Addio a Franca Valeri

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di una grandissima protagonista, Franca Valeri. Nata a Milano nel 1920, grande protagonista del teatro, del cinema, della tv, della radio, e anche con i suoi libri, aveva da poco compiuto 100 anni.

“Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita”, aveva spiegato l’artista, celebre per personaggi come la Signorina Snob e la Sora Cecioni.

A proposito delle sue opere, Franca Valeri ha pubblicato Il diario della Signorina Snob (Mondadori 1951, Lindau 2003), Le donne (Longanesi 1960, Einaudi 2012), Le Catacombe (Cappelli 1961), Questa qui, quello là (Longanesi 1965), Toh, quante donne! (Mondadori 1992, Lindau 2004), Tragedie da ridere – Dalla Signorina Snob alla vedova Socrate (La Tartaruga 2003), Animali e altri attori – Storie di cani, gatti e altri personaggi (Nottetempo 2005), Di tanti palpiti. Divertimenti musicali (La Tartaruga 2009).

Per Einaudi ha pubblicato Bugiarda no, reticente (2010 e 2012), L’educazione delle fanciulle (2011, con Luciana Littizzetto), La vacanza dei superstiti (2016), La stanza dei gatti (2017) e Il secolo della noia (2019); nella collana Collezione di Teatro, le commedie Non tutto è risolto (2011), Il cambio dei cavalli (2014) e La Ferrarina – Taverna (2020).

“Se c’è una cosa che mi dà enormemente fastidio è il piagnisteo dei vecchi. Lasciamo le lacrime ai giovani. Loro hanno diritto di piangere con quello che gli sta capitando. Noi no”, disse in un’intervista a Repubblica.