Festival letterari, premi e fiere del libro 2022: il calendario dalla primavera all’autunno

Un calendario, in costante aggiornamento, dedicato ai festival letterari del 2022, alle fiere del libro e ai premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia – Lo speciale de ilLibraio.it

Con l’arrivo della primavera prende il via anche la stagione dei festival letterari, delle fiere del libro e dei premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia. Anche nel 2022 gli appuntamenti sono numerosi, da Nord a Sud, in città e in provincia, al mare, in collina e in montagna.

Qui di seguito proponiamo una selezione, in costante aggiornamento e che non ha ovviamente la pretesa di essere esaustiva (impossibile elencare tutte le centinaia di manifestazioni che si tengono!) di alcune delle rassegne dedicate al mondo della lettura (e della cultura) che si terranno dalla primavera all’autunno.

Un calendario “letterario”, che integreremo di settimana in settimana con nuovi dettagli, utile a prendere nota degli appuntamenti a cui non si vuole mancare, da maggio alla fine dell’autunno:

Festival letterari 2022 – Maggio

Buk – Festival della piccola e media editoria

Dal 6 all’8 maggio al Chiostro San Paolo di Modena la 15esima edizione di Buk – Festival della piccola e media editoria. Programma e aggiornamenti su Bukfestival.it.

Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Dal 26 al 29 maggio a Presicce – Acquarica (Lecce) appuntamento con i 12 semifinalisti del premio Strega 2022 al Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Programma e aggiornamenti su Festivalarmonia.it.

Premio Campiello

Il 27 maggio la Giuria dei Letterati si riunisce a Padova per selezionare la cinquina finalista del premio Campiello 2022 e annunciare il Premio Opera Prima.

Pistoia – Dialoghi sull’uomo

Dal 27 al 29 maggio la 13esima edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo. Il tema quest’anno è

“narrare humanum est. La vita come intreccio di storie e immaginari”. Programma e aggiornamenti su Dialoghidipistoia.it.

Premio letterario Gregor Von Rezzori

Il 30 maggio e l’1 giugno Firenze ospita l’edizione numero 16 del Premio letterario Gregor Von Rezzori. Nella longlist per la sezione narrativa straniera troviamo: Jazmina Barrera con Quaderno dei fari (La Nuova Frontiera, trad. di Federica Niola), Louise Erdrich con Il guardiano notturno (Feltrinelli, trad. di Andrea Buzzi), Georgi Gospodinov con Cronorifugio (Voland, trad. di Giuseppe Dell’Agata), Benjamin Labatut con Quando abbiamo smesso di capire il mondo (Adelphi, trad. di Lisa Topi), Deborah Levy con L’uomo che aveva visto tutto (NN, trad. di Gioia Guerzoni), Javier Marias con Tomás Nevinson (Einaudi, trad. di Maria Nicola), Ben Okri con Preghiera per i vivi (La Nave di Teseo, trad. di Elena Malanga), Yasmina Reza con Serge (Adelphi, trad. di Daniela Salomoni), Robin Robertson con Un nodo alla gola (Guanda, trad. di Matteo Campagnoli) e Sally Rooney con Dove sei, mondo bello (Einaudi, trad. di Maurizia Balmelli).

ScrittuRa Festival

Torna dal 9 maggio al 12 giugno ScrittuRa Festival, rassegna dedicata alla scrittura, che si svolge a Ravenna e Lugo di Romagna (e in altri comuni). Tra gli ospiti, Joe R. Lansdale, Eshkol Nevo, Paco Ignacio Taibo II, Carofiglio, De Giovanni, Nina Zilli e Andrea Delogu. “Sarà una edizione ricca di novità e con molti spunti di riflessione”, ha spiegato il direttore artistico Matteo Cavezzali. Programma e aggiornamenti su Scritturafestival.com.

Festival letterari 2022 – Giugno

La grande invasione

A Ivrea cresce l’attesa per la decima edizione de La grande invasione, che si tiene dal 2 al 5 giugno. Anche grazie al successo di questa manifestazione, la cittadina in provincia di Torino è stata nominata “Capitale del libro 2022”. Programma e aggiornamenti su Lagrandeinvasione.it.

Rovigoracconta

Nel centro storico di Rovigo, dal 3 al 5 giugno, torna l’appuntamento (a ingresso gratuito) con Rovigoracconta, il Festival ideato e organizzato dall’Associazione Liquirizia, giunto all’ottava edizione. Programma e aggiornamenti su Rovigoracconta.it.

Premio Strega

L’8 giugno si conoscerà la cinquina (o sestina) del premio Strega 2022, il più ambito e discusso (qui i 12 libri semifinalisti).

La città dei lettori

Da giugno a ottobre, con numerosi incontri, presentazioni e workshop, torna la quinta edizione de La città dei lettori, un festival diffuso su 12 comuni toscani. Tra le novità in programma per il 2022, come abbiamo anticipato, ospiti internazionali, un doppio appuntamento con i finalisti del Premio Strega, la nascita di un nuovo Premio e approfondimenti a personalità letterarie e artistiche del ‘900. Programma e aggiornamenti su lacittadeilettori.it.

A Tutto Volume

Dal 9 al 12 giugno torna a Ragusa, in Sicilia, il festival A Tutto Volume, alla 13esima edizione. Tra gli ospiti, narratori e critici, scienziati, giornalisti, storici e filosofi. Ci saranno, tra gli altri, il giornalista e saggista Lirio Abbate, la scrittrice e conduttrice televisiva Daria Bignardi, l’attore Paolo Calabresi, il filosofo e storico Luciano Canfora, la scrittrice e drammaturga Valeria Parrella, il giornalista Sergio Rizzo, la giornalista Fiorenza Sarzanini, la sceneggiatrice e scrittrice Elena Stancanelli. Programma e aggiornamenti su Atuttovolume.com.

Una marina di libri

Restiamo in Sicilia: a Palermo, al Parco Villa Filippina, dal 9 al 12 giugno, torna Una marina di libri. Programma e aggiornamenti su Unamarinadilibri.it.

Taobuk

Dal 16 al 20 giugno, a Taormina, la 12esima edizione di Taobuk-Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Quest’anno è dedicato al tema della “verità”. I vincitori dei Taobuk Awards 2022 sono gli scrittori Paul Auster e Michel Houellebecq e il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi. Programma e aggiornamenti su Taobuk.it.

Mare di Libri

Dal 17 al 19 giugno a Rimini torna Mare di Libri, festival di letteratura dedicato unicamente agli adolescenti, un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. Programma e aggiornamenti su Maredilibri.it.

Inchiostro

Dal 17 al 19 giugno, a Crema, nel Centro Museale Sant’Agostino, la quarta edizione del festival Inchiostro. Programma e aggiornamenti su Festivalinchiostro.it.

Salerno Letteratura

Dal 18 al 25 giugno Salerno Letteratura, che si tiene dal 2013. Programma e aggiornamenti su Salernoletteratura.com.

Passaggi Festival

La decima edizione di Passaggi Festival è in programma a Fano dal 20 al 26 giugno 2022. E’ dedicata al tema “Con dubbia ragione”. Programma e aggiornamenti su Passaggifestival.it.

Dall’altra parte del mare

Dal 22 al 27 giugno ritorna Dall’altra parte del mare, il festival di Alghero che dedica una sezione alla letteratura di lingua spagnola. Anche per questa edizione, diretto da Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona, coordinatori dell’Associazione Itinerandia, si è avvalso della collaborazione di Bruno Arpaia, uno dei più importanti traduttori e conoscitori della letteratura ispanica. Tanti saranno gli autori che si succederanno negli appuntamenti: da Arturo Pérez-Reverte a Javier Cercas, fino alla poetessa cilena Carmen Yáñez.

La Milanesiana

Come ogni estate torna l’appuntamento itinerante con La Milanesiana , la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Programma e aggiornamenti su Lamilanesiana.eu.

Salento Book Festival

Da giugno a settembre, in Puglia, il Salento Book Festival. Programma e aggiornamenti su Salentobookfestival.it.

Gita Al Faro

Gita Al Faro, il Festival letterario Isola di Ventotene, si tiene a giugno. Programma e aggiornamenti su Gitaalfaro.it.

Festival letterari 2022 – Luglio

Premio Strega

Giovedì 7 luglio, al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, la finale del premio Strega 2022.

Conversazioni dal Mare

Dall’1 al 3 luglio a Molfetta (Bari) la rassegna letteraria Conversazioni dal Mare. Le info sulla sesta edizione sul sito Conversazionidalmare.it.

Riminicomix

Dal 14 al 17 luglio a Rimini, nel Piazzale Federico Fellini, fumetti, manga e cosplay con Riminicomix. Programma e aggiornamenti su Riminicomix.it.

Il Libro Possibile

Dall’1 al 15 luglio 2022, a Polignano a Mare, torna il Festival Il Libro Possibile, giunto alla 21esima edizione. Programma e aggiornamenti su Libropossibile.com.

Premio Bancarella

Il 15 luglio, a Pontremoli, l’appuntamento con la finale del Premio Bancarella, che festeggia 70 anni. In sestina Paolo Roversi con Black Money (Sem), Melania Soriani con Bly (Mondadori), Roberto Tiraboschi con Il rospo e la badessa (E/O), Niccolò Palombini con Io non ho più paura (Newton Compton Editori), Stefania Auci con L’inverno dei leoni – La saga dei Florio (Editrice Nord) e Luigi Panella con Nel nome di Dio (Rizzoli).

Elba Book Festival

Elba Book, festival dell’editoria indipendente, si tiene a Rio nell’Elba dal 19 al 22 luglio. Programma e aggiornamenti su Elbabookfestival.com.

Capalbio Libri

A Capalbio, dal 27 luglio al 3 agosto, torna Capalbio Libri. Programma e aggiornamenti su Capalbiolibri.it.

Festival letterari 2022 – Agosto

Sentieri e Pensieri

Ad agosto torna il festival letterario Sentieri e Pensieri, diretto da Bruno Gambarotta (e di cui ilLibraio.it è media partner). Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Programma e aggiornamenti su Santamariamaggiore.info/sentieri

Festival letterari 2022 – Settembre

Festival della Mente

Il Festival della Mente è dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Si svolge a Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti. L’edizione 2022 si svolge dal 2 al 4 settembre. Programma e aggiornamenti su Festivaldellamente.it.

Premio Campiello

A Venezia, sabato 3 settembre, l’appuntamento finale con la 60esima edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi.

Festivaletteratura

Dal 1997, Festivaletteratura è uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi, una cinque giorni di incontri con autori, reading, percorsi guidati, spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo, che si ritrovano a Mantova. A settembre l’edizione 2022. Programma e aggiornamenti su Festivaletteratura.it/it.

Festival della Comunicazione

Dall’8 all’11 settembre, a Camogli, l’edizione 2022 del Festival della Comunicazione, quest’anno dedicato al tema della libertà. Programma e aggiornamenti su Festivalcomunicazione.it.

Pordenonelegge

Dal 14 al 18 settembre l’edizione 2022 di Pordenonelegge – Festa del libro e degli autori. Programma e aggiornamenti su Pordenonelegge.it.

LetterAltura

A Verbania, dal 21 al 25 settembre, la 16esima edizione del festival LetterAltura. Programma e aggiornamenti su Associazioneletteraltura.com.

Dialoghi di Trani

Dal 22 al 25 settembre a Trani l’edizione 2022 della rassegna Dialoghi di Trani, che quest’anno ha come tema “Convivere”. Programma e aggiornamenti su Idialoghiditrani.com.

Torino Spiritualità

A Torino, dal 24 al 27 settembre, l’appuntamento con l’edizione 2022 di Torino Spiritualità, progetto del Circolo dei lettori di Torino.

Firenze RiVista

A settembre torna Firenze RiVista, rassegna di riviste e editoria. Programma e aggiornamenti su Firenzerivista.it.

Festival letterari 2022 – Ottobre

Festival di Internazionale

Tra fine settembre e inizio ottobre a Ferrara il consueto appuntamento con il Festival di Internazionale. Un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Programma e aggiornamenti su Internazionale.it/festival.

Lucca Comics & Games

Dal 28 ottobre all’1 novembre l’appuntamento più importante dell’anno per il mondo del fumetto, l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games. Programma e aggiornamenti su Luccacomicsandgames.com.

Festival letterari 2022 – Novembre

Bookcity

Dal 16 al 20 novembre, a Milano, l’appuntamento con Bookcity (manifestazione di cui ilLibraio.it è media partner dalla prima edizione, ndr). Programma e aggiornamenti su Bookcitymilano.it.

Pazza Idea

A Cagliari torna l’appuntamento di fine novembre con il festival Pazza Idea, che nel 2022 è dedicato al tema Officina Futuro: nell’11esima edizione spazio a incontri, dibattiti, mostre, lectio magistralis, reading, workshop e performance. Programma e aggiornamenti su Pazzaidea.org.