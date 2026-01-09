Grave lutto per la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie: morto il figlio di un anno

Dopo una breve malattia, è venuto a mancare uno dei figli gemelli della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Aveva un anno. “La famiglia è devastata da questa profonda perdita”

Uno dei due figli gemelli, di un anno, della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, è morto dopo una breve malattia. Lo si legge sul Guardian, che cita il team di comunicazione della scrittrice, che in una nota scrive: “La famiglia è devastata da questa profonda perdita. Chiediamo che in questo momento incredibilmente difficile la loro privacy sia rispettata. Chiediamo la vostra grazia e le vostre preghiere mentre la famiglia piange in privato”.

Chimamanda Ngozi Adichie (qui un approfondimento sui suoi libri e i premi ricevuti) e Ivara Esege si sono sposati nel 2009. La scrittrice ha avuto la sua prima figlia nel 2016, e nel 2024 sono nati due gemelli. Ora questo tremendo lutto.

Adichie, tra le più note autrici contemporanee, è nata e cresciuta in Nigeria. I suoi libri (tra cui Americanah, L’ibisco viola, L’inventario dei sogni, Cara Ijeawele, ovvero quindici consigli per crescere una bambina femminista e Appunti sul dolore, una meditazione sulle ultime cose), pubblicati in Italia da Einaudi, sono tradotti in più di 55 lingue.

Fotografia header: Chimamanda Ngozi Adichie gettyeditorial 9-1-2026