mura, il Salone del Libro di Torino continuerà a raccontare lo sport all’interno della Sala Olimpica e lo farà con un programma dedicato sia ai ragazzi sia a un

pubblico di varia. Lo sport continuerà quindi a essere protagonista del Salone del Libro dimostrando di poter diventare (all’occorrenza) uno strumento per raccontare incontri, eventi, avventure, passioni. In due parole: storie e vite. Anche quest’anno, i contenuti della Sala Olimpica e il programma sportivo diffuso su tutto il Salone sono sostenuti da Esselunga, “vicina ai valori dello sport e alle grandi storie che con lo sport è possibile raccontare”.

Area Fumetti

Il primo padiglione del Lingotto diventa anno dopo anno sempre di più il luogo dedicato alle multi-narrazioni e il linguaggio del fumetto si conferma il grande protagonista dello spazio. Si tratta di un polo narrativo che ruota attorno alla Sala del Fumetto che ospiterà eventi, presentazioni, reading, dimostrazioni e sessioni di disegno dal vivo.

Eventi realizzati per dare spazio ai contenuti di quegli editori che attraverso il gioco, l’illustrazione, lo storytelling, l’arte, il mondo fantasy e i podcast hanno deciso di percorrere nuove strade per raccontare storie. Sull’onda del successo dello scorso anno, sono confermati anche i laboratori di fumetto per adulti. E infine una grande novità del 2023: il ritorno tra gli espositori di Panini Comics che con le sue storie continua a trasportare generazioni di grandi e piccoli lettori nell’universo del fumetto.

Area Esterna

Uno degli spazi più animati e frequentati dell’ultima edizione tornerà a popolarsi l’ampio settore del Salone del Libro antistante al padiglione Oval. L’area sarà a disposizione di tutti coloro che necessitano di un momento all’aperto ma che, al contempo, non vogliono rinunciare a contenuti e intrattenimenti letterari o musicali (magari usufruendo del ricco food court). Sarà allestito nuovamente il Palco Live che verrà calcato per tutta la durata della manifestazione da importanti esponenti provenienti dal mondo della letteratura, della musica e non solo. Un ulteriore elemento di familiarità sarà rappresentato dal camper Ticket to Read! di Margherita Schirmacher pronto a parcheggiare a Torino dopo aver attraversato l’Italia e ad accogliere al suo interno le voci degli ospiti del Salone che riveleranno i titoli che gli hanno permesso di attraversare specchi ed altri mondi.

Gastronomica

Presente anche durante questa edizione uno spazio per leggere e discutere di cibo curato da Slow Food Editore. Gli incontri, che fanno dialogare autori, libri ed editori intorno a temi comuni si inseriscono principalmente nella programmazione del Caffé Letterario e saranno dedicati a tutto ciò che ruota attorno al cibo, dal gusto alla sua sostenibilità, dalla storia alle nuove tendenze in campo editoriale.

Area Self Publishing

Il mercato del self publishing è in crescita e, anche se a oggi non è possibile fare stime attendibili sul fatturato, l’offerta è in costante aumento. Su oltre 81.000 titoli a stampa in commercio, più di 16.000 sono di autori self con un incremento dal 2019 di oltre il 55% (Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2022 – Associazione Italiana Editori). Consapevole della crescita di questo mercato, il Salone del Libro ha avviato un progetto speciale per gli autori di self publishing: una libreria dedicata e una programmazione di eventi sul tema. L’obiettivo è portare ai lettori e alle lettrici una panoramica di u segmento editoriale dinamico. Per farlo, il Salone ha aperto una call alla quale hanno risposto quasi mille autori. Dopo un lavoro di selezione, la libreria ospiterà più di 200 titoli, oltre agli autori più venduti portati dalle principali piattaforme di self publishing. La libreria sarà aperta da sabato 20 a lunedì 22.

Area Business

A partire da questa edizione, la dimensione professionale del Salone intende arricchirsi con un progetto di ampio respiro che si articolerà su più anni per confermarsi come momento di confronto, acquisizione e crescita delle professionalità della filiera editoriale italiana e non solo. L’obiettivo è dare ordine e coerenza all’ampia ed eterogenea offerta in ambito professionale del Salone in collaborazione con le associazioni di categoria e le realtà imprenditoriali del settore. Si affiancherà all’area professionale di SalTo PRO – che comprende area collettiva e stand, incontri tematici e b2b – anche un palinsesto di incontri di formazione e aggiornamento e un convegno realizzato in collaborazione con Almed Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo e i Master Professione Editoria e Storytelling dell’Università Cattolica che, grazie a una survey spedita a tutti gli espositori, darà conto delle evoluzioni delle professioni, dei ruoli e delle competenze più richiesti, delle attitudini necessarie, delle modalità contrattuali più frequenti, delle retribuzioni medie nell’editoria di varia e nei diversi settori editoriali, segnalando le opportunità per i giovani che desiderano lavorare nel settore e per chi vuole aggiornare le proprie competenze.

Guardare il mondo attraverso il Salone

L’impegno del Salone del Libro valica confini geografici e territoriali raggiungendo, con i suoi progetti, lettori, lettrici e professionisti di tutte le nazionalità grazie anche al rafforzamento dei rapporti con diverse istituzioni estere.

Il Paese ospite

Dopo gli ultimi anni in cui si è dato spazio all’interno della programmazione ad approfondimenti più ampi su culture e lingue straniere, il Salone sceglie di tornare ad accogliere un Paese ospite: un’occasione preziosa per conoscere la produzione letteraria e culturale di una nazione straniera. Il Paese ospite della XXXV edizione del Salone del Libro sarà l’Albania. Il Paese – caratterizzato da enormi trasformazioni politiche e sociali in tempi recenti – è percepito sempre più vicino all’Europa grazie all’incessante lavoro del nuovo Stato democratico. Per via dell’ondata migratoria che ha interessato l’Albania in passato, nuove generazioni di autori e autrici raccontano e hanno raccontato le loro storie altrove, spesso facendo uso di lingue diverse, ma sempre portando con sé la propria cultura d’origine e permettendo al mondo di scoprirla. Mediante il grande supporto delle istituzioni albanesi e degli editori, il pubblico del Salone potrà fruire di un programma culturale che coinvolgerà, oltre agli autori albanesi, anche i numerosi scrittori e scrittrici di origine albanese che da anni vivono e lavorano in Italia.

Rights Centre

Anche quest’anno torna il Rights Centre, il mercato dei diritti editoriali e audiovisivi all’interno del Salone del Libro rivolto a tutti gli editori italiani e internazionali, scout, agenzie letterarie e cinematografiche, case di produzione. Gli incontri e le trattative si terranno al Centro Congressi Lingotto da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio. Le tre sezioni di un programma di eventi, panel e workshop con ospiti internazionali, offriranno numerosi approfondimenti sulle ultime tendenze del settore: Book to Book si occupa di editoria italiana e internazionale e di diritti di traduzione; Book to Screen è dedicata alle connessioni tra cinema e tv e l’industria editoriale mentre Book to Sound si concentra su podcast e audiolibri. A riprova del ruolo sempre più centrale del Salone in quest’ambito, il Rights Centre ha ricevuto per il 2023 il numero record di 371 richieste di fellowship (provenienti da 55 Paesi differenti). Il programma – organizzato grazie al supporto di ICE, Agenzia per il Commercio Estero – si rivolge a professionisti internazionali tra cui editori, editor, rights manager, agenti letterari e scout e ha l’obiettivo di sostenere la loro partecipazione alle giornate di lavoro.

Le collaborazioni del Salone del Libro

Questa XXXV edizione sarà ancora più densa e ricca di stimoli e contenuti grazie al prezioso apporto di numerose istituzioni culturali, fondazioni e progetti italiani e internazionali. Sono attesi al Lingotto, come da tradizione, i finalisti del Premio Strega Europeo che sarà assegnato domenica 21 maggio al Circolo dei lettori di Torino. Torna anche l’appuntamento con il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, durante il quale sarà resa nota la long list delle categorie 6+, 8+, 11+ e presentati i finalisti con proclamazione del vincitore della categoria Migliore libro d’esordio. Novità di quest’anno, sarà l’annuncio della cinquina della prima edizione del Premio Strega Poesia. A proposito di versi, è confermata anche per il 2023 la collaborazione con Pordenonelegge.it, finalizzata a ospitare una serie di appuntamenti dedicati alla poesia previsti all’interno del programma del Salone e in particolare nella Sala della Poesia.

Un lemento di novità di quest’anno è la partnership con Trentino Marketing che sarà al Salone per la prima volta con uno stand inedito denominato Sala della Montagna. Si tratta di un luogo interamente dedicato alla narrazione e alla cultura d’alta quota, uno spazio dinamico dove i valori della sostenibilità e della montagna saranno presentati al pubblico grazie a incontri culturali e con autori attraverso una vasta programmazione tematica. La programmazione scientifica della Sala della Montagna è curata da MontagnaLibri, rassegna editoriale del Trento Film Festival, in collaborazione con il Premio ITAS del Libro di Montagna.

Torna per il terzo anno consecutivo il festival veneziano Incroci di Civiltà che porterà, insieme al

Salone, alcuni importanti scrittori internazionali al Lingotto; farà il suo ritorno al Salone anche il Premio FUORI! – unico in Italia dedicato alla letteratura e alla saggistica LGBT – presieduto da Angelo Pezzana che, con Guido Accornero, ha ideato e fondato il Salone del Libro di Torino.

Salda la collaborazione con il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea il cui prezioso contributo non si esaurisce nella definizione dell’idea artistica dell’area Bookstock, grazie al suo Dipartimento Educazione, ma si espande alla programmazione. Si riconferma anche il supporto della Fondazione Merz, centro d’arte contemporanea torinese che ospita mostre, eventi e attività educative e della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi.

Sul filone dell’apertura al mondo, prosegue la collaborazione atta a sostenere la presenza degli

autori di lingua tedesca, francese e spagnola nel programma del Salone grazie al prezioso supporto di Frankfurter Buchmesse e Goethe-Institut, Institut Français e Instituto Cervantes. Al suo primo Salone con un proprio stand sarà invece l’Istituto del Libro Polacco.

Ancora, si riconferma il legame con Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, grazie al quale coinvolgere importanti protagonisti del cinema italiano nel palinsesto del Salone.

Ritorna anche IBBY Italia – International Board on Book for Young people a supporto di una serie di incontri dedicati alla promozione di libri per bambini. Sul territorio piemontese il Salone lavora insieme a U.S.R. Piemonte – Ufficio V Ambito Territoriale Torino, TorinoReteLibri Piemonte e con tutto il CRBS Coordinamento delle Reti di biblioteche scolastiche.

Anche quest’anno l’Università di Torino conferma la sua collaborazione con il Salone, dove – oltre

a contribuire con i suoi docenti e ricercatori a numerosi appuntamenti della manifestazione – sarà

presente con un suo stand: un luogo aperto di contaminazione, approfondimento e dibattito per

consolidare il dialogo tra la comunità universitaria e il territorio e valorizzare sempre più il ruolo dell’Università come motore di sviluppo sociale e culturale, in linea con il programma avviato dall’Ateneo con il Festival permanente UniVerso.

Si conferma la partnership con il Giornale della libreria (GDL), la testata d’informazione e di servizio dell’Associazione Italiana Editori dedicata a chi lavora con i libri. Il GDL sarà al Salone con il numero di maggio e seguirà l’evento tutti i giorni su www.giornaledellalibreria.it.

Prosegue la collaborazione con Ivrea Capitale italiana del libro 2022 per la costruzione del

Manifesto per il futuro del libro e della lettura, eredità che la Capitale lascerà alle prossime città designate e, più in generale, al mondo editoriale e culturale. Alla costruzione del documento

parteciperanno oltre 100 professionisti e operatori del mondo editoriale che si confronteranno nelle

prossime settimane nel corso di cinque incontri digitali.

Infine, saranno inseriti all’interno del programma professionale gli appuntamenti di alcune delle

associazioni di categoria più rappresentative dell’intera filiera editoriale, parte del Comitato

d’indirizzo del Salone; tra cui: ADEI – Associazione degli Editori Indipendenti; AIB – Associazione Italiana Biblioteche; AIE – Associazione Italiana Editori; ALI – Associazione Librai Italiani Confcommercio Imprese per l’Italia.

Rai è Main Media Partner

Continua la storia di collaborazione tra Servizio Pubblico e Salone Internazionale del Libro di Torino: anche quest’anno Rai è Main Media Partner. Le storie, i volti, le voci, le persone del Salone Internazionale del Libro di Torino: saranno questi, ogni giorno e su tutti i media, i protagonisti della programmazione Rai che seguirà la XXXV edizione della rassegna. Un impegno reale di tutte le reti tv e radio, delle testate, di RaiPlay e RaiPlay Sound per portare all’attenzione degli italiani le storie che vivono fuori e dentro ai libri.

Il Salone dei giovani lettori e lettrici

Il Salone del Libro non sarebbe lo stesso senza la comunità dei più piccoli: lettori e lettrici, tra

bambini, adolescenti e ragazzi, cresciuti insieme a romanzi e racconti. Dopo gli ultimi anni è

fondamentale per il Salone tornare nuovamente ad accogliere tutte le scolaresche che desiderino

prendere parte all’evento. Ad oggi, sono già oltre 4000 gli studenti provenienti da 207 classi di 11 regioni diverse che si sono prenotati per raggiungere il Lingotto a maggio.

Il Bookstock

Attivo da sedici anni grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Bookstock

è lo spazio di tutti coloro che amano scoprire e sperimentare: bambini, giovani, scuole e famiglie. Collocato al fondo del padiglione 2, il progetto del Salone rivolto ai lettori più giovani occupa dalla passata edizione una superficie di 7500 metri quadri ed è suddiviso in due aree: 0-13 e 14+.

Spazio 0-13

Dedicato alle famiglie e alle scuole in visita (dai nidi alle secondarie di I grado) ospita mostre, spettacoli, letture ad alta voce, arte, gruppi di lettura, incontri con autori e illustratori pensati per accompagnare lettori e lettrici nella loro crescita. Alla fascia 0-6 anni è indirizzato anche quest’anno il laboratorio di lettura ad alta voce di Nati per Leggere, legato all’omonimo premio. Un importante progetto speciale di questa edizione è l’approfondimento dedicato alla letteratura olandese per ragazzi, che vedrà protagonisti diversi autori, tra cui: Edward Van de Vendel con La ragazza bambù (Sinnos), una fiaba ambientata nel lontano Giappone che parla di avventure, amore e libertà; Rico Hop e Bas Schel con I Combina disastri (Terre di Mezzo Editore); torna al Salone Mark Ter Horst, con Un mondo di virus (Editoriale Scienza), nuova uscita dedicata a un tema molto attuale. Ci sarà infine modo di ricordare la figura di Annie M. G. Schmidt, scomparsa nel 1995 e vincitrice nel 1988 del Premio Hans Christian Andersen con la serie Jip e Janneke, pubblicata in Italia da Lupoguido.

Spazio 14+

Dedicato al protagonismo giovanile, è il luogo dove si svolgeranno incontri con gli autori pensati per affrontare tematiche attuali e care al mondo dei ragazzi. Saranno organizzati laboratori di scrittura e fumetto, sarà presente una Biblioteca curata dai ragazzi e non mancherà il Bookblog, la redazione dei giovani al Salone. Lo spazio ospiterà anche le postazioni di alcune università e il BookLab, dedicato alla formazione e all’orientamento, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino.

La Fondazione Compagnia di San Paolo – nell’ambito della Missione Sviluppare competenze

dell’Obiettivo Cultura – sostiene anche nel 2023 il Salone Internazionale del Libro di Torino, perché ne riconosce il valore come attivatore di processi di sviluppo territoriale, sociale e individuale. In particolare, concentra il proprio impegno nello spazio dedicato ai più giovani, il padiglione Bookstock, nella consapevolezza dell’impatto determinante che le esperienze culturali hanno sulla crescita delle nuove generazioni. A Bookstock la Fondazione racconterà il proprio impegno per il bene comune, attraverso la voce dei diversi enti del gruppo che si occupano di educazione ma anche tramite i molti soggetti che sostiene, alleati nella sfida collettiva di lavorare allo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio. Insieme ad essi proporrà attività per le scuole, i bambini, i ragazzi e le famiglie, occasioni laboratoriali e ludiche di apprendimento e riflessione, che affronteranno molti dei grandi nodi del nostro tempo accompagnando i più giovani nella costruzione del loro futuro e nella re-immaginazione del presente. Il Salone è anche una risorsa diffusa, che si irradia con le sue iniziative in tutta la Città. Questo aspetto ne potenzia il valore ed è un ulteriore ambito su cui si attiva la collaborazione con la Compagnia.

Arte e immagini nel nome di Alice

Anche in questa edizione il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che da oltre 25 anni definisce l’identità visiva dell’area che il Salone dedica ai più giovani, realizzerà l’allestimento scenografico del Bookstock, come sempre in relazione al tema dell’edizione corrente. Il progetto elabora il tema dello specchio, che attraversa la storia della letteratura e dell’arte dall’antichità ad oggi: dal mito di Narciso alle opere degli artisti contemporanei come Michelangelo Pistoletto e Olafur Eliasson. L’allestimento, tra realtà e artificio, grazie ai riflessi degli innumerevoli frammenti specchianti, restituirà una visione moltiplicata, vitale e dinamica dello spazio.

Il MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia porterà al Bookstock Lo specchio delle meraviglie iconosfera di Alice attraverso lo specchio; una selezione di immagini tratte da alcune delle più interessanti edizioni (soprattutto italiane) dell’opera di Lewis Carroll. Si partirà dall’edizione originale inglese di Tenniel del 1871 per arrivare all’edizione tradotta da Ruggero Bianchi del 2002.

Presso la sede del museo – nel contesto del Salone Off – potranno essere ammirate circa venti

edizioni storiche italiane e straniere di Alice attraverso lo specchio (riferite alle illustrazioni visibili al Salone) e alcune tavole originali di Piero Bernardini per l’edizione Ofiria del 1951.

Per il quinto anno consecutivo, verranno esposte al Bookstock le tavole dei finalisti della X edizione del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, che premia, in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair, libri senza parole. Sono giunti oltre 300 lavori da illustratori provenienti da 40 Paesi; al Salone verrà premiato il progetto vincente.

I protagonisti del Salone

Saranno quasi 500 i giovani che al Salone svolgeranno ruoli attivi e importanti: blogger, animatori dei gruppi di lettura e della biblioteca, attivisti, volontari dedicati all’accoglienza delle classi, del pubblico e a supporto della gestione delle sale.

Il primo dei 5 punti della campagna Una biblioteca in ogni scuola perché… – promossa dalla Cabina di Regia per la promozione della lettura del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Salone del Libro – afferma che la biblioteca sostiene gli interessi personali degli studenti; per questo il Salone ha scelto di allestire all’interno dell’area Bookstock una biblioteca che sarà affidata alla gestione di giovani e giovanissimi, sarà infatti possibile trovarvi diverse bibliografie dedicate a differenti temi e i giovani che le hanno pensate. La prima bibliografia sarà quella del gruppo di lettura del Bookstock, novità di questa edizione, che si costituirà grazie a una call condivisa tramite social media rivolta a ragazzi tra i 14 e 19 anni.

Ancora, ci sarà la bibliografia proposta dal movimento per la giustizia climatica Fridays For Future: per la quarta volta, attivisti e attiviste arricchiranno la biblioteca con una lista di titoli fondamentali per capire il tema del cambiamento climatico.

Sono stati inoltre invitati a contribuire gruppi come Prime Minister, concentrato sull’empowerment femminile e sull’attivazione civica per giovani donne; Tutto Annodato, progetto che coinvolge giovani sui temi connessi alla salute mentale, sulla sensibilizzazione e la prevenzione del suicidio in collaborazione con l’associazione La Tazza Blu; e la community Stem Girls, un gruppo di giovani donne – dai 17 ai 19 anni – che hanno frequentato Stem Days: il laboratorio di esperienza e formazione dedicato alle materie scientifiche che si tiene a Torino.

Anche quest’anno la conduzione di molti degli incontri in programma sarà affidata ai giovani; oltre ai partecipanti dei gruppi di lettura del Bookstock, saranno infatti presenti ulteriori gruppi di giovani lettori provenienti da tutta Italia a cui il Salone darà in lettura i libri degli autori selezionati per il programma dedicato alle scuole. Altri incontri saranno organizzati con i Fridays For Future e con altri soggetti parte del progetto Biblioteca.

Patti Educativi di Comunità

Il Salone consolida la sua missione educativa e sociale tramite un’azione concreta volta al coinvolgimento e all’avvicinamento al mondo del libro e della cultura di bambini e ragazzi delle scuole di Torino e provincia. In collaborazione con l’U.S.R. Piemonte – Ufficio V Ambito Territoriale Torino, verrà offerta la possibilità – per il terzo anno consecutivo – a circa 20 istituti selezionati tra le zone fragili del torinese (dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di II grado), di partecipare alla fiera attraverso i Patti Educativi di Comunità, che prevedono l’ingresso gratuito di 2500 studenti e docenti, che avranno inoltre diritto ai Buoni da leggere.

Docenti, bibliotecari, educatori e genitori: Educare alla lettura e non solo.

Spazio alla formazione per docenti e bibliotecari ma anche per educatori e genitori con Educare alla lettura.

Anche per questa edizione tornerà al Bookstock il percorso di aggiornamento – organizzato dal

Salone e dal Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, in collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche – che ogni anno offre la possibilità di sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti dell’educazione. Lettura, ma anche scienza, illustrazione, teatro, affettività e disagio giovanile saranno i temi al centro di questi incontri grazie al confronto e al dialogo con esperti in varie discipline tra cui scrittori, illustratori, pedagogisti e scienziati. Proseguirà l’approfondimento dedicato alla divulgazione scientifica avviato con il percorso online Educare alla lettura – Leggere di scienza. Esperti e studiosi di storia della letteratura per l’infanzia, ricostruiranno all’interno di un convegno curato dal MUSLI – Museo della scuola e del Libro per l’infanzia, la figura di Alice, creata dalla penna di Lewis Carroll, fino ad arrivare al romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, seguito di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Continua inoltre la collaborazione con la Cabina di Regia del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il Piano nazionale di promozione della lettura con cui il Salone costruirà cinque incontri dedicati alla campagna di sensibilizzazione sul tema Una biblioteca in ogni scuola perché… che individua cinque motivi per cui è necessario che ogni scuola abbia una sua biblioteca.

Prosegue infine il lavoro con IBBY Italia – International Board on Books for Young People sui temi dell’educazione alla legalità, e sul valore della diffusione di libri di qualità per l’infanzia anche in vista del congresso internazionale dell’associazione che si terrà a Trieste nel 2024, un ritorno in Italia dopo 65 anni.

Il legame tra le scuole e il Salone del Libro

Un libro, tante scuole

È arrivato alla terza edizione il progetto di lettura condivisa che riunisce, attorno a un grande classico, studentesse e studenti da tutta Italia. Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo e dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

Il terzo volume della biblioteca del Salone è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, realizzato grazie alla collaborazione di Feltrinelli, con la veste grafica di Riccardo Falcinelli e un’introduzione di Dacia Maraini. Il libro è stato consegnato nel corso del mese di gennaio a 6000 studenti di 258 classi in 19 regioni. Gli studenti avranno accesso al Bookblog, per pubblicare nei prossimi mesi – condividendo così l’esperienza con i loro coetanei – recensioni, commenti, riflessioni che la lettura del libro ha prodotto in loro. Attorno alla lettura del romanzo, che tratta temi fondamentali come il valore della libertà e dello spirito critico, saranno previsti momenti e materiali di approfondimento. Autrici e autori – Paolo di Paolo, Chiara Valerio, Fabio Stassi e Romana Petri – incontreranno nelle sedi delle Gallerie d’Italia (i musei di Intesa Sanpaolo a Torino, Milano, Napoli e Vicenza), studentesse e studenti delle scuole per tenere alcune lezioni sul romanzo; i video degli incontri saranno inoltre visionabili da tutti sulla piattaforma SalTo+. Dal 28 febbraio, saranno disponibili sulle principali piattaforme sei puntate del podcast Sostiene Tabucchi – prodotto in collaborazione con Chora Media – nel quale gli autori già protagonisti degli incontri alle Gallerie d’Italia – a cui si aggiungono Dacia Maraini e Andrea Bajani – racconteranno il romanzo e il suo autore rispondendo alle domande di un gruppo di otto studenti che hanno lavorato sul testo tra novembre e dicembre, guidati dall’autrice Valentina Farinaccio. L’incontro conclusivo si terrà al Salone Internazionale del Libro sabato 20 maggio alle ore 10.30 in Auditorium.

Adotta uno scrittore

Il progetto, che mette al centro la lettura e ruota attorno alla reciproca conoscenza tra la classe e gli autori e autrici che vengono “adottati”, diventa sempre più grande: 38 gli istituti scolastici coinvolti, 40 gli ospiti, ciascuno dei quali terrà tre incontri nelle scuole. Partecipa alla XXI edizione per la prima volta anche la regione Liguria, che si unisce a Piemonte, Veneto, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra gli autori e le autrici adottati: Melania Mazzucco, Leo Ortolani, Valentina De Poli, Francesco Cicconetti. Il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino è sostenuto sin dalla prima edizione dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, in collaborazione con la Fondazione con il Sud, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, il Cesp, Centro studi scuola pubblica – Rete nazionale delle scuole ristrette. L’incontro conclusivo si terrà al Salone Internazionale del Libro lunedì 22 maggio.

Oltre la notizia

Oltre la notizia – Fare informazione nell’era delle fake news è il nuovo progetto del Salone del Libro realizzato in collaborazione con il Corriere della Sera. L’iniziativa, che si rivolge alle classi II e III delle scuole medie e al biennio delle scuole superiori, prevede tre incontri online a marzo con grandi giornalisti del Corriere della Sera: Beppe Severgnini, editorialista e Vicedirettore, Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti, e il Direttore della Scuola di giornalismo dell’Università Statale di Milano Venanzio Postiglione, per raccontare alle ragazze e ai ragazzi quale sia il lavoro del giornalista e come ci si orienti tra le notizie imparando a distinguere tra notizie fondate e fake news. Si sono iscritte più di 160 classi, per un totale di oltre 3700 studenti.

Lavorare con i libri

Al via a marzo il corso di formazione che invita alla scoperta della filiera del libro gli studenti che prestano servizio al Salone del Libro all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro) e tramite stage. Il corso prevede due incontri introduttivi di formazione che tracceranno una mappa dell’editoria italiana, per poter poi arrivare ad approfondire i diversi mestieri legati alla filiera del libro. Le classi delle scuole di Torino Rete Libri potranno inoltre scegliere tra quattro diversi percorsi laboratoriali, tra questi: Il mestiere del traduttore con Susanna Basso, traduttrice tra gli altri di Alice Munro, Kazuo Ishiguro, Jane Austen, e Il mestiere dello scrittore con Emiliano Poddi, autore dei romanzi Le vittorie imperfette (Feltrinelli, 2016) e Quest’ora sommersa (Feltrinelli, 2021). Un gruppo di ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Ignazio Giulio seguirà anche un corso di formazione su accessibilità e accoglienza: ambito di cui si occuperanno personalmente durante il Salone del Libro, supportando persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Infine, le classi che faranno parte della redazione del Bookblog durante il Salone seguiranno un ulteriore corso sul giornalismo. Parteciperanno circa 200 studenti da tutta Italia. Il progetto è in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e TorinoReteLibri Piemonte.

Educare alla lettura – Leggere di scienza

Questo corso di formazione online in svolgimento da fine gennaio a inizio marzo sulla piattaforma SalTo+ è pensato per offrire ai docenti di ogni ordine e grado una panoramica della letteratura di divulgazione scientifica, in modo da poter stimolare le ragazze e i ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente. Il percorso formativo è valido per l’aggiornamento di docenti ed è organizzato dal Salone del Libro con il Centro per il libro e la lettura. I docenti che stanno seguendo le lezioni in diretta sono più di 500; mentre il corso nella sua interezza sarà disponibile per tutti on demand a partire da marzo. Il percorso si concluderà nella cornice del Salone del Libro con un incontro collettivo domenica 21 maggio. Il responsabile è il giornalista e divulgatore scientifico Andrea Vico; la lezione di apertura del filosofo Telmo Pievani ha riguardato la centralità della divulgazione scientifica a scuola come strumento essenziale per crescere cittadini del futuro.

Comix Games

È in svolgimento la XI edizione del contest di ludolinguistica rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado che propone un approccio originale alla lingua italiana offrendo alle scuole opportunità ed esperienze didattiche, a distanza e dal vivo, all’insegna della creatività. Il contest è organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini) e Repubblica@scuola, in collaborazione con il Salone del Libro e con la partecipazione di BPER Banca, Mondadori e Museo Egizio. Saranno 20 i gruppi finalisti, 10 delle scuole superiori e 10 delle medie, che si aggiudicheranno un posto alla finalissima in programma lunedì 22 maggio 2023 al Salone del Libro. È possibile partecipare fino al 18 marzo.

Il Salone attraverso i suoi progetti speciali

A/R Andata e Racconto – Appunti di viaggio.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Gruppo FS Italiane hanno lanciato la prima edizione di un concorso letterario per racconti di viaggio sostenibile. Ci sono tanti modi di viaggiare e di raccontare le proprie esperienze di viaggio. Per stimolare la scrittura attorno a questo tema che, sin dall’antichità e dal mito di Ulisse, affascina l’essere umano, a dicembre è partita la prima edizione di un concorso letterario, organizzato dal Salone in collaborazione con il Gruppo FS Italiane. Dedicato alla letteratura di viaggio sostenibile, il concorso dal titolo A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio è rivolto a racconti inediti di scrittori e scrittrici esordienti dai 18 anni in su che non abbiano mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria. Sono arrivati più di 2000 racconti che verranno giudicati da una prima commissione tecnica, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che selezionerà una rosa di 25 racconti finalisti che passeranno alla giuria finale, la quale, composta da noti scrittori e scrittrici italiane e da un rappresentante del Gruppo FS, sceglierà i 3 racconti finalisti. I 25 lavori saranno, infatti, letti e valutati da scrittrici e scrittori che nei loro romanzi e saggi hanno saputo raccontare tutte le sfumature del viaggio, da quello reale e sperimentato in prima persona a quello immaginato, dai viaggi nella storia a quelli realizzati da protagonisti del passato – recente o antico – dai viaggi dedicati alla conoscenza del sé e alla scoperta dell’altro a quelli intrapresi per ripercorrere le vicende famigliari. A far parte della Giuria sono così stati chiamati: Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo. La proclamazione dei tre racconti vincitori si terrà durante il Salone. Le tre opere vincitrici verranno pubblicate a fine anno insieme ai racconti degli scrittori e scrittrici che fanno parte della Giuria finale in un’antologia edita da una casa editrice italiana. L’iniziativa vede il Gruppo FS e Il Salone Internazionale del Libro insieme per promuovere e sostenere, attraverso la filiera del libro, la cultura della sostenibilità in un’ottica di inclusività e di accessibilità.

Concorso Lingua Madre

18 anni di Concorso letterario nazionale Lingua Madre. Il progetto permanente di Regione Piemonte e Salone Internazionale del Libro, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, è diretto a tutte le donne migranti o con origini straniere, in riferimento alle appartenenze multiple che possono convivere nella stessa persona. Un ricco programma di eventi si svolgerà nell’ambito del XXXV Salone Internazionale del Libro di Torino, tra presentazioni e incontri con le autrici, e culminerà con la Premiazione della XVIII edizione del Concorso. In tutti questi anni di attività CLM: oltre 10.000 autrici, 18 antologie con i racconti selezionati, 13 mostre fotografiche, 27 volumi di approfondimento sulla letteratura e sulla migrazione femminile curati dal Gruppo di Studio, oltre 2000 incontri, 22 laboratori, 21 convegni, più di 20 progetti scolastici, 6 borse di studio attivate, 5 programmi video originali, 5 spettacoli teatrali tratti dai racconti, 1 podcast su Spreaker, 1 webserie su Prime Video e molto altro ancora.

Nati per Leggere

Il Premio nazionale Nati per Leggerepromuove la lettura ad alta voce per bambini in età prescolare. Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte e giunto alla XIV edizione, il Premio è realizzato insieme a Città di Torino, Salone Internazionale del Libro, Coordinamento nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR. Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, ha ricevuto il patrocinio della sezione italiana IBBY e una medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Il Premio si compone di diverse sezioni, dedicate specificatamente a case editrici, biblioteche e pediatri. La giuria del Premio è chiamata a valutare gli elaborati in gara delle diverse sezioni e a eleggere i vincitori. La giuria della XIV edizione è presieduta dai Presidenti Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, esperti di letteratura per l’infanzia, coadiuvati dalla Vice-Presidente Katia Rossi, bibliotecaria. L’edizione 2023 vede inoltre in giuria: Amalia Maria Amendola, Domenico Bartolini, Valter Baruzzi, Egizia Cecchi, Antonella Danusso, Danilo Di Camillo, Silvia Ranzetti, Rossana Sisti, Lucia Tubaldi. Il Comitato Promotore è composto da Paola Ganio Vecchiolino, Susanna Bassi, Gabriella Carrè, Giovanna Malgaroli, Antonella Marchesin e Ilaria Tagliaferri. Le terne finaliste alla sezione Nascere con i libri verranno rese note ad aprile. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del Salone del Libro.

Premio Mondello

Il Premio Letterario Internazionale Mondello, giunto alla sua XLIX edizione, è curato e promosso, per conto del comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione Andrea Biondo. Il Premio si articola in sezioni dedicate alla narrativa straniera (Premio Autore Straniero), alla narrativa italiana (Premio Opera Italiana) e alla critica letteraria (Premio Mondello Critica). Ogni anno un Comitato Esecutivo – composto dal Presidente della Fondazione Premio Mondello, Giovanni Puglisi, e da Nicola Lagioia – elegge il giudice monocratico e i membri del Comitato di Selezione. Le opere vincitrici verranno annunciate a maggio. La cerimonia di premiazione si terrà a novembre.

Allo specchio: il Salone Off

Con il Salone Off torna la festa del libro diffusa e inclusiva. Con lo sguardo sempre rivolto al

territorio e ai suoi fermenti culturali e sociali – a cui si aggiunge la vocazione alla sperimentazione –

il Salone Off ripropone per la diciannovesima edizione una formula che lo ha sempre caratterizzato: il dialogo, la co-progettazione sulla promozione del libro e della lettura, l’accoglienza delle proposte più vivaci delle realtà istituzionali e culturali, l’attenzione ai tanti spazi cittadini generatori di cultura. Ed è sempre in continuità con la sua missione originaria: creare occasioni di incontro nei quartieri della città, accogliendo autrici e autori ospiti del Salone in dialogo con lettrici e lettori, in spazi periferici e tramite appuntamenti gratuiti. La capillarità territoriale porterà nuovamente il Salone Off a espandersi a raggiera, partendo dalle Circoscrizioni di Torino, per raggiungere diversi comuni della Città Metropolitana e alcune città della Regione.

Anche nel 2023 l’offerta di appuntamenti proposti si preannuncia variegata: incontri con autori,

reading, letture, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, mostre, dibattiti, workshop. Le proposte e i progetti saranno possibili grazie alla collaborazione con numerose realtà: biblioteche, librerie, case del quartiere, scuole, università, musei, gallerie d’arte, teatri, cinema, centri di protagonismo giovanile, circoli, strade e piazze, botteghe, ristoranti, aziende, centri commerciali, parchi e giardini. Diverse le iniziative in cantiere che saranno specificate in una conferenza stampa dedicata nel mese di maggio, ma alcune prime anticipazioni sono d’obbligo.

Con Voltapagina, progetto giunto alla sedicesima edizione, autrici e autori varcheranno le porte delle carceri piemontesi, per incontrare detenuti e detenute che nelle settimane precedenti si sono

confrontati internamente sul libro proposto al Salone. Alla sua terza edizione, torna Il Ballatoio –

storie a domicilio, iniziativa che riunisce gli abitanti di un condominio di periferia attorno alla lettura

di un classico; come omaggio a Italo Calvino, per i cento anni dalla sua nascita, quest’anno sarà

dedicata a Marcovaldo e coinvolgerà nella lettura gli abitanti di un palazzo di Mirafiori Sud (in

collaborazione con Mondadori). Grazie all’impegno di Carovane Migranti, diversi Lenzuoli della

memoria migrante, che riportano ricamati con filo rosso i nomi di migranti desaparecidos, arriveranno a Torino da diverse aree del mondo – dal Centroamerica al bacino del Mediterraneo, dai Balcani alle Canarie. Da anni viaggiano di Paese in Paese per preservare il ricordo degli immigrati e riportare in vita la memoria di persone che sono scomparse cercando di attraversare un confine alla ricerca di una vita migliore, e verranno esposti in uno spazio pubblico della città. Al Le Roi Music Hall è prevista una grande festa tra musica, fotografia e narrazione: la prima tappa della realizzazione del documentario finanziato da Film Commission Torino Piemonte, Balla un nuovo passo falso, la patchanka in riva al fiume di Alessandro Castelletto sulla Torino città “fordista” (a cavallo tra gli anni ‘80 e i primi ‘90) e la sua cultura sotterranea, con la musica, i locali e le personalità che l’hanno animata. Il musicteller Federico Sacchi, attraverso la storia dei Loschi Dezi (Mau Mau, Africa Unite, Subsonica, Bluebeaters…), ci condurrà in una Torino che stava mutando pelle. A dieci anni dalla sua scomparsa, un ricordo sarà tributato al cantore delle periferie torinesi per eccellenza, Gipo Farassino, a cui sarà dedicata una speciale serata che ripercorrerà la sua carriera musicale e il suo legame con la città e i suoi abitanti.

Tra le altre iniziative ancora in via di definizione: cene letterarie ispirate agli anniversari di autori e autrici internazionali, una mostra fotogiornalistica sulle storie coraggiose di sostenibilità (ideata e prodotta da Parallelozero), gli appuntamenti ai Giardini Sambuy di Giardino forbito tra libri, danza, arte. Tra i nuovi amici del Salone Off è presente la sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’A.D.S.I. – Associazione Dimore Storiche Italiane, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale privato: domenica 21 maggio una trentina di residenze in regione apriranno gratuitamente al pubblico e alcune di esse accoglieranno eventi ispirati ai temi del

Salone.