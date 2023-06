Gli ospiti del festival “Sentieri e Pensieri 2023”, ad agosto a Santa Maria Maggiore

Da venerdì 18 a venerdì 25 agosto (con un’anteprima il 17 agosto), a Santa Maria Maggiore torna l’appuntamento estivo con Sentieri e Pensieri, la rassegna letteraria organizzata dal Comune della Val Vigezzo e diretta da Bruno Gambarotta.

Oltre 25 ospiti calcheranno il palco posizionato nel Parco di Villa Antonia. Molti i temi dell’edizione 2023 del festival che va in scena nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza ai diritti umani, dall’economia alla cultura, fino a toccare i generi letterari più amati; non mancheranno due spettacoli e una sezione di incontri per tutta la famiglia.

“Da undici anni Sentieri e Pensieri ha letteralmente cambiato la proposta culturale del nostro paese nel mese di agosto: un festival letterario che ha portato a Santa Maria Maggiore oltre 200 ospiti e migliaia di spettatori, sempre più fedeli a questa rassegna così apprezzata”, dichiara il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 17 AGOSTO – SENTIERI E PENSIERI OFF

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Raimondo Caliari – Perché diciamo così

VENERDÌ 18 AGOSTO

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Carmen Lasorella – Vera e gli schiavi del terzo millennio (Marietti1820), in un dialogo con la giornalista Manuela Borraccino

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Sandra Bonzi – Il mio nome è due di picche (Garzanti). A moderare l’incontro sarà la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualadris

SABATO 19 AGOSTO

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia – APPUNTAMENTO FAMILY

Mirko Zullo e Eleonora Perretta – Momo, Ciuf e il viaggio della vita (incontro/laboratorio)

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia

Matteo Bussola – Mezzamela (Salani) e Un buon posto in cui fermarsi (Einaudi Stile Libero)

A dialogare con l’autore sarà Alessia Liparoti, giornalista de ilLibraio.it e True News.

Ore 18.00 – Parco di Villa Antonia

Flavio Caroli – Voi siete qui (Rai Libri), con la moderazione della storica dell’arte e pubblicista Chiara Pagani.

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Chiara Alessi – Cosa c’entra? (Il Post) – PREMIO PODCAST SANTA MARIA MAGGIORE

Dopo la premiazione, dialogherà con l’autrice Donatella Bollani, giornalista, web editor e podcaster.

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia – APPUNTAMENTO FAMILY

Roberto Morgese – Lo strano caso della bambina e dell’anziano che persero la memoria (Edizioni Epokè)

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia – APPUNTAMENTO FAMILY

Davide Longo – Montagna si scrive stampatello (Salani), in un dialogo con Alessia Liparoti.

Ore 18.00 – Parco di Villa Antonia

Annarita Briganti – Gae Aulenti (Cairo). A dialogare con l’autrice sarà la storica dell’arte e pubblicista Chiara Pagani.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Oliviero Ponte di Pino – Cultura (Vita e Pensiero), in un dialogo con la scrittrice e giornalista Annarita Briganti.

LUNEDÌ 21 AGOSTO

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Andrea Vitali – Genitori cercasi (Einaudi), accompagnato dalla giornalista e speaker radiofonica Liliana Russo

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Bruno Gambarotta – Fuori programma (Manni) – Ospite speciale Gioele Dix

MARTEDÌ 22 AGOSTO

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia – APPUNTAMENTO FAMILY

Lia Levi – Tutto quello che non avevo capito (HarperCollins) e La bambina da oltre il confine (Il Battello a Vapore), in dialogo con Bruno Gambarotta

Ore 18.00 – Parco di Villa Antonia

Carlo Cottarelli – Chimere (Feltrinelli), in dialogo con la giornalista de La Stampa Cristina Pastore

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia – APPUNTAMENTO FAMILY

Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi – Sei un Universo (Mondadori), in dialogo con Alberto Agliotti

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Massimo Cirri – Quello che serve (Manni), in dialogo con la divulgatrice scientifica e scrittrice Beatrice Mautino

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Benedetta Tobagi – La Resistenza delle donne – Reading musicale tratto dall’omonimo libro (Einaudi)

Benedetta Tobagi, voce narrante

Susanna Gozzetti, letture

Giulia Bertasi, fisarmonica

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Fausto De Stefani – Lungo i sentieri dell’armonia. A dialogare con l’alpinista è il giornalista e scrittore Marco De Ambrosis

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi – La foresta di perle (Solferino). Dialogherà con gli autori Maria Cristina Pasquali, divulgatrice e consulente della trasmissione di Rai3 Geo.

VENERDÌ 25 AGOSTO

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Nando Dalla Chiesa – La legalità è un sentimento (Bompiani), in dialogo con Lorenzo Bologna, co-referente di Libera Piemonte

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Domenico Iannacone – Che ci faccio qui in scena

Produzione spettacolo ITC 2000, Teatro del Loto / TeatriMolisani

Con Francesco Santalucia, musiche live, e Raffaele Fiorella, installazioni video

GLI ORGANIZZATORI

Il festival, di cui ilLibraio.it (insieme a La Stampa) è media partner, è natonel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed è oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli, dell’Interreg PAES.CH.IT e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, del Parco Nazionale della Val Grande, di Borgate dal Vivo, della Fondazione Circolo dei lettori e del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.

Gli incontri del festival verranno trasmessi anche in streaming su Facebook e su Youtube.

Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile prenotare il proprio posto online su Santamariamaggiore.info/sentieri.

Tra le novità dell’edizione 2023 la rubrica online “Sentire i Pensieri”, con approfondimenti, interviste e dibattiti.

Non mancheranno il bookshop di Sentieri e Pensieri, nella Libreria “Il Rosso e il Blu” di via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del Festival, oltre ad un’offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri, organizzato dall’Associazione Libriamoci con “Il Rosso e il Blu”, affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna al Parco di Villa Antonia (Teatro Comunale in caso di maltempo).