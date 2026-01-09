Chimamanda Ngozi Adichie gettyeditorial 9-1-2026
Storie

Grave lutto per la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie: morto il figlio di un anno

Storie
di Redazione Il Libraio 09.01.2026

Dopo una breve malattia, è venuto a mancare uno dei figli gemelli della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Aveva un anno. “La famiglia è devastata da questa profonda perdita”

Uno dei due figli gemelli, di un anno, della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, è morto dopo una breve malattia. Lo si legge sul Guardian, che cita il team di comunicazione della scrittrice, che in una nota scrive: “La famiglia è devastata da questa profonda perdita. Chiediamo che in questo momento incredibilmente difficile la loro privacy sia rispettata. Chiediamo la vostra grazia e le vostre preghiere mentre la famiglia piange in privato”.

Può interessarti anche

I libri di Chimamanda Ngozi Adichie, dalla questione razziale al femminismo
Noemi Milani 16.03.2017 I libri di Chimamanda Ngozi Adichie, dalla questione razziale al femminismo

Chimamanda Ngozi Adichie (qui un approfondimento sui suoi libri e i premi ricevuti) e Ivara Esege si sono sposati nel 2009. La scrittrice ha avuto la sua prima figlia nel 2016, e nel 2024 sono nati due gemelli. Ora questo tremendo lutto.

Adichie, tra le più note autrici contemporanee, è nata e cresciuta in Nigeria. I suoi libri (tra cui Americanah, L’ibisco viola, L’inventario dei sogni, Cara Ijeawele, ovvero quindici consigli per crescere una bambina femminista e Appunti sul dolore, una meditazione sulle ultime cose), pubblicati in Italia da Einaudi, sono tradotti in più di 55 lingue.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

 

Fotografia header: Chimamanda Ngozi Adichie gettyeditorial 9-1-2026

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte