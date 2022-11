Salone del libro di Torino: i nomi per il dopo-Lagioia…

Chi prenderà il posto di Nicola Lagioia alla direzione del Salone del Libro di Torino, dall’edizione 2024? Sì perché sarà ancora Lagioia a guidare la manifestazione dal 18 al 23 maggio 2023, anche se la direttrice o il direttore che verrà nominato nelle prossime settimane avrà la possibilità di affiancarlo ed entrare pian piano nei meccanismi già dalla prossima edizione. Una sorta di passaggio di consegne.

Il tempo stringe e, come racconta l’edizione torinese di Repubblica, l’attesa manifestazione di interesse sarà pubblicata a giorni dal Circolo dei Lettori, che si occuperà anche della raccolta delle candidature. “Pochi i paletti previsti per partecipare all’avviso: avere esperienza del Salone di Torino, conoscerne lo spirito e le caratteristiche e vantare competenze nel mondo editoriale. A occuparsi della selezione e della scelta finale sarà il comitato composto dai soci fondatori, Regione, Comune di Torino, Circolo dei lettori e l’associazione che detiene il marchio”. L’idea è di “lanciare un avviso pubblico con il perimetro più largo possibile, in modo da favorire la partecipazione di figure di valore, in grado di conservare e magari pure migliorare i risultati ottenuti”.

Repubblica Torino fa anche i nomi di alcuni possibili candidati, su cui in realtà si vocifera da tempo. Dallo scrittore torinese Paolo Giordano, ora in libreria per Einaudi con Tasmania, a Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e conduttrice di Fahrenheit su Radio 3, attuale consulente del Salone. Si parla anche di un altro scrittore torinese, Giuseppe Culicchia, come pure del giornalista de La Stampa Bruno Ventavoli.

In realtà nel mondo negli ultimi mesi sono stati fatti anche diversi altri nomi, tra cui quello di Elena Loewenthal, scrittrice, traduttrice e attuale direttrice della Fondazione Circolo dei lettori. E l’elenco potrebbe continuare…

Di certo, non sarà semplice raccogliere l’eredità di Lagioia, arrivato cinque anni fa alla guida della manifestazione in un momento molto difficile. L’attuale direttore ha saputo risollevare il Salone torinese, portandolo a numeri record, dimostrando apertura e capacità di dialogo, e riuscendo a superare anche l’impatto della pandemia.