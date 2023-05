Compie un anno Finzioni, il mensile culturale di “Domani”

Festeggia un anno Finzioni, il mensile culturale del quotidiano Domani a cura di Beppe Cottafavi. Il progetto aveva infatti debuttato in occasione del Salone del Libro di Torino 2022, e torna (in anteprima venerdì 19 maggio a Torino, e in edicola e in digitale da sabato 20) con un nuovo numero proprio per il Salone 2023. “Oggi, col tredicesimo numero, di nuovo a Torino, festeggiamo il nostro compleanno con una formidabile squadra della nuova scrittura italiana: di fiction, di non fiction narrativa e di autofiction. Quella che racconta, perché ciò che non si può spiegare, si può raccontare”, scrive Cottafavi nella presentazione.

In ordine di apparizione, nel nuovo numero trovano spazio Fumettibrutti, Michela Murgia, Walter Siti, Chiara Gamberale, Jonathan Bazzi, Francesco Guglieri, Veronica Raimo, Antonio Franchini, Antonella Lattanzi, Ginevra Lamberti, Andrea Tarabbia, Michele Bravi, Chiara Tagliaferri e Francesco Pecoraro.

Tanti racconti, ma anche alcuni saggi. Siti in particolare firma un intervento dal titolo Non è un paese per classici, mentre l’articolo dell’editor Franchini si intitola Recommending

e not recommending: “(…) Perché in questo momento della mia vita il tema della memoria, con la sua capacità conoscitiva e con i suoi abbagli, le sue derive illusorie, mi attrae tanto? Forse perché, quando ero giovane, i decenni letterari che mi precedevano non li avevo vissuti e la mia preoccupazione principale era quella di conoscerli leggendo. I decenni di letteratura che invece adesso ho alle spalle li ho vissuti e il mio istinto è diventato quello di darne testimonianza. E, soprattutto, di non dimenticarli…”. In chiusura, il Giro d’Italia in premi letterari firmato dallo scrittore Francesco Pecoraro…