“MondoLibro”, la nuova rubrica di Radio Marconi

Da Aldo Manuzio a Young Adult, passando per audiolibro, colophon, ebook, ecommerce, editore, fumetti, giallo, refuso, social network, tascabile, torchio, traduzione e tanto altro ancora, una parola alla settimana per esplorare il mondo del libro, nella varietà delle sue forme, dei suoi generi, delle professioni e delle sue innovazioni.

Ogni giovedì su Radio Marconi i Master in Editoria dell’Università Cattolica cureranno uno spazio di 2 minuti all’interno della rubrica quotidiana “Parole per capire”, un dizionario di base per affrontare concetti e spiegare temi di attualità.

I docenti dei “Master Professione Editoria cartacea e digitale” e “BookTelling Comunicare e vendere contenuti editoriali” guideranno gli ascoltatori alla scoperta dell’editoria libraria, il primo comparto dell’industria culturale italiana, in un viaggio tra storia, attualità e lavoro.

Le pillole di MondoLibro andranno in onda con cadenza settimanale ogni giovedì alle 16.40 e in replica alle 6.40 del venerdì. Saranno poi disponibili per una settimana sul sito della Radio e quindi sul blog dei Master https://mastereditoria.unicatt.it.

“I Master in Editoria dell’Università Cattolica – spiega Paola Di Giampaolo, responsabile progettazione e sviluppo dei Master e curatrice del progetto MondoLibro – hanno accettato volentieri la proposta di Radio Marconi. È un vero piacere raccontare insieme ai nostri docenti, professori universitari o professionisti, il mondo del libro e dell’editoria, un universo dal lungo passato, in pieno rinnovamento e ricco di opportunità.”

Le nuove edizioni dei Master in Editoria dell’Università Cattolica partiranno a metà dicembre. Informazioni, interviste e videointerviste realizzate degli allievi ai diplomati, a docenti e professionisti e i dettagli per le iscrizioni (entro l’11 ottobre per il Master “Professione Editoria cartacea e digitale”, il 1 novembre per “BookTelling. Comunicare e vendere contenuti editoriali) sono disponibili su https://mastereditoria.unicatt.it.