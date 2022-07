Mamma Laura prima di andarsene ha lasciato al figlio un libro per ogni compleanno

Mamma Laura, prima di andarsene per un tumore a soli 37 anni, ha lasciato per il figlio di 3 anni, oltre a lettere e video, un elenco di libri per aiutarlo a crescere quando lei non ci sarebbe più stata – La storia

Laura L., nata e cresciuta a Firenze, è morta lo scorso 28 giugno, a soli 37 anni, a causa di un carcinoma surrenale. Faceva la maestra elementare a Carraia, frazione di Calenzano. Se n’è andata in otto mesi, lasciando il figlio di tre anni, e il marito, che ha voluto rendere pubblica la sua storia.

La donna, capendo che non sarebbe sopravvissuta, ha deciso di lasciare qualcosa per il figlio e il marito. Ha girato dei video per loro e ha scritto delle lettere per i momenti fondamentali del figlio, come le delusioni amorose o l’ingresso alla scuola media. Non solo: ha scelto di lasciare al figlio un libro per ogni suo compleanno.

“Mia moglie ha pensato di lasciare a suo figlio libri, pagine d’amore, che l’accompagneranno nei suoi anni da bambino fino all’adolescenza e gli trasmetteranno coraggio, amore per la gente e per la vita, altruismo e anche la volontà di non mollare mai. Saranno più che insegnamento, saranno carezze“, ha spiegato l’uomo al Corriere della Sera.

Laura ha selezionato per il figlio una serie di classici per l’infanzia o adolescenza, oppure libri che aiutano ad affrontare la perdita della mamma. Tra questi, Se mi cerchi mi troverai di Pimm Van Hest e Sassafras De Bruyn (Clavis), che racconta proprio di una bambina che, dopo la morte della madre, decide di andare a cercarla imparando a gestire il dolore. Nella lista dei libri che Laura ha previsto per il piccolo ci sono anche Quando sarò grande di Davide Calì (Edizioni Clichy) e Il maglione della mamma di Jayde Perkin (Salani, traduzione di Giuseppe Iacobaci).